El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se someterá a una cirugía cardíaca para implantarle un marcapasos, informó su oficina en un comunicado. Esto sucede apenas días después de ser dado de alta de una hospitalización por complicaciones de salud.



"El primer ministro Netanyahu se someterá esta noche a un procedimiento para implantarle un marcapasos en el Centro Médico Sheba, en Tel Hashomer", añadió la nota de prensa.



Lea acá: (El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue hospitalizado de emergencia)

"El procedimiento se llevará a cabo bajo sedación, tiempo durante el cual el ministro de Justicia y el primer ministro encargado, Yariv Levin, estarán en su reemplazo", agregó.



Hace una semana Netanyahu, de 73 años, fue dado de alta del mismo centro médico tras permanecer una noche hospitalizado luego de molestias de salud y mareos, que atribuyeron a las altas temperaturas que azotan a Israel.



"Ayer estuve con mi esposa en el Mar de Galilea, al sol, sin sombrero, sin agua… no fue una buena idea", comentó en ese momento.

En ese momento, como parte de las pruebas cardiológicas, el centro decidió usar un monitor Holter para examinar su ritmo cardíaco, dijo la semana pasada el líder en cardiología del Centro Médico Sheba, profesor Amit Segev.

“La semana pasada me dieron un dispositivo de monitoreo. El dispositivo emitió un pitido e indicó que necesito un marcapasos, y necesito hacerlo esta noche. Me siento muy bien, pero escucho a mis médicos”, agregó el propio Netanyahu en un video publicado en su cuenta de Twitter.



"Los médicos me dicen que mañana por la tarde ya estaré libre", afirmó el primer ministro y agregó: "Seré dado de alta del hospital listo para llegar a la Knesset para la votación".

עדכון ממני אליכם >> pic.twitter.com/Z6RH1ba4ez — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 22, 2023

Con esto se refiere al proyecto de ley que despojaría a la Corte Suprema del poder de declarar "irrazonables" las decisiones del gobierno, eliminando uno de los pocos controles sobre el gobierno en el país. El controvertido plan de reforma judicial desató miles de protestas en Israel en las últimas semanas.



La aprobación definitiva de esta ley está prevista para antes del receso parlamentario de verano, el 31 de julio, y será la primera pieza de la reforma judicial que sale adelante.



El Ejecutivo considera que la reforma es necesaria para asegurar un mejor equilibrio de los poderes. Pero sus detractores, en cambio, consideran que la nueva normativa podría empujar el país hacia un modelo autoritario.



EFE

Más noticias en EL TIEMPO