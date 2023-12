Netanyahu promete seguir guerra en Gaza hasta el final pese a negociaciones para tregua

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descartó este miércoles un alto el fuego en la guerra de Israel en Gaza contra Hamás sin haber logrado antes "la eliminación" de la organización islamista palestina.



"Continuaremos con la guerra hasta el final. Esta continuará hasta la eliminación de

Hamás, hasta la victoria. Aquellos que piensan que pararemos viven desconectados de la realidad", aseguró Netanyahu en un video difundido por su gabinete.



Las palabras de Netanyahu se produjeron el mismo día que se han reactivado las negociaciones en El Cairo para una nueva tregua temporal y la liberación de más rehenes.



El líder de Hamás, Ismail Haniye, viajó este miércoles a Egipto desde Catar para participar en las conversaciones, auspiciadas por esos dos países, donde se presume que también participa el jefe del Mosad, que esta semana se reunió en Europa con el emir de Catar y con el jefe de la CIA, William Burns, para abordar la posibilidad de un alto el fuego temporal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

Un dirigente de Hamás dijo a AFP que "un alto el fuego total y una retirada del ejército de ocupación israelí de Gaza son condiciones necesarias para cualquier intercambio" entre rehenes israelíes y prisioneros palestinos.



"Quienes piensan que nos detendremos no están conectados con la realidad. No dejaremos de luchar hasta que logremos todos los objetivos que nos hemos fijado: la eliminación de Hamás, la liberación de nuestros rehenes y la eliminación de la amenaza de Gaza", subrayó el primer ministro.



Desde que terminó la pasada tregua de una semana, el 1.° de diciembre, que permitió la liberación de 105 rehenes por 240 presos palestinos, Netanyahu no se ha mostrado muy favorable al diálogo y ha insistido en la opción militar.



Sin embargo, el hecho de que tropas israelíes mataran por error el pasado viernes a tres rehenes, a los que confundieron con miembros de Hamás, la misma semana que habían capturado los cuerpos de otros cinco secuestrados, ha elevado la presión interna para que el primer ministro acceda a negociar de nuevo, especialmente entre las familias de los cautivos.

Una unidad de blindados del ejército israelí avanza hacia la frontera con la Franja de Gaza. Foto: Atef Safadi. EFE

"Estamos atacando a Hamás con fuego, fuego infernal. En todas partes, incluso hoy. También atacamos a sus asistentes de cerca y de lejos", afirmó Netanyahu sobre la guerra, que ha provocado 134 bajas en las filas israelíes.



"Todos los terroristas de Hamás, desde el primero hasta el último, son mortales. Solo tienen dos opciones: rendirse o morir", agregó.



Los bombardeos y los combates sobre la Franja han causado más de 19.600 muertos, la mayoría civiles, y 52.500 heridos, además del desplazamiento del 90 % de la población del enclave, sumido en su mayor desastre humanitario.



EFE y AFP