Netanyahu deja el poder tras 12 años de mandato en Israel

Luego de una sesión tormentosa en el Parlamento israelí (Knéset), este domingo finalmente se concretó la aprobación del nuevo gobierno en el país. El órgano confirmó a Naftali Bennett como el sucesor de Benjamin Netanyahu en el cargo de primer ministro.



Por una mayoría de 60 escaños a favor, 59 en contra y una abstención, se dio el sí a una singular coalición: el primer gobierno israelí en 12 años que no estará encabezado por Netanyahu.



Será una coalición sumamente heterogénea, cuya variedad es su principal problema; aunque quizás termine siendo su mensaje central de esperanza y unidad, ya que precisamente por no tener una ideología en común, aseguran que se esforzarán para promover todos los temas en los que comparten posturas. Son ocho partidos de tendencias muy distintas –derecha, centro e izquierda– y matices entre ellos, y el partido árabe Raam.



Su común denominador más evidente es la crítica a Netanyahu y el deseo de verlo fuera del poder. Y lo interesante puede ser que justamente la permanencia de Netanyahu en la vida política, como combativo jefe de la oposición, ayudará a mantener juntos a los partidos del gobierno de cambio.



Hubo un gran contraste entre el discurso inicial de Bennett y el de Netanyahu, el último que pronunció como primer ministro.



Bennett comenzó agradeciendo a Netanyahu por su aporte durante tantos años a Israel, mientras que el premier saliente aseguró que el nuevo gobierno y su jefe son ilegítimos, que en Irán “hoy festejan” la entrada en funciones del nuevo gobierno que “no sabrá ni podrá” frenar sus designios nucleares, y ni siquiera le deseó éxito a su sucesor.

Líder del partido Yemina y primer ministro designado Naftali Bennett durante una sesión especial de votación sobre la formación de un nuevo gobierno de coalición en la Knesset en Jerusalén. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Pero finalmente hubo un apretón de manos y se combinó la entrega de la oficina del primer ministro y un encuentro entre ambos.



En la sesión de este domingo también se eligió un nuevo presidente del Parlamento: Mickey Levy, hasta ahora parlamentario de Yesh Atid, partido formado hace casi 9 años por el experiodista Yair Lapid, que fue el artífice principal de la singular coalición de gobierno. Lapid, de hecho, rotará en el poder con Bennett en agosto del 2023.



En primer término, es la primera vez que hay en Israel un primer ministro religioso, con la cabeza cubierta con kipá. También es la primera vez que un partido árabe es parte formal de la coalición, aunque diputados árabes en el Parlamento hay desde las primeras elecciones en 1949.



Igualmente es la primera vez que un partido tan pequeño, de tan solo seis escaños es el grupo del que sale el primer ministro de Israel. Netanyahu deja el Gobierno prometiendo volver lo antes posible, seguro de que, en otras elecciones, ganará. Ha sido probablemente el político más hábil en la historia de Israel, y por cierto el más longevo.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una sesión especial de votación sobre la formación de un nuevo gobierno de coalición en el Pleno de la Knesset. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Es un gobernante pleno de contradicciones. Por un lado, defensor de la economía neoliberal, pragmático políticamente y muy responsable en temas de seguridad, sin arriesgarse nunca a aventuras militares innecesarias.



Por otro, en los últimos años ha tenido un discurso divisivo e incitador en el plano interno, viendo como enemigos a quienes se le oponían. Cuando hace pocos años se anunció que sería imputado por sospechas de corrupción, reaccionó airado acusando al asesor legal del Gobierno de intentar, junto con los medios de comunicación, de hacer un “golpe de Estado jurídico” para sacarlo del poder por una vía diferente de las urnas, “en las que no lo logran”.



Su gobierno anterior aprobó un presupuesto de 15.000 millones de shékel en pro de la ciudadanía árabe. Por otro, su discurso era a menudo de un estilo que quitaba legitimidad a los árabes de Israel.



Finalmente, cortejó al partido Raam, de Mansour Abbas, prometiéndole todo tipo de cosas para que se le sume en coalición. Abbas decidió no ir con él, aunque antes no lo descartaba, pero el terreno preparado para ello por Netanyahu le permitió sumarse al gobierno de cambio que ahora asumió como nuevo gobierno de Israel.



Tras conocerse la noticia, manifestantes israelíes celebraron este domingo con espuma la salida del premier del poder en la ciudad de Tel Aviv. El sábado en la noche, incluso, unos 2.000 ciudadanos se agolparon a las afueras de la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén para cantar arengas contra el mandatario.



Por otro lado, el presidente de EE. UU., Joe Biden, y la canciller alemana, Angela Merkel, felicitaron este domingo a Bennett por su llegada al cargo. “Espero trabajar con el primer ministro, Bennett, para fortalecer todos los aspectos de la estrecha y duradera relación entre nuestras dos naciones”, dijo Biden

