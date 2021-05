Netanyahu ataca a ONU tras anunciar investigación por escalada bélica

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este jueves de "vergonzosa" la decisión de la ONU de crear una comisión internacional para investigar las violaciones de derechos humanos antes y durante la reciente escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza.



(En contexto: Bombardeos israelíes en Gaza pueden ser crimen de guerra, según la ONU)

"La vergonzosa decisión de hoy es un ejemplo más de la flagrante obsesión antisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", afirmó Netanyahu en un comunicado, en el que acusó a quienes aprobaron la investigación de "encubrir a una organización terrorista genocida que apunta deliberadamente a civiles israelíes mientras convierte a los civiles de Gaza en escudos humanos", en referencia al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto la franja desde 2007.



Por otra parte, Netanyahu argumentó que Israel es "una democracia que actúa legítimamente para proteger a sus ciudadanos de miles de ataques indiscriminados con cohetes" y describió la creación de la comisión investigadora como una "parodia que se burla del derecho internacional y alienta a los terroristas en todo el mundo".



La decisión fue tomada hoy durante una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de sesenta países y al comienzo de la cual la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que los ataque de misiles lanzados por Israel contra Gaza -uno de los territorios más densamente poblados del mundo- pueden constituir crímenes de guerra.



(Lea aquí: Conflicto israelí-palestino: cuánto dinero recibe Israel de EE. UU.)

Yahya Sinwar, líder del ala política del movimiento palestino Hamás, recorre Gaza para evaluar los daños causados ​​durante el reciente bombardeo de las fuerzas israelíes. Foto: AFP / MOHAMMED ABED

El Ministerio de Exteriores israelí también se refirió a la decisión de hoy y dijo que "cualquier resolución que no condene el lanzamiento de más de 4.300 cohetes por una organización terrorista contra civiles israelíes, o incluso mencione a la organización terrorista Hamás, no es más que un fracaso moral y una mancha para la comunidad internacional y la ONU".



En un comunicado difundido este jueves por un portavoz, Exteriores señaló que el CDH cuenta con "una mayoría antisraelí guiada por la hipocresía y el absurdo" y anticipó que "Israel no cooperará con esta investigación".



Esta decisión israelí de no cooperar con la investigación coincide con su postura frente a las pesquisas previas del CDH, incluyendo durante la denominada "Gran Marcha del Retorno" en Gaza en 2018 y la última guerra con las milicias palestinas, en 2014.



La reciente escalada, que duró 11 días y culminó con una tregua el pasado día 21, dejó un saldo de al menos 255 palestinos muertos en la Franja, incluyendo 66 menores, mientras que fueron 13 personas las que fallecieron en Israel, entre ellos dos menores.



EFE

