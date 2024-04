Netanyahu admite que Israel mató de forma 'no intencionada' a siete trabajadores de ONG

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió este martes que el Ejército israelí mató de forma "no intencionada" a los siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen (WCK) que fallecieron en la madrugada en la Franja de Gaza.

"Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la Franja de Gaza", dijo Netanyahu en un mensaje de agradecimiento al equipo sanitario que le operó de una hernia el lunes, después de recibir el alta.

El primer ministro reiteró que el suceso será investigado de forma exhaustiva, y defendió que este tipo de cosas "suceden en la guerra". "Haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder", añadió.

El ataque de fuerzas israelíes a un convoy de la organización humanitaria ha motivado las críticas de diferentes países, que piden cuentas al Gobierno hebreo.

Según se conoció, los siete cooperantes eran de distintas nacionalidades. El ataque aéreo, según la ONG, costó la vida a un equipo humanitario formado por tres palestinos, un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-canadiense.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Poco antes de la declaración de Netanyahu, el Ejército israelí anunció que será una entidad militar independiente, el Mecanismo de Investigación y Evaluación de Hechos, el que investigará el ataque, que ha llevado a la ONG a suspender sus operaciones en la región.

WCK, fundada por el cocinero español afincado en Estados Unidos José Andrés, anunció que suspende sus operaciones en Gaza tras confirmar la muerte de estos siete trabajadores. "El equipo de WCK viajaba en una zona desescalada en dos vehículos blindados con el logo" de la organización, dijo el grupo en un comunicado.

En este vídeo, la australiana Zomi Frankcom, contaba hace días, con entusiasmo, su labor en #Gaza con la ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés.

Zomi y otros 6 compañeros han muerto en un ataque israelí.

El coche iba señalizado y los israelíes conocían sus movimientos pic.twitter.com/PubxwO5GmJ — Almudena Ariza (@almuariza) April 2, 2024

La ONG norteamericana participó el pasado 15 de marzo en la llegada a Gaza de 200 toneladas de alimento y agua, inaugurando un corredor marítimo a bordo del barco del Open Arms, y pese a los llamados de la comunidad internacional y otras organizaciones humanitarias de que solo la llegada masiva de alimento por tierra conseguirá paliar una hambruna inminente en Gaza.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Daniel Hagari, explicó en un mensaje que ha hablado personalmente con el chef José Andrés, fundador del grupo humanitario, para expresarle sus condolencias por las muertes de los trabajadores.

Se cree que se trata de los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en la guerra de Gaza desde el 7 de octubre, y que ya ha causado más de 32.800 víctimas mortales, la mayoría mujeres y niños.

Estados Unidos pide una investigación 'rápida'

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, pidió este martes a Israel "una investigación rápida, completa e imparcial" sobre el ataque. Los trabajadores de WCK "son unos héroes" y "deben ser protegidos", recalcó Blinken en una rueda de prensa en París junto con el ministro francés de Exteriores, Stéphane Séjourné.

Blinken añadió que la semana pasada habló con el cocinero español residente en Estados Unidos y fundador de WCK, José Andrés, sobre "el trabajo extraordinario y valiente" que los miembros de esa ONG realizan en Gaza para llevar comida a una población bajo el riesgo de hambruna.

La gente observa el automóvil destruido de la ONG World Central Kitchen.

Críticas de Gobiernos



El Gobierno del Reino Unido expresó su profunda preocupación por la noticia de la muerte de un cooperante británico entre los siete fallecidos y recordó: "ya instamos a Israel a hacer más para proteger a los civiles y permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza", declaró la ministra de Educación, Gillian Keegan, a la BBC.

"Si una de las organizaciones benéficas que trabajan sobre el terreno ha suspendido sus operaciones, es profundamente preocupante", agregó.

Otro de los Gobiernos directamente concernidos, el de Australia, dijo por boca de su primer ministro, Anthony Albanese, que le ha pedido a Israel "rendir cuentas" por la muerte de una trabajadora humanitaria.

El Ejecutivo de Camberra ya ha contactado "directamente" con el Gobierno israelí para esclarecer este suceso "completamente inaceptable" y que va "más allá de cualquier circunstancia razonable", explicó Albanese a periodistas en la ciudad de Brisbane.

"Australia espera una total rendición de cuentas por la muerte de trabajadores humanitarios que es inaceptable", remarcó el mandatario al insistir en que se trata de "una tragedia que nunca debió ocurrir".

Trabajadores de World Central Kitchen rodean los cuerpos de sus compañeros asesinados.

En cuanto a Polonia, su ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, informó este martes de que ha exigido a Israel explicaciones en torno al ataque y añadió que su país "no aprueba que no se respete el derecho internacional humanitario y no se proteja a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha exigido este martes a Israel que aclare las circunstancias del ataque a la ONG del chef español José Andrés y se declaró "horrorizado".

Bélgica criticó el "inaceptable" asesinato por parte de Israel de siete trabajadores de la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) y subrayó que "incluso en tiempos de guerra, hay reglas".

"Incluso en tiempos de guerra, hay reglas. Todas las partes deben respetarlas. Estos actos son inaceptables", declaró en la red social X la ministra belga de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib.

La gente observa el automóvil destruido de la ONG World Central Kitchen.

Entre otros, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin declaró en rueda de prensa que su país se opone "a cualquier acto que perjudique a los civiles, dañe las instalaciones civiles y viole el derecho internacional".

Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió una investigación del ataque a los vehículos de WCK. "A pesar de todas las exigencias de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes".