'Me mataron a la niña': padre de Ivonne Rubio confirma muerte de colombiana en Israel

Ivonne Rubio, la colombiana que estaba desaparecida desde el pasado sábado en Israel, luego del inicio de la última ofensiva del grupo fundamentalista Hamás en Medio Oriente, fue hallada muerta en las últimas horas, según confirmaron sus familiares a través de distintos canales de comunicación.

"Me mataron a la niña", dijo Julio Rubio, padre de la joven que el sábado había asistido junto a su pareja, el también colombiano Antonio Mesias (de quien aún no se conocen mayores detalles) al festival de música 'Tribe of Nova', que se desarrolló cerca de la Franja de Gaza.



"La encontraron muerta", lamentó Julio Rubio en un audio compartido a los medios de comunicación.



"Mucha fortaleza para mis tíos y sus familiares, les acompañamos en su dolor. A Ivonne, la esposa de mi primo Antonio, la encontraron muerta. De mi primo no se sabe nada, aún sigue desaparecido... Ayúdenme a orar por ellos y estamos esperando un milagro", había apuntado Johanna Macías, familiar de Antonio, en su cuenta de Facebook.



Hasta el momento, no se conocen más detalles del fallecimiento de Ivonne Rubio.



Padre confirma muerte de colombiana en Israel

Ivonne Rubio fue hallada muerta en Israel. Foto: Redes sociales.

Rubio había asistido el sábado al festival de música electrónica 'Tribe of Nova', que se desarrolló muy cerca de la Franja de Gaza, junto a su pareja, a quien conoció hace tres años.



Según se ha podido saber, Rubio, quien vivía en la ciudad de Kfar Saba y estudiaba contaduría, desapareció después de que un grupo de integrantes de Hamás llegaran disparando al lugar, mientras varios misiles aterrorizaban a los presentes.

Según los primeros reportes oficiales, cerca de 260 asistentes al festival fallecieron en el lugar. Además, alrededor de 3.500 fueron tomados como rehenes por el grupo miliciano.



"El sábado a las siete y cuarto de la mañana (hora de Israel) mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi, estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, relató Julio Rubio, padre de Ivonne, esta semana en charla con Caracol Radio.

