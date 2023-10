Colombiano Antonio Macías también fue asesinado en Israel, era pareja de Ivonne Rubio

Las autoridades de Israel le confirmaron a la familia de Antonio Macías Montano que fue hallado muerto tras estar desaparecido desde el 7 de octubre. Según dijeron allegados, se logró identificar su cuerpo.

Macías asistió con su pareja Ivonne Rubio, también colombiana, a un festival de música cerca a la Franja de Gaza. Fueron asesinados tras la ofensiva que desplegó el grupo Hamás contra Israel.

Las milicias ingresaron el sábado 7 de octubre al sur del país, cuando cientos de personas, entre ellas los jóvenes, estaban disfrutando de la música. Desencadenaron así una guerra que ha dejado más de 1.400 palestinos muertos en Gaza y más de 1.200 personas fallecidas en suelo israelí.

“Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un búnker” fue lo último que dijo Ivonne en una llamada con sus familiares.

Ivonne Rubio y Antonio Macías Montano. Foto: Cortesía

“Un niño prodigio amado por todos, que descanse en paz”, escribió Asaf Amar, amigo de Antonio, al confirmarse su asesinato.

“Con gran tristeza nos enteramos de su muerte, un día después del entierro de nuestra amiga Ivonne. ¿Cómo puede este mundo ser tan cruel? Ya no quedan lágrimas”, añadió Valentina, otra de sus amigas, en una publicación de redes sociales.

La historia de amor de Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño

Antonio Macías Montano e Ivonne Rubio. Foto: Instagram @ivonne_rubio24

Ivonne y Antonio mantenían una relación desde hace más o menos tres años, cuando cada uno tenía un hijo con diferentes parejas. Se unieron para formar una familia.

Ambos nacieron en Israel, pero tenían padres colombianos.



Allegados a la pareja le confirmaron a este diario que Antonio trabajaba en un salón de belleza llamado Orel Eivgi, ubicado en Ben Gurion Blvd 48, en la ciudad de Herzliya, en Israel.

Antonio Mesias Montano e Ivonne Rubio. Foto: Cortesía

Los jóvenes se aventuraron a asistir ese sábado 7 de octubre al festival Tribe of Nova, en la frontera con Gaza. Era su celebración de aniversario y les encantaba la música electrónica.



Con el ataque del grupo Hamás, acompañado del lanzamiento de misiles, la pareja buscó dónde refugiarse. Ambos alcanzaron a comunicarse con sus familias. Sin embargo, desaparecieron y solo hasta esta semana las autoridades confirmaron que estaban muertos.

Claudia, la madre de Antonio, estaba esperando noticias, pero al conocer primero el deceso de Ivonne las esperanzas eran cada vez menores, según reveló Alex Macías, primo de Antonio, en conversación con EL TIEMPO.

“No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó(…) Estoy preparada para las cosas buenas y malas”, dijo Claudia.

'Me la destrozaron': desgarrador último adiós a Ivonne Rubio, colombiana asesinada en Israel

La joven, de 26 años, fue enterrada en Jerusalén. Foto: EFE/ Pablo Duer

La joven, de 26 años, fue sepultada en Jerusalén este 12 de octubre, un día antes de que se confirmara el asesinato de su pareja Antonio. En una emotiva ceremonia, su familia y amigos clamaron para que la violencia suscitada a raíz del conflicto entre Israel y Hamás se detenga.

Rubio fue enterrada en el cementerio Har Hamenujot, en una conmovedora ceremonia en la que hablaron también el alcalde de Jerusalén, Moshe Lión, sus compañeras de trabajo y del servicio militar y amigos de la familia, muchos de ellos colombianos.



“Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa”, dijo Julio Rubio, su papá, con la voz cortada. “Me mataron a mi niña, desgraciados, me la mataron”, gritó desconsolada su madre, Gloria.

Cementerio de Jerusalén en el que ha sido enterrada Ivonne Rubio. Foto: EFE/ Pablo Duer

Varios de sus amigos que asistieron al sepelio compartieron imágenes con emotivos mensajes.



“Le dices adiós al mundo cruel. Hoy enterraste contigo todo el dolor y sufrimiento que pasaste durante tu vida, de ellos supiste levantarte y levantar la cabeza con determinación y emociones, con amor y una sonrisa”, expresó Dekel Winkler.

🇮🇱🇨🇴 | IMÁGENES SENSIBLES: "Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa", dijo Julio Rubio sobre el cadáver de su hija Ivonne, colombiana-israelí de 26 años ases!nada el sábado por el grupo terrorista Hamas.pic.twitter.com/aY9ZcA7neJ — UHN Plus (@UHN_Plus) October 12, 2023

“Mi corazón se niega a creerlo, que alguien nos despierte de esta pesadilla”, puntualizó Asaf Amar.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE