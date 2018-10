El príncipe que relacionan con desaparición del periodista Khashoggi

Desde que se hizo pública la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía), todos los focos han caído en una persona: Mohamed bin Salman.



Se trata del príncipe heredero de Arabia Saudita y una de las personas que más ha criticado Khashoggi.

Mohamed bin Salman tiene 33 años (nació el 31 de agosto de 1985) y es el hijo mayor de la tercera esposa del rey Salman bin Abdulaziz.



Se hizo conocido en el 2015, cuando su padre, recién coronado como rey saudí, lo proclamó heredero al trono mediante un decreto real que fue avalado por el Consejo de Lealtad (31 votos a favor de los 34 miembros).



Junto con la proclamación, Bin Salman fue designado como viceprimer ministro y ministro de Defensa.

Ben Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita. Foto: EFE

Su trabajo

Medios internacionales describen al príncipe heredero como un hombre muy carismático y reformista, pero también polémico.



Según el Huffington Post, en su país es conocido como “‘Mr. Everything’ (‘Mr. Todo’), porque se ha convertido en el epicentro del poder en el régimen”.



Recién fue nombrado en la cartera de Defensa, Bin Salman impulsó una guerra en Yemen contra rebeldes huítes, una situación que persiste en la actualidad. Además, según recoge el diario español La Razón, “organizaciones de derechos humanos lo acusan de ordenar ataques a hospitales y colegios, causando la muerte de civiles, muchos de ellos niños”.

Aunque se le reconoce como el impulsor de cambios sociales en su país, como que las mujeres puedan manejar carros o regresar a salas de cine y estadios, se le acusa de represión contra quienes luchan por la igualdad y contra quienes osan pensar diferente.



Simon Henderson, analista de The Washington Institute, lo describe como una persona que discuta sus puntos de vista, pero no los cambia y agrega que su punto extremo es la crueldad.



La posición de Bin Salman en la región ha sido la de no tener relaciones con Irán, un país con el que siempre han tenido diferencias los saudís. Asimismo, ha estado en los conflictos de Bahréin y Siria, y su objetivo es que su nación sea líder del mundo árabe.



Uno de sus proyectos bandera es el que tiene que ver con la economía. Pues “ha liderado el desarrollo de un plan para reducir la dependencia del país en el petróleo y así diversificar los recursos”, informó la BBC.

Bin Salman promovió que las mujeres pudieran manejar carros. Foto: AFP

Gastando dinero

En noviembre del 2017, Bin Salman ordenó una serie de arrestos de ministros y príncipes saudís que, según la información oficial, estuvieron motivados por corrupción.



Tras esa jugada, nombró en los cargos a personas jóvenes, lo que hizo que su imagen entre la población juvenil del país creciera.



Para mantenerla y fortalecerla, medios ingleses como The Sun han asegurado que el príncipe estaría interesado en comprar el equipo Manchester United, uno de los más importantes del mundo.



Personalmente, Bin Salman posee un castillo en Francia, el Château Louis XIV, uno de los más caros del mundo, así como el yate Serene, por el que pagó 430 millones de euros.



Además, compró, en el 2017, el Salvator Mundi, un cuadro de Leonardo da Vinci por el que desembolsó 450 millones de dólares.

Periodistas y activistas turcos han protestado cerca del consulado saudí en Estambul por la desaparición de Khashoggi. Foto: Reuters

Relación con Khashoggi

El periodista Jamal Khashoggi era muy cercano a la familia real saudí, pero salió de su país cuando Ben Salman le prohibió escribir hasta en Twitter.



En el exilio, en Estados Unidos, a donde llegó en el 2017, Khashoggi, quien a pesar de su cercanía siempre se mostró crítico con el reino cuando fue necesario, fortaleció sus posiciones y el blanco de ellas fue el príncipe.



En uno de sus primeros textos en el Washington Post aseguró: “Arabia Saudita no siempre fue tan represiva, pero ahora es insoportable".



Y en otro escribió: “El príncipe heredero debe devolverle a Arabia Saudita la dignidad, poniendo fin a la cruel guerra de Yemen".



La desaparición de Khashoggi fue el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul. Las primeras investigaciones que han hecho los turcos apuntan a 15 personas involucradas en el hecho y algunos de ellos serían cercanos a Bin Salman.



En total, dijo The New York Times, son 5 los allegados al príncipe que están implicados en la desaparición del periodista. Uno de ellos fue identificado como Maher Abdulaziz Mutreb.



