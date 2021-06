¿Cómo es un parto cienciólogo? técnica usada en el parto de Meghan

El príncipe Enrique y Meghan Markle dieron a conocer este domingo el nacimiento de su segunda hija a quien llamaron Lilibet Diana.



"Lili se llama así en honor a su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, se eligió en honor a su querida y difunta abuela, la

Princesa de Gales", dijo en un comunicado la pareja.



(Lea también: ¿Por qué Lilibet Diana, la hija de Meghan y Harry, no será princesa?)

Una fuente cercana a la pareja dijo a la revista 'New Idea' que la bebé nacería mediante un parto cienciólogo.



Se trata de dar a luz en silencio y una de las prácticas referenciadas por la Iglesia de la Cienciología. "Creen - según reseña la revista New Idea- que cualquier palabra hablada se registra en la mente reactiva y puede tener un efecto aberrante en la madre y el bebé".



(Además: ¿Por qué el príncipe Harry y Meghan eligieron ese nombre para su hija?)



La fuente le dijo a 'New Idea' en su momento que "no habrá médicos gritando 'empuje' a Meghan ni nada por el estilo".



"Cienciología no es una religión dogmática en la que a alguien se le pide que crea algo por fe solamente. Al contrario, uno descubre por si mismo que los principios de Cienciología son verdaderos aplicando sus principios y observando o experimentando los resultados", describe la religión.



(En contexto: Meghan y el príncipe Harry acusan a la realeza de racismo)



TENDENCIAS

En otras noticias del día

- 'Comité del paro suspendió unilateralmente la negociación': Gobierno



- El caso Villa se complica y podría salpicar a Juan Fernando Quintero



- Paloma Valencia denuncia amenazas tras filtración de Anonymous