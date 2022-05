Jerusalén será escenario este domingo de la polémica ‘marcha de las banderas’, con la que los israelíes recuerdan la ocupación de la parte oriental de la ciudad, que coincide este año con semanas de tensiones exacerbadas entre israelíes y palestinos.



El desfile, para el que han sido movilizados 3.000 policías, se celebra en el llamado ‘Día de Jerusalén’, en el que Israel recuerda la "reunificación" de la ciudad, cuya parte oriental fue ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980.

La inmensa mayoría de la comunidad internacional nunca ha reconocido el dominio israelí sobre el este de Jerusalén. Horas antes de que diera comienzo, un líder de extrema derecha israelí, Itamar Ben Gvir, y otros nacionalistas visitaron la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este.



“He venido para apoyar a las fuerzas de seguridad y espero de la policía que haga reinar el orden en el Monte del Templo (...) Hoy he venido para afirmar que nosotros, Estado de Israel, somos aquí soberanos” afirmó Itamar Ben Gvir.



La Explanada es el corazón de las recientes tensiones israelí-palestinas en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Se trata del tercer lugar más sagrado para el islam y el más sagrado para los judíos, que lo llaman el Monte del Templo. El statu quo en vigor estipula que los judíos pueden entrar en la Explanada pero no pueden orar allí. Los palestinos denuncian como “provocaciones” la entrada de judíos en el lugar, cuyos accesos también están controlados por las fuerzas israelíes.



En las calles de la Ciudad Vieja, decenas de jóvenes judíos nacionalistas cantaban y bailaban haciendo ondear banderas israelíes blancas y azules, frente a sorprendidos palestinos, según un periodista de la 'AFP'.



Previendo los enfrentamientos, en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, la mayoría de las tiendas cerraron este domingo y los habitantes permanecieron encerrados en sus casas.



En puntos de Jerusalén-Este muchos palestinos pusieron banderas palestinas en los tejados y ventanas, en señal de protesta ante esta celebración israelí, que concentrará a miles de personas.



Los palestinos aspiran a que Jerusalén-Este sea un día la capital de su futuro Estado.

Los miembros de la seguridad israelí acompañan a los israelíes. Foto: Ahmad Gharabli. AFP

11 días de guerra

El año pasado, en el Día de Jerusalén y tras días de enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Jerusalén-Este, el movimiento islamista palestino Hamás disparó desde la Franja de Gaza cohetes contra Israel, que respondió con ataques aéreos contra este enclave palestino.



Gaza está gobernado por Hamás y sufre un bloqueo israelí desde hace 15 años. La guerra dejó 260 palestinos muertos, incluidos 66 niños, mientras que 14 personas murieron en Israel. Hamás y otros grupos palestinos advirtieron en estos días de que “responderán” si los participantes en la manifestación nacionalista israelí se acercan a la Explanada de las Mezquitas.



“No dudaremos de utilizar todos los medios para impedir la incursión en nuestros lugares sagrados e Israel pagará un precio alto", aseguró a ‘AFP’ Ghazi Hamad, uno de los responsables de Hamás en Gaza.



Se espera que los manifestantes israelíes ingresen a la Ciudad Vieja por la Puerta de Damasco, muy utilizada por palestinos, antes de avanzar hacia el Muro de las Lamentaciones, que los judíos veneran como un vestigio del Templo de Jerusalén y en el que oran a diario.



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, confirmó que la marcha “se celebrará en el recorrido previsto, como ha ocurrido durante décadas”. Es decir, dentro de la Ciudad Vieja, pero sin pasar por la Explanada.



El desfile será una prueba “personal” para Bennett, que encarna desde hace años a la derecha nacionalista israelí, según el diario ‘Yediot Aharonot’.



Según el analista y exmiembro de los servicios de inteligencia israelí Shlomo Mofaz, Bennett apuesta a que “Hamás no tiene ningún interés en otra guerra y se centra ahora en la reconstrucción de Gaza”. Pero si hay violencia en Jerusalén y víctimas palestinas, esto podría impulsar a Hamás o a otros grupos palestinos armados, como la Yihad islámica, a cambiar de idea, matiza

