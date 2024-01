8 preguntas para entender crisis en el mar Rojo: ¿qué tan grave es lo que está pasando?

Nuevos bombardeos golpearon este sábado posiciones de los hutíes en Yemen, después de que el grupo insurgente, financiado por Irán, amenazó con continuar sus acciones contra buques en el mar Rojo, una ruta clave para el comercio mundial.



Los bombardeos se producen un día después de que Estados Unidos y el Reino Unido golpearan múltiples objetivos en el país, cuya capital, Saná, es controlada por los hutíes desde 2014. Esos ataques incrementaron los temores a una conflagración regional de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

Pero, ¿qué está pasando y qué tan grave es esta situación? Acá se lo explicamos en ocho preguntas.



1. ¿Qué está pasando en el mar Rojo y por qué hay ataques contra los buques?

Desde mediados de noviembre, después del inicio de la guerra entre Hamás e Israel el 7 de octubre, las milicias hutíes, un grupo insurgente de Yemen respaldado por Irán, han lanzado decenas de ataques en el mar Rojo contra buques comerciales que, dicen, están vinculados a intereses israelíes. Los insurgentes, que apoyan a Hamás, explican que es una forma de ejercer presión sobre Israel y solidarizarse con los palestinos de Gaza, donde el ejército israelí ha desplegado una amplia ofensiva militar. Los ataques tienen en alerta a las potencias mundiales, sobre todo a Estados Unidos, principal aliado de Israel. Más de 50 naciones se han visto afectadas directamente por las irrupciones del tráfico en el mar Rojo.

Miembros de los guardacostas yemeníes viajan en una patrulla en el mar Rojo. Foto: AFP

2. ¿Por qué esto es grave y qué tiene que ver el comercio marítimo mundial?

Los ataques de los hutíes en el mar Rojo han provocado que las principales navieras del mundo se hayan visto obligadas a ajustar sus rutas para evitar transitar por esta vía, por donde opera cerca del 15 por ciento del comercio marítimo global, incluyendo el 8 por ciento de cereales, el 12 por ciento de petróleo y el 8 por ciento del comercio mundial de gas natural licuado. La crisis se está evidenciando en los precios, y el costo del barril de crudo ya aumentó en alrededor del 4 por ciento desde el viernes, cuando Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron ataques en defensa de intereses económicos globales.



3. ¿Quiénes son los hutíes y qué zonas de Yemen tienen bajo su control?



Pese a que su nombre oficial es Ansar Alá (Partidarios de Dios), el grupo es mejor conocido como los hutíes por su fundador, Husein Badreddin Al Huti, que inició el movimiento en oposición a la corrupción del Gobierno yemení en la década de 1980 y a sus vínculos con Arabia Saudí y Estados Unidos. El movimiento, que profesa la rama del islam zaidí chií y que está financiado por Irán, tomó en 2014 la capital de Yemen, Saná, y desde entonces se hizo con amplias zonas del norte y el oeste del país, donde los insurgentes libran hoy una guerra con el Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

4. ¿Por qué Estados Unidos y el Reino Unido decidieron bombardear Yemen el viernes?

Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron el viernes 73 ataques contra varias posiciones militares de los hutíes en al menos seis provincias de Yemen, lo que causó la muerte de cinco combatientes, según confirmaron los propios insurgentes. En un comunicado, Washington y Londres, respaldados por Australia, Baréin, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda y Corea del Sur, justificaron la acción en defensa del comercio internacional y de quienes transitan por el mar Rojo. Como respuesta, los rebeldes hutíes les declararon a esos países una “guerra abierta”.



Ataques aéreos contra objetivos militares en Yemen. Foto: Sgt Lee Goddard / MOD / AFP

5. ¿Se avecina, entonces, una guerra entre las potencias mundiales y los rebeldes hutíes?

Esto no se puede predecir. Oriente Próximo está en vilo ante el riesgo de que se extienda el conflicto en Gaza y se activen otros frentes, como el del mar Rojo tras los bombardeos. Washington y Londres, sin embargo, aseguran que no buscan una confrontación con los hutíes y afirman que los ataques sirven solo para disuadir al grupo insurgente y limitar sus capacidades para lanzar misiles y drones contra los cargueros. Pero los rebeldes tacharon los ataques de “injustificables”, e incluso de “terroristas”, y prometieron que estas acciones no quedarán sin respuesta.

6. ¿Qué tanto pesa el apoyo que les da Irán a los rebeldes hutíes en Yemen?

Los hutíes cuentan con el apoyo de Irán, una potencia regional y archirrival de Israel y de Arabia Saudita. Con una fuerza estimada en al menos 200.000 hombres, este grupo insurgente está bien entrenado y acostumbrado a combatir en terrenos montañosos y duros. Sus misiles de largo alcance y sus drones, desarrollados con tecnología iraní, se consideran una amenaza seria para sus vecinos del Golfo de Adén. Además, al decir que ataca a Israel y a su aliado norteamericano en solidaridad con los palestinos de Gaza, los hutíes han galvanizado a su base popular en Yemen y otros países de la región.



7. ¿Qué dicen los yemeníes ante la amenaza de un nuevo conflicto en su país?

Los residentes en las áreas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes ven con preocupación que su país sea arrastrado a una nueva guerra que impida a la población recuperarse del conflicto interno, que asola la nación desde hace una década. Y es que luego de casi diez años de guerra entre los rebeldes hutíes y el Gobierno yemení, más de 24 millones de personas –el 80 por ciento de la población– dependen de la ayuda humanitaria, mientras que más de 14 millones requieren ayuda urgente y tres millones han sido desplazadas desde que Arabia Saudí intervino en el conflicto en 2015.

Facebook Twitter Linkedin

Combatientes hutíes blanden sus armas durante una protesta tras los ataques del viernes. Foto: AFP

8. ¿Estaría en riesgo el proceso de paz en esa nación de Oriente Próximo?

La misión de la ONU en Yemen advierte que los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido y los ataques de los rebeldes hutíes contra la navegación en el mar Rojo ponen en peligro los esfuerzos realizados para alcanzar la paz en el castigado país árabe, inmerso en una guerra desde 2014. El jefe de la misión de la ONU, Hans Grundberg, ha dicho que “observa con gran preocupación el contexto regional cada vez más precario y su impacto adverso en los esfuerzos de paz en Yemen y la estabilidad y seguridad en la región”, mientras que pide “ejercer máxima moderación” para reducir la tensión.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

