Lo que vivieron los niños israelíes secuestrados por Hamás

Cuando Israel se preparaba para recibir a sus ciudadanos liberados del cautiverio en la Franja de Gaza en manos de Hamás, sabía de antemano que junto a la alegría de los reencuentros habría momentos complejos. Nadie se animaba a vaticinar cómo reaccionaría cada persona al volver, quién querría hablar sobre lo vivido ni quién lo lograría. Ahora, con 50 civiles de regreso en su país y en el seno de sus familias, hay quienes comienzan a animarse a hablar de lo ocurrido luego del inédito ataque del grupo islamista al territorio israelí el pasado 7 de octubre.



(Vea también: La activista Ahed Tamimi y los rostros de otros prisioneros liberados por Israel)

A Eitan Yahalomi, de 12 años, cuyo padre fue asesinado el 7 de octubre, lo obligaron a mirar la filmación de las atrocidades cometidas por Hamás en las comunidades civiles que atacó en el sur y que los propios terroristas registraron. Así lo contó su tía Dvora Cohen. Además, reveló que cuando entró a Gaza y pasaba con sus captores entre la gente, “todos lo golpeaban”.



Su abuela Esther comentó que “Eitan casi no sonríe. Está bastante serio e introvertido. Llevará tiempo devolverlo a una situación en la que pueda realmente abrirse y hablar” debido, entre otras cosas, a que los primeros 16 días estuvo totalmente solo en una habitación cerrada.

Eitan casi no sonríe. Está bastante serio e introvertido. Llevará tiempo devolverlo a una situación en la que pueda realmente abrirse y hablar FACEBOOK

TWITTER

Eitan les cuenta a sus familiares que sintió que su situación mejoró un poco cuando, tras algunas semanas, lo pasaron a otro sitio donde había más secuestrados y encontró rostros conocidos, lo cual le ayudó a lidiar con el cautiverio.



Uno de los secuestrados más mundialmente conocidos fue el de Avital Idan, de cuatro años, cuyos padres Roí y Smadar fueron asesinados en su casa el día del ataque.



Ella escapó a la casa de sus vecinos y allí fue secuestrada junto con ellos. “Evidentemente ella no puede contar mucho, es muy pequeña”, comentan sus tíos.



La generalidad de la situación la conocen todos: muy poca comida, cautiverio en lugares oscuros y mucho silencio.



Lo que sí recuerrda Eitan Yahalomi es que cada vez que un niño lloraba lo obligaban callarse amenazándolo con un rifle.



Por su parte, Thomas, el padre de Emily Hand, secuestrada de 8 años, asegura que tras su liberación la pequeña no habla, sino que susurra. “Casi no le puedo oír, pero entre lo que me contó dijo que le ordenaban todo el tiempo callar, estar en silencio, por lo cual ahora, tras 50 días en manos de Hamás, no puede hablar con normalidad”, relata.



Pese a que los menores llegaron en un estado de salud estable, la mayoría están bajos de peso. Según el

Facebook Twitter Linkedin

Emily Hand, una rehén israelí retenida por Hamás en Gaza durante 50 días, se reúne con su padre. (EFE/ Gobierno De Israel). Foto: EFE

Las mellizas Emma y Yuli Cunio, de tres años, fueron liberadas sin su padre David. Pero Hamás pensaba liberarlas también sin su madre, lo cual Israel aclaró que cruza todas las líneas rojas. Finalmente, la madre salió con ellas.



Otra de las niñas liberadas, Hila Rotem de 14 años, fue separada de su madre dos días antes de su liberación. Según lo pactado, debería haber vuelto a Israel junto con ella, pero el grupo islamista alegó que “no la encuentran”. La niña confirmó que era falso y que la madre había estado siempre con ella.



Por otro lado, las autoridades israelíes aseguran que quienes precisaban atención médica no la recibieron.



Elma Abraham, de 84 años, que sufría de dolencias varias y precisaba medicamentos fijos, llegó a la libertad a punto de morir. Apenas entró al territorio de Israel fue evacuada de urgencia en helicóptero al hospital Soroka de BeerSheba y llegó con temperatura corporal de 28 grados y pulso de 40. Herida y casi inconsciente, los médicos dijeron que su vida corría peligro, pero unos días después de su internación y el regreso ordenado a su medicación, lograron estabilizarla. “Esto muestra que su deterioro se debió al hecho que no la atendieron en absoluto”, dijo su hijo Uri Rawitz.

Una atípica liberación

Uno de los israelíes liberados, Roni Kriboi (25) de la ciudad de Carmiel, no entraba en las categorías para librarse del secuestro debido a que no es menor de edad ni mujer. Pero, su liberación fue presentada como “gesto” para con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya que aunque nació en Israel tiene ciudadanía rusa.



Roni fue secuestrado durante la fiesta musical Nova el 7 de octubre. Según relató su tía Yelena, al principio Roni estuvo secuestrado en un edificio, no en un túnel. El edificio se desmoronó parcialmente en un bombardeo y Roni aprovechó para escapar. Logró estar solo durante cuatro días, oculto. Pero, al no no lograr saber en qué dirección movilizarse para volver a la frontera, finalmente, terminó en manos de Hamás.



JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

​JERUSALÉN