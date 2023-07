El Parlamento de Israel (conocido como Knéset) aprobó este lunes una de las cláusulas más controvertidas de la reforma judicial que impulsa el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu.



(Lea aquí: Israel: Parlamento aprueba polémica cláusula de reforma judicial de Netanyahu)



La decisión anula la llamada cláusula de “razonabilidad” un mecanismo que le permitía al Supremo (la máxima corte) anular decisiones del Gobierno que consideraban “irrazonables”.



(Vea también: Las tres crisis simualtáneas que tienen en vilo a Israel)



Esto provocará un escalamiento de las tensiones en el país, toda vez que desde antes de que se sometiera a votación este proyecto, ya cientos de miles de israelíes llevaban meses protestando en contra de la reforma judicial.

La votación de este 24 de julio allana entonces el camino para que todo el paquete sea aprobado, lo que podría recrudecer las protestas y los bloqueos que los diferentes sectores de la economía israelí. El presidente del país, de hecho, anunció que se enfrentaban a un escenario de “emergencia nacional”.

¿Qué es el principio de ‘razonabilidad’ y por qué es controvertido en Israel?

La doctrina de la razonabilidad, ahora anulada, permitía al Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales basándose en si eran o no razonables y es vista por el movimiento de protestas y la oposición como una garantía democrática frente a abusos de poder, mientras que las formaciones derechistas y religiosas que integran el gobierno consideran que da a los tribunales amplio margen para inmiscuirse en asuntos políticos.

El mismo presidente, Isaac Herzog, dijo que se enfrentaban a un escenario de “emergencia nacional”. FACEBOOK

TWITTER

Esa ley, uno de los pilares de la polémica reforma judicial, pasó en la Knéset (Parlamento) con 64 votos a favor -de todos los diputados de los partidos de la coalición de gobierno-; y cero en contra, ya que la oposición en bloque, 56 legisladores, se ausentaron del pleno.



La reforma defendida por el gobierno tiene por objeto aumentar el poder de los funcionarios elegidos sobre el de los magistrados.



Los críticos temen que la reforma judicial socave la democracia liberal de Israel al eliminar los controles y equilibrios sobre el ejecutivo.



El artífice de la reforma, el ministro de Justicia Yariv Levin, dijo que el gobierno había elegido un enfoque "prudente".



"No anulamos la cláusula de 'razonabilidad', sino que reducimos su uso para que las opiniones personales de un juez no se expresen a expensas de la voluntad del pueblo. No hay razón para temer esta enmienda", argumentó ante los diputados.

Facebook Twitter Linkedin

Manifestación cerca de la Knesset, el parlamento israelí. Foto: AFP

¿Por qué puede haber un estallido mayor de manifestaciones?

Tras la aprobación esta tarde de la primera norma del paquete de leyes de la reforma judicial los movimientos de protesta siguieron a pie de calle en torno al Parlamento en Jerusalén y otros puntos de la urbe, y convocaron también más movilizaciones por el resto del país.

Los grupos del movimiento antireforma han asegurado que van a "luchar hasta el final" contra "el Gobierno de destrucción" FACEBOOK

TWITTER

Ante gritos de "vergüenza" o consignas de "democracia o rebelión" o "no nos rendiremos", miles de congregados siguieron protestando en la Ciudad Santa, y se mantuvieron también cortando carreteras como parte de sus acciones de desobediencia civil ya usuales.



En uno de estos puntos, las fuerzas policiales lanzaron agua pestilente para dispersar a los congregados, según presenció EFE.



Los grupos del movimiento antireforma han asegurado que van a "luchar hasta el final" contra "el Gobierno de destrucción". A su vez, la principal federación de sindicatos, Histadrut, alertó esta tarde que "cualquier avance unilateral de la reforma tendrá graves consecuencias" y podría llevar "a una huelga total".Por su parte, más de 10.000 reservistas amenazaron también con dejar sus deberes a un lado y unirse a las marchas.

Facebook Twitter Linkedin

Manifestantes izan una gran bandera nacional durante una manifestación cerca de la Knesset, el Parlamento israelí. Foto: AFPA

¿Cuáles pueden ser las consecuencias nacionales e internacionales?

Todo parece indicar que el país entrará en un momento de tensión. El mismo presidente, Isaac Herzog, dijo que se enfrentaban a un escenario de “emergencia nacional”. Por un lado, se espera que las protestas se intensifiquen pidiendo tumbar el proyecto.



Sin embargo, para Netanyahu este ha sido el proyecto que ha cimentado la coalición que lo llevó al poder. Moderar o echarle tierra a la norma podría poner seriamente en aprietos su gobernabilidad.



En todo caso, ambos escenarios le plantean serios retos.



Por otro lado, en el ámbito internacional, Estados Unidos, principal aliado de Israel, también ha mostrado su preocupación por lo normal, por lo que la relación Washington-Tel Aviv se pueda ver convulsionada.



"Es lamentable que la votación de hoy haya tenido lugar con la mayoría más estrecha posible", afirmó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.



La portavoz recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como "amigo de toda la vida de Israel" ya ha expresado en público y en privado su visión de que "los cambios importantes en una democracia deben contar con el consenso más amplio posible" para que perduren en el tiempo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe y AFP