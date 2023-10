Llega a Israel el primer avión con ayuda de armamento procedente de Estados Unidos

El primer avión cargado con munición avanzada procedente de Estados Unidos aterrizó durante las últimas horas en la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), general Daniel Hagari.



Hagari explicó que "las municiones están destinadas a permitir ataques significativos y preparar otros escenarios".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque que perpetró el sábado Hamás y que ha provocado una escalada de violencia con centenares de víctimas mortales en ambos lados.



En un discurso en la Casa Blanca, Biden confirmó además que hay ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados por Hamás y elevó a 14 la cifra de nacionales de su país que han muerto en Israel.



"Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel", dijo el mandatario en este discurso en el que estuvo flanqueado por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.



"Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse para responder a este ataque", enfatizó Biden, quien aseguró que Washington seguirá proporcionando a Israel durante el tiempo que dure su guerra contra Hamás.



En concreto, explicó que EE.UU. ya está enviando a Israel municiones y los componentes que necesita para el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro, que Israel usó estos días contra los misiles lanzados desde la Franja de Gaza.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Israel para expresar su apoyo a las autoridades de ese país.



El jefe de la diplomacia estadounidense, que también visitará Jordania, partirá mañana, miércoles, de Washington y aterrizará en la región el jueves.

Israel recupera control en la franja de Gaza

Israel recuperó este martes el control de todo su territorio colindante a la Franja de Gaza, donde Hamás dejó un rastro de muerte y sangre; mientras continúa con los intensos bombardeos sobre el enclave y promete una "ofensiva total" en el cuarto día de guerra con las milicias palestinas, con más de 3.300 muertos.



Aunque Israel ha retomado el control de todo su territorio, ha advertido de que todavía pueden quedar "terroristas infiltrados", y de hecho hoy mató al menos a siete miembros de Hamás cuando trataban de infiltrarse.

Bombardeo en Israel. Foto: EFE/ MOHAMMED SABER

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció este martes que el país lanzará "una ofensiva total" contra la Franja de Gaza, que cambiará totalmente la situación sobre el terreno.



Israel respondió al ataque sin precedentes de milicianos de la organización terrorista Hamás declarando el mismo sábado el estado de guerra y bombardeando la Franja de Gaza, en lo que supone la peor escalada en décadas del conflicto palestino-israelí.



Israel ha sufrido además ataques durante las últimas horas desde el sur de El Líbano, por fuerzas de Hizbulá, y desde Siria.

EFE

