Líderes, políticos y académicos instan al presidente Petro a condenar ataques de Hamás

A través de un comunicado, un grupo de líderes, académicos y políticos se refirieron a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva sobre el conflicto entre Israel y Hamás.



(EN VIVO| ONU pide alto el fuego en Gaza; EE. UU. vetó resolución para pausa humanitaria)

De hecho, este miércoles el presidente Petro reapareció e indicó que “indudablemente estamos muy cerca, cada vez más cerca, de una conflagración mundial si no se dan pasos a la paz de manera inmediata”, refiriéndose al conflicto que se inició el pasado 7 de octubre con el ataque sorpresivo de Hamás a Israel que dejó unos 1.400 muertos, entre ellos dos colombianos quienes estaban en un festival musical.



(Además: Los conflictos en el mundo "refuerzan" el vínculo Rusia- China, según Putin)



Luego de las respuestas de Israel en la Franja de Gaza, que deja unos 3.000 muertos (según fuentes palestinas), el mandatario colombiano realizó un fuerte pronunciamiento frente a ese país, el cual desencadenó en una crisis diplomática.

Facebook Twitter Linkedin

Periodista observa un bombardeo israelí a la Franja de Gaza. Foto: AFP

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios", dijo Petro en ese momento. Israel, por su parte, decidió suspender la exportación de seguridad.



Tras los cruces de mensajes sobre este conflicto, más de 130 líderes, políticos y académicos manifestaron que “como colombianos rechazamos de manera absoluta el ataque terrorista de Hamás contra el pueblo de Israel y por ende no nos sentimos representados por los pronunciamientos sobre el particular, realizados por el Gobierno de Colombia”.



(También: Presidente Petro se reunirá con canciller Leyva y embajador Murillo: ¿qué hablarán?)

Facebook Twitter Linkedin

Líderes, políticos y académicos instan al presidente Petro a condenar ataque de Hamás Foto:

En el comunicado, en el cual aparecen Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle, Rudolf Hommes, Juan Carlos Echeverry, Moisés Wasserman, Paula Acosta, María Victoria Lloreda, Carolina Barco, entre otros líderes, añaden que consideran urgente que el Gobierno de Colombia, en cabeza del Presidente y del Canciller, “expresen de modo inequívoco el rechazo a los ataques terroristas de Hamás contra el Estado y los ciudadanos de Israel”.



También reiteraron el compromiso de Colombia con el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario e invitaron al Gobierno a acompañar la posición de Naciones Unidas en defensa de la población civil en Gaza e Israel y la posición de Colombia de apoyo a la creación de un Estado palestino.



“Finalmente, expresamos nuestras más sentidas condolencias y apoyo fraterno a todas las familias de las víctimas”, concluyó el comunicado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS