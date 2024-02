Consejo de Seguridad de la ONU abordará nueva resolución que pide alto el fuego en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar este martes, 20 de febrero, un nuevo texto que exige un alto el fuego "inmediato" en Gaza, una resolución amenazada por un nuevo veto de Estados Unidos, el tercero desde el inicio de la guerra entre su aliado Israel y Hamás.



El proyecto de resolución elaborado por Argelia, "exige un alto el fuego humanitario inmediato que debe ser respetado por todas las partes" y se opone al "desplazamiento forzoso de la población civil palestina".

El nuevo texto llega en momentos en que Israel evocó una evacuación de civiles previa a una ofensiva terrestre en Rafah, donde se hacinan 1,4 millones de personas en el sur de la franja de Gaza. Y pide la liberación de todos los rehenes.



La votación está prevista a las 10:00 a. m. Como los anteriores textos rechazados por Israel y Estados Unidos, no condena el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre, que causó la muerte de más de 1.200, la mayoría civiles.



En represalia, Israel lanzó una ofensiva que ha dejado más de 29.000 muertos en Gaza, la gran mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamás.



Este fin de semana, Estados Unidos advirtió que el texto argelino no era aceptable y amenazó con vetarlo. "No creemos que este producto del Consejo mejore la situación sobre el terreno (...) por lo que, si esta resolución se somete a votación, no será aprobada", reiteró el lunes Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU.



Estados Unidos considera que esta resolución pondría en peligro las delicadas negociaciones diplomáticas para obtener una tregua que incluya una nueva liberación de rehenes.



En este contexto, han hecho circular un proyecto de resolución alternativo, visto por la AFP el lunes. Aunque hasta ahora se habían opuesto sistemáticamente al uso del término "alto el fuego", vetando dos textos en octubre y diciembre, su versión apoya un alto el fuego, pero no inmediato.



Haciéndose eco de recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, el texto hace referencia a un "alto el fuego temporal en Gaza tan pronto como sea factible" y sobre la base de una "fórmula" que incluya la liberación de todos los rehenes.

El borrador estadounidense también expresa su preocupación por Rafah, al advertir que no debería producirse "una gran ofensiva terrestre" bajo las "circunstancias actuales", pues "resultaría en nuevos daños a la población civil y un nuevo desplazamiento".



"No tenemos planes de apresurarnos a votar nuestro texto", declaró el lunes un alto funcionario estadounidense, que dijo no tener "fecha límite". "Tal y como está, no puede aprobarse", comentó una fuente diplomática, citando varios "problemas" relacionados en particular con la redacción en torno a un alto el fuego, y el riesgo de un veto ruso contra un texto elaborado por Estados Unidos.



En cualquier caso, este proyecto estadounidense "pondrá nervioso a Israel", declaró a la AFP Richard Gowan, analista del International Crisis Group.



"Estados Unidos está utilizando por fin el Consejo de Seguridad como plataforma para mostrar los límites de su paciencia con la campaña israelí", agregó el experto.



El Consejo, muy dividido sobre la cuestión israelo-palestina desde hace años, sólo ha podido adoptar dos resoluciones al respecto desde el 7 de octubre, esencialmente humanitarias, y sin grandes resultados, ya que el flujo de ayuda a Gaza sigue siendo insuficiente.



Pese a la perspectiva de un veto estadounidense, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, insistió hace unos días en una votación, al señalar que el grupo árabe había sido "más que generoso al dar más tiempo".

"Nos encaminamos hacia un veto estadounidense que realmente nadie quiere, pero que nadie puede evitar", comentó Gowan, al notar la desafortunada coincidencia a pocos días del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania.



"Estoy seguro de que Rusia usará la oportunidad para acusar a Estados Unidos de tener una doble moral cuando se trata de lidiar con el sufrimiento de civiles en Ucrania y en Oriente Medio", añadió.



"Es triste", consideró el lunes el embajador ruso ante la ONU, Vassili Nebenzia. El Consejo tiene frente a sí la "obligación moral" de poner fin a una "catástrofe humanitaria", dijo por su parte su homólogo chino, Jun Zhang.

