'Tuvo al bebé en las letrinas': Así ha impactado la guerra en Gaza a las mujeres y niños palestinos

Cuando Heba supo que se acercaba el nacimiento de su tercer hijo, tenía claro que necesitaría someterse a una cesárea. Lo sabía porque con sus dos hijos anteriores no había logrado tener un parto natural y estaba segura que esta vez no sería la excepción.

Entonces, decidió acercarse a un hospital en el sur de la Franja de Gaza, pero el centro médico la devolvió a su tienda de campaña en Rafah, una zona del sur del enclave en donde viven hacinados más de 1,5 millones de palestinos desplazados por la operación militar de Israel contra Hamás, debido a la falta de camas para atender a los pacientes.

“La mandaron a su casa, volvió a su tienda y tuvo al bebé en las letrinas. Ella tuvo la suerte de sobrevivir, pero el bebé nació muerto. Se presentó al hospital con su bebé fallecido”, le cuenta a EL TIEMPO Pascale Coissard, quien trabajó como coordinadora de emergencias de Médicos sin Fronteras (MSF) en Gaza a finales de 2023.

Bebés nacidos en medio de la guerra en la Franja de Gaza. Foto:UNFPA Compartir

El de Heba no es el único caso. Hanan, otra mujer palestina, dio a luz a su cuarto hijo en el edificio en el que se refugia de los bombardeos israelíes solo con la asistencia de una enfermera que se encontraba en el lugar. Caminar rumbo a un hospital en medio de las bombas era un riesgo para ella y su bebé.

“El dolor era insoportable y quería desesperadamente ir a un hospital. Pero la situación en las calles lo hacía imposible, ir al hospital significaba arriesgar nuestras vidas”, le dijo Hanan a la periodista palestina Aseel Mousa.

Heba y Hanan son el reflejo del impacto de los seis meses de guerra en Gaza en las mujeres y niños palestinos. La crisis empezó el 7 de octubre cuando milicianos de Hamás atacaron Israel, asesinaron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron secuestradas a otras 250.

En represalia, el país hebreo respondió con una operación militar a gran escala que ya sobrepasa los 170 días. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí, más de 33.100 personas han muerto desde el inicio del conflicto y los heridos superan los 75.600.

Tanques israelíes en la frontera con la Franja de Gaza. Foto:AFP Compartir

Si bien las cifras pueden ser superiores, debido a que es difícil verificar en terreno y miles de personas permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados -se estima que son 8.000 los cuerpos bajo las ruinas-, Sanidad asegura que el 70 por ciento de los fallecidos son mujeres y niños.

La gente vive debajo de un trozo de plástico, una tienda o lo que sea que hayan encontrado. Se acumulan en escuelas, en hospitales

Estimaciones de ONU Mujeres, basadas en datos de la Oficina de Medios de Gaza, por ejemplo, señalan que más de 9.000 mujeres han muerto en la Franja hasta la fecha y más de 19.000 han resultado heridas. Se estima que cada día mueren al menos 37 madres en territorio gazatí.

En el caso de los niños, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) aseguró a principios de marzo que el número de niños muertos en Gaza desde el 7 de octubre ya supera al total de niños fallecidos en todas las guerras a nivel mundial en los últimos cuatro años.

Según sus cifras, entre 2019 y 2022 murieron al menos 12.193 niños en todas las guerras del mundo. En Gaza ya son más de 13.000 los menores fallecidos en menos de seis meses de combates. Esos datos convierten a las mujeres y a los niños en las principales víctimas de la guerra, mientras entre 2008 y 2023 (antes del 7 de octubre) menos del 14 por ciento de los muertos eran mujeres y niños.

‘Una crisis de protección para las mujeres’

En un informe publicado en enero por ONU Mujeres, este organismo de Naciones Unidas aseguró que “Gaza es fundamentalmente una crisis de protección para las mujeres” y afirmó que la guerra está afectando a mujeres y niñas a niveles sin precedentes.

El informe ‘Alerta de Género: El Impacto de Género de la Crisis en Gaza’ indica que de los 1,9 millones de desplazados a causa del conflicto -el 85 por ciento del total de población del enclave palestino-, al menos un millón son mujeres y niñas. Y gran parte de ellas se concentran hoy en Rafah, al sur del territorio gazatí, donde la población se ha quintuplicado y el hacinamiento crece cada hora en medio de temores de que Israel expanda sus tropas hacia esa zona.

“Cada calle de Rafah se transforma porque de un día a otro no reconoces la calle de la cantidad de gente que llega. Y en una ciudad que antes de la guerra no tenía ni 300.000 personas, ahora todo funciona mal o no funciona. No hay casi acceso a agua potable. Hay escasa comida, por lo tanto tiene un precio altísimo. La higiene es complicadísima porque no hay agua. La gente vive debajo de un trozo de plástico, una tienda o lo que sea que hayan encontrado. Se acumulan en escuelas, en hospitales, en garajes, donde sea que puedan encontrar un lugar que les pueda proteger”, le narra a este diario Coissard, de MSF.

Campo donde viven los desplazados en Rafah, sur de la Franja de Gaza. Foto:EFE Compartir

Y es que las mujeres se enfrentan a dificultades mayores en medio del conflicto. En primer lugar, dice la agencia de la ONU, porque para ellas evacuar y buscar un refugio supone un riesgo mayor. “Las decisiones imposibles sobre si evacuar, cómo y cuándo hacerlo, y adónde ir, están arraigadas en temores y experiencias diferenciadas por género, a medida que riesgos de género, incluidos ataques y acoso, surgen a lo largo de las rutas de desplazamiento”, señalan.

A ello se suma el hecho de que muchas de ellas no pueden desplazarse mientras sus hogares son bombardeados debido a sus labores como cuidadoras. Como los ancianos o discapacitados de los que se hacen cargo no pueden evacuar, son ellas quienes deben encargarse del cuidado sin mayores posibilidades de buscar refugio en otros lugares.

“Nunca podré salir de mi humilde casa, salvo cuando me muera. Mi marido apenas puede moverse, y no tiene intención de morir en casa de nadie más... Muchas personas mayores como nosotros nos quedamos atrás y estamos abandonados a nuestra suerte”, le dijo una gazatí de 72 años a la agencia de la ONU.

La situación es aún más delicada para las mujeres embarazadas o lactantes. Según estimaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), son al menos 155.000 las mujeres que están embarazadas o lactando en la actualidad en Gaza. Cerca de 5.500 podrían dar a luz en el próximo mes, mientras que ya son 20.000 los bebés que han nacido en la Franja en medio de la guerra.

De los 1,9 millones de desplazados a causa del conflicto -el 85 por ciento del total de población del enclave palestino-, al menos un millón son mujeres y niñas. Foto:AFP Compartir

Hoy son pocos los hospitales operativos en Gaza y cada vez son menos los centros médicos disponibles para la atención de mujeres y neonatos. En Rafah, por ejemplo, el único hospital que atiende salud materna es el Emiratí, lo que ha hecho que este centro médico se ocupe de entre tres y cuatro veces más partos que antes del inicio de la guerra, según cuenta coordinadora de MSF.

Así, son muchas las mujeres embarazadas que no han podido acceder a controles prenatales, medicamentos o alimentos básicos para ellas y sus bebés en gestación. “Vienen a dar a luz sin saber qué esperar”, explica a UNFPA la partera Samira Hosny Qeshta, del hospital Emiratí.

Las mujeres no se pueden quedar ni una hora después del parto. Imagine lo que es parir y a la hora tener que salir a la calle

El miedo y la ansiedad por los bombardeos también han llevado a cientos de ellas a tener partos prematuros, según narra el doctor Ahmed Al Shaer, especialista pediátrico del hospital Emiratí. Y otras tantas llegan a los centros médicos con infecciones producto del uso de baños y espacios insalubres o a la imposibilidad de cambiar su ropa interior con frecuencia.

Según Unicef, mientras el estándar global habla de un baño por cada 20 personas, en Gaza hay uno por cada 850 personas y una ducha por cada 3.600.

Otras tantas mujeres han tenido que regresar a sus tiendas de campaña en Rafah tan pronto dan a luz por la falta de espacio en los hospitales, privando a sus bebés de la atención necesaria en sus primeras horas de vida.

Destrucción en la unidad de diálisis del devastado hospital Al-Shifa de Gaza. Foto:AFP Compartir

“Las mujeres no se pueden quedar ni una hora después del parto. Imagine lo que es parir y a la hora tener que salir a la calle y volver a lo que es ahora tu casa, que no es más que un trozo de plástico. Y las mujeres embarazadas o lactantes corren un riesgo inmediato de padecer problemas de salud y problemas de desarrollo a largo plazo si no están bien atendidas alrededor del parto. O imagine los niños que nacen en tiendas y refugios, y que tampoco pueden tener acceso a una salud de neonato ”, narra Coissard.

ONU Mujeres también estima que por lo menos 3.000 mujeres pueden haber quedado viudas en el enclave tras la muerte de sus parejas en la guerra, por lo que ahora la responsabilidad del hogar y de la búsqueda de protección y alimentos para toda su familia corre exclusivamente por su cuenta. Esto, según señala la agencia, aumenta los temores a que crezcan los matrimonios infantiles o los “mecanismos de supervivencia desesperados” entre quienes intentan subsistir junto con sus hijos y demás familiares.

Gaza, el lugar más peligroso para los niños en el mundo



El escenario para los niños tampoco es mejor. A finales de 2023, Unicef advirtió que Gaza es el lugar más peligroso del mundo para un niño y hasta la fecha, poco más del 2 por ciento de la población infantil en Gaza ha sido asesinada o herida en la guerra (26.000 niños heridos o asesinados, según Save The Children.

Un informe de esa misma organización sobre el impacto de la guerra en la salud mental de los niños palestinos asegura que la situación de los menores ya era crítica desde antes de la intensificación del conflicto en octubre de 2023. Esto debido a que han crecido en medio de un bloqueo israelí de 16 años y un ciclo de violencia que no llega a su fin en la región.

Un padre sostiene el cuerpo de su hija asesinada en Gaza. Foto:AFP Compartir

En 2022, un estudio de la misma organización encontró que el 80 por ciento de los niños en Gaza experimentaban niveles de angustia emocional grave. Todas ellas sensaciones ahora agravadas por los bombardeos a sus lugares seguros, el desplazamiento, la pérdida de familiares o la interrupción de las actividades propias de la niñez: juegos, educación, entre otros.

Tiemblan de miedo cuando conocen a gente nueva o cuando oyen un ruido fuerte

Según la ONG, aunque hay más de 625.000 estudiantes registrados en el sistema educativo de Gaza, ningún menor ha recibido educación desde octubre. A lo que se suma la muerte de más de 261 maestros en el enclave.

“Ahora no podemos recopilar datos, pero lo que sí tenemos son historias reales. Los niños que he conocido aquí tiemblan visiblemente. Literalmente, tiemblan de miedo cuando conocen a gente nueva o cuando oyen un ruido fuerte. Otros padres me han dicho que sus hijos han dejado de hablar, han dejado de llorar. Están tan afectados por esta guerra en tantos niveles diferentes que creemos que el impacto en la salud mental que esto tendrá en los niños se verá en los próximos años”, le dijo a EL TIEMPO Soraya Ali, portavoz de Save The Children y quien se encuentra en Rafah actualmente.

Amal, madre de cuatro hijos entre los 7 y los 14 años, por ejemplo, le contó a esa organización que sus hijos ya no logran concentrarse u olvidan cosas que acaban de ocurrir. Otra de sus hijas ama dibujar, pero hoy solo plasma soldados, sangre y muertos.

“Los niños lo han visto todo. Han visto las bombas, las muertes, los cadáveres: ya no podemos fingir ante ellos. Ahora entienden y han visto todo”, dijo también un padre gazatí.

Zona devastada en torno al hospital Al-Shifa de Gaza. Foto:AFP Compartir

Además del impacto en su salud psicológica, en marzo, la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIP) advirtió que la hambruna en el norte de Gaza es inminente y que podría ocurrir en cualquier momento entre marzo y mayo de 2024. Y, tal como advierte la ONU, “los más jóvenes son los que menos pueden hacer frente al hambre y las enfermedades”.

El informe de la CIP concluye que todos los niños y niñas menores de cinco años en Gaza, es decir, 335.000 menores, “corren un alto riesgo de sufrir desnutrición grave” y datos del Global Nutrition Cluster (GNC) indican que el 90 por ciento de los niños entre 6 y 23 meses comen solo 2 grupos de alimentos o menos cada día. Las cifras, además, indican que 23 menores han muerto en Gaza por desnutrición aguda y deshidratación.

La falta de agua potable, saneamiento básico e higiene, según Unicef, también han disparado los casos de diarrea, sarna, varicela, erupciones cutáneas y otras enfermedades, sobre todo respiratorias, en los menores de cinco años en el enclave.

Según las estimaciones de la ONU, además, al menos 10.000 niños pueden haber quedado huérfanos por los bombardeos en el territorio palestino.

Un niño palestino en los escombros de un apartamento destruido en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto:AFP Compartir

“Sabemos que si los niños ven cómo matan a familiares, amigos o seres queridos, cómo han atacado espacios seguros para los civiles, hospitales, escuelas infantiles, parques infantiles, todo eso tendrá un enorme impacto en su salud mental en forma de ansiedad, depresión, síndrome de abstinencia, etc. La única forma de proteger a los niños ahora mismo es un alto el fuego definitivo”, señala la portavoz de Save The Children.

Y mientras la población en Gaza se sume en una catástrofe humanitaria sin precedentes, las organizaciones y la comunidad internacional intensifican sus llamadas a un alto al fuego que permita mejorar en el corto plazo las condiciones de los palestinos, mientras Israel y Hamás intentan negociar en Catar un nuevo alto el fuego en medio de intensas diferencias sobre los puntos a negociar.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO - REDACCIÓN INTERNACIONAL - EL TIEMPO