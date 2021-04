Qué hay detrás del supuesto complot del príncipe Hamzah en Jordania

Mientras Jordania da por enterrada la supuesta trama encabezada por el antiguo príncipe heredero y hermanastro del rey Abdalá II, el príncipe Hamzah bin Husein, este lunes Hamzah volvió a criticar la corrupción, el nepotismo y la represión en el reino mientras permanece retenido en su domicilio.



(En contexto: Jordania acusa a exheredero de buscar 'desestabilizar' al país)

Los principales periódicos jordanos destacaban este lunes el modo en que se puso fin al supuesto complot del príncipe, después de una campaña de arrestos el pasado sábado, en el que fueron detenidas entre 14 y 16 personas, aparte de un exconsejero de la Corte y un miembro de la familia real.



El diario Al Rai afirmaba: "Abortado un plan para socavar la estabilidad y seguridad de Jordania" y "Enterrada la sedición en germen"; Al Dustur también se refería al "entierro de la sedición", y el periódico Al Gad iba más allá anunciando la derrota "de la conspiración de los delirantes".



Estas son las claves detrás de este caso que hizo que la Unión Europea (UE) mostrara hoy su respaldo al rey Abdalá II de Jordania. Estados Unidos fue el primer país en respaldar al soberano hachemí tras conocerse en la noche del sábado la desarticulación del presunto complot, en el que el Gobierno de Aman implica al príncipe Hamzah bin Husein, exheredero y hermanastro del actual monarca.



(Además: Canal de Suez anuncia que todos los buques en espera ya cruzaron)

¿Qué ocurrió?

La crisis estalló el sábado con la acusación contra el príncipe Hamzah de “actividades” contra el reino y la detención de varias personalidades jordanas, según las autoridades por “razones de seguridad”.



Ese mismo día, el príncipe Hamzah, hijo mayor del rey Huséin y la reina Noor (estadounidense), anunció que había sido puesto bajo “arresto domiciliario” en su palacio de Amán, negó haber participado en un complot y acusó a las autoridades de su país de “corrupción” e “incompetencia”.



Acusado de conspirar contra su hermanastro, el rey Abdalá II de Jordania, el príncipe Hamzah bin Hussein expresó su rechazo a obedecer las órdenes de restringir sus movimientos, y en cambio acusa al poder de “corrupción”, sellándose así la fractura en la familia real jordana.



(Le puede interesar: Así funciona el código de conducta universal de Wikimedia)



En una conversación telefónica, cuya grabación fue difundida la noche del domingo en Twitter, el príncipe afirmó a un interlocutor no identificado: “Por supuesto que no acataré (las órdenes del jefe de Estado mayor, el general Yousef Huneiti) cuando me dice que no estoy autorizado a salir, tuitear, comunicarme con la gente y que solo se me permite ver a mi familia”.



Al día siguiente, el viceprimer ministro Ayman Safadi afirmó que la “sedición” había sido frustrada de raíz y acusó al príncipe Hamzah de haber colaborado con una “potencia extranjera” sin identificar, y anunció la detención de 15 personas, incluyendo a Basem Awadalá (antiguo asesor del rey).

El Rey Abdalá II de Jordania. Foto: AFP / Palacio Real Jordano

Cerco al príncipe con corte de Internet

A solicitud del rey, el jefe del Estado Mayor visitó el sábado la residencia del príncipe Hamzah para pedirle “detener las actividades que podrían ser utilizadas para socavar la estabilidad y la seguridad de Jordania”, pero la reunión no salió bien, añadió Safadi, que habló de un “plan perverso”.



“He grabado toda la conversación y la he distribuido (...) Ahora estoy esperando para ver qué va a pasar y qué van a hacer. No quiero moverme (por el momento) porque no quiero empeorar la situación”, dijo el príncipe en su última grabación, denunciando una situación “inaceptable”.



(Además: Miles de denuncias en España por fiestas ilegales durante Semana Santa)



Según residentes, Internet está cortado desde hace dos días en un exclusivo barrio del oeste de Amán, donde viven el príncipe Hamzah y otros príncipes y princesas.



De acuerdo con los deseos de su padre, fallecido en 1999, Hamzah fue nombrado príncipe heredero cuando Abdalá II se convirtió en rey. Pero en 2004, el soberano le retiró el título para dárselo a su hijo mayor Huséin.



Para Ahmad Awad, que dirige en Amán el Instituto Phenix Center for Economics and Informatics Studies, “lo que ha ocurrido “es el comienzo de una crisis y no el final”.



“Esto demuestra que se necesitan reformas tanto políticas como económicas y democráticas”, dijo.

¿Cuál es el escenario actual?

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Jordania, general Yusef al Huneiti, afirmó este lunes durante unas maniobras de varios cuerpos especiales que el Ejército está preparado para hacer frente a "cualquier intento de socavar la seguridad del Estado y desestabilizar el reino".



En declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias, Petra, Al Huneiti destacó que las Fuerzas Armadas, "además de afrontar todo tipo de amenaza en las fronteras" de Jordania, también hacen frente a cualquier amenaza interna.



Asimismo, Al Huneiti destacó el compromiso del Ejército "con el deber ante la nación y el liderazgo hachemita" del rey Abdalá II, cuya figura no ha sido puesta en duda durante la actual crisis, aunque su gobierno ha sido duramente criticado por su hermanastro.

Jordania recibe todos los apoyos

"Sin duda, el peligro ha pasado porque Jordania y su cúpula han logrado el apoyo de los grandes poderes y líderes del mundo árabe, y el Gobierno puede manejar fácilmente el asunto sin presión externa", dijo a Efe el exministro de Información jordano, Samih Maayta.



Rusia fue el último en mostrar su apoyo hoy a "los esfuerzos de las autoridades legítimas de Jordania y personalmente del rey Abdalá II", después de que ya lo hicieran Estados Unidos, la Unión Europea y los principales países árabes, además de Turquía e Irán.



"Todos los jordanos desean que este asunto se resuelva dentro de la familia hachemita", agregó Maayta, que sin embargo consideró "sin precedentes" las supuestas actividades del príncipe Hamzah en contra de la seguridad del reino.



"Me he quedado sorprendido al saber que el príncipe Hamzah ha llevado a cabo actividades de este calibre, coordinándose con estas personas que han sido arrestadas", declaró el exministro, que hizo hincapié en que eso va más allá "del derecho a la libertad de expresión y la crítica al Gobierno".

¿Cuáles son las pruebas del príncipe Hamzah?

Hamzah emitió hoy un nuevo vídeo, más extenso que el de este fin de semana, en el que se defendió y reveló que los altos mandos militares le dijeron que no podía salir o comunicarse con otras personas ni utilizar Twitter.



"Estoy haciendo esta grabación para dejar claro que no soy parte de ninguna conspiración o de una organización infame o grupo apoyado desde el exterior, como siempre es la afirmación para cualquiera que exprese una opinión", declaró en la grabación enviada por su abogado a la cadena de televisión británica BBC.



(Además: Estos son los candidatos que se disputan el poder en Perú y Ecuador)



"Esta es mi última forma de comunicación. He sido informado por mi proveedor de internet de que han recibido instrucciones para cortar el servicio, así que esta puede ser la última vez que pueda comunicarme", advirtió.



Una vez más, el hermanastro del rey ha arremetido contra "la incompetencia que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno en los últimos 15 o 20 años" y la corrupción y los intereses de unos pocos que están por encima de "la vida y la dignidad de más de diez millones de personas que viven aquí".



Asimismo, denunció la represión en el reino, que, manifestó, "ha llegado a un punto en que nadie puede hablar o manifestar una opinión sobre nada sin ser acosado, arrestado o amenazado".



El príncipe dijo estar solo en su domicilio, con su mujer y sus hijos, donde ha permanecido retenido desde el sábado, aunque las autoridades desmintieron que esté bajo arresto.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

En otras noticias

- Putin firma la ley que le permite optar a dos mandatos más en Rusia

- Avanza en Israel juicio de Netanyahu, acusado por corrupción