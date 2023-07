¿Alguna vez ha soñado en convertirse en ermitaño? ¿O conoce a alguien que le gustaría serlo? Por más extraño que suene, efectivamente este parece ser un proyecto de vida deseado por algunas personas.



O eso parece, pues el padre colombiano Darío Escobar es el vivo ejemplo de dicha situación.



(Le recomendamos: Esta es la historia del Padre Rafael García-Herreros, el fundador de El Minuto de Dios).

En las remotas y místicas tierras del Líbano, encontramos un rincón donde la vida transcurre al margen del bullicio de la sociedad moderna. Allí se encuentra Escobar, un padre que desde hace 23 años se ha dedicado a "la oración y el trabajo".

Facebook Twitter Linkedin

Los viajeros que llegan hasta las cercanías de su ermita son, si se exceptúa algunos monjes, sus únicos contactos con el mundo. Foto: YouTube: Los Viajes de Walliver

Su hogar está ubicado a escasos metros del convento de San Antonio y junto a un tranquilo cementerio, un lugar que pareciera haber sido hecho a medida para la contemplación.



El camino hacia su vida de ermitaño comenzó cuando entró en una crisis por la monotonía de su vida. Antes de que tomara la decisión de seguir el camino de la soledad física, el sacerdote hacía consultas maritales en Miami, Estados Unidos.

"Un día estaba tan lleno de trabajo que me quejé y dije: '¡Dios no puedo más!' y Dios me habló por medio de la voz interior", explicó en una entrevista realizada por Sergi Unanue, creador del canal de YouTube Los Viajes de Walliver.

(No deje de leer: El Paticano: esta es la iglesia falsa en la que se rinde 'culto' a los patos de goma).

Más de dos décadas en oración

Fue entonces cuando emprendió rumbo al Líbano, un país árabe de Oriente Próximo, al oeste de Asia. Allí llegó en 1990, buscando un nuevo camino. Pero no fue sino hasta el año 2000 cuando decidió aislarse para dedicarse a su fe.

Según cuenta en dicha entrevista, los primeros años de su retiro estuvieron marcados por dificultades, ya que no sabía cómo cultivar la tierra para obtener su sustento. En estas tierras, las personas se alimentan únicamente de lo que cultivan con sus propias manos. Sin embargo, a pesar de los desafíos iniciales, el colombiano perseveró y aprendió a sobrevivir en este aislado paraje.

"Quien ha probado esta vida no quiere otra", dijo en el 2009 a la periodista Rana Moussaoui, en su cueva del valle de Qadicha.

El padre, oriundo de Medellín, explicó, en aquel momento, que venía de una familia adinerada y elegante. Sin embargo, decidió dejar dichos lujos debido a su vocación.

"El dinero nunca me hizo feliz, por el contrario, me aportó dolores de cabeza", dice, agregando que "abandonó todo" respondiendo al "llamado de Dios".

Facebook Twitter Linkedin

Antes de que el padre Escobar llegara al Líbano, se dedicaba a la psicología. Foto: YouTube: Los Viajes de Walliver

Ahora, se dedica a orar durante 14 horas seguidas, le dedica 3 horas a sus labores diarias, estudia durante 2 horas y duerme desde las 7:00 p.m. hasta las 12 a.m. Tras esto, comienza orando su día.

¿Milagros o coincidencias?

El padre es conocido, y se autodenomina, como un ermitaño. Dice no tener problema con ello y que su estilo de vida lo hace muy feliz.



Además, las personas lo han conocido no solo por ello, sino por los presuntos milagros que ha podido lograr gracias a las oraciones que hace.

(Además: Un sacerdote se vuelve viral por cantar vallenato en plena misa: ¿lo hizo bien?).

Viene a preguntarme si encontrará un novio o un trabajo FACEBOOK

TWITTER

"Normalmente, no hablo con nadie, pero a veces hay gente que cree que un ermitaño conoce necesariamente el porvenir y viene a preguntarme si encontrará un novio o un trabajo", explicó en el 2009.

De hecho, en la entrevista con Sergi Unanue, explicó que en una ocasión, sufrió una caída a pocos metros de un abismo que limita con su vivienda, pero no le pasó absolutamente nada. Para él, fue una señal divina que lo protegió del peligro, pero para los lugareños, este acontecimiento desató rumores que aseguraban que el diablo intentaba sacarlo de su aislamiento.

O, en otro caso, una mujer le pidió a él que le hiciera el milagro de permitir quedar embarazada. Fue entonces cuando le dijo que le pidiera a San Chárbel, religioso maronita libanés, que le diera un hijo y él se lo iba a dar.



Y sí, la mujer al cabo de unos meses quedó embarazada y convencida de que había sido un milagro gracias al padre y al santo.

Más noticias en EL TIEMPO



Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS