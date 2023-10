La sorpresiva e inédita ofensiva de Hamás es la peor agresión contra Israel en 50 años

Israel se declaró ayer en guerra. A las 6:30 de la mañana, hora local, se desató un intenso ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza hacia el país con el disparo de miles de cohetes hacia Tel Aviv y otras ciudades, en el centro y sur, y con la infiltración de milicianos armados del grupo islamista Hamás (que gobierna la Franja) en comunidades civiles israelíes en el sur, donde asesinaron a numerosas personas y se llevaron consigo a civiles secuestrados.



El ataque desencadenó bombardeos israelíes de respuesta en Gaza y desató una escalada que se constituye en el peor ataque contra Israel en los últimos 50 años.



Si bien las cifras no son definitivas y está claro que los números aumentarán, al cierre de esta edición se hablaba de unos 250 muertos israelíes como consecuencia de la agresión múltiple de Hamás, mientras que los ataques aéreos israelíes ya se cobraban la vida de 254 personas en Gaza, según fuentes médicas de ambos lados.



Además, la cifra de heridos en Israel se elevaba a 1.450, mientras que en la Franja ascendían a 1.700, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Se trata de la sexta guerra entre Israel y Gaza en los últimos 15 años, y en numerosas ocasiones anteriores hubo lanzamiento de cohetes contra Israel.



Sin embargo, la de ayer fue una agresión inédita, no solo por su carácter combinado, sino por el número de cohetes lanzados: aproximadamente, 3.000 en menos de 10 horas, dirigidos al sur y centro del país, detonaron alarmas en Tel Aviv y también en localidades como Beer Sheba y Ashkelon, varias decenas de ciudades y pueblos, e incluso Jerusalén.



El ataque de ayer incluyó, además, docenas de infiltraciones por tierra y mar. Los milicianos palestinos entraron rompiendo la cerca fronteriza, desembarcando en botes por mar y en parapentes, además de cruzar en diferentes vehículos y motos.



Terroristas palestinos se tomaron carros del ejército israelí. Foto: EFE



Dentro de los pueblos fronterizos prendieron fuego a casas, asesinaron a civiles y se llevaron numerosos secuestrados a la Franja de Gaza, incluyendo mujeres, niños y ancianos.



Por eso, la incursión de milicianos de Hamás en Israel fue calificada ayer como uno de los mayores fallos de la inteligencia israelí desde la guerra de Yom Kipur de 1973, cuando, ignorando alertas de seguridad, la inteligencia militar menospreció las capacidades de Siria y Egipto, que llevaban días replegando tropas en sus respectivas fronteras con Israel y lanzaron un ataque conjunto el 6 de octubre de 1973, iniciando 18 días de la que todavía es la guerra más traumática para Israel, que perdió a más de 2.600 soldados.



Aunque las autoridades israelíes llevaban meses afirmando que los grupos militantes palestinos se estaban preparando para la violencia, el momento y la magnitud del ataque de ayer parecen haber tomado por sorpresa al primer ministro, Benjamin Netanyahu.



Pues nunca antes Hamás había sido capaz de movilizar a cientos de sus hombres para penetrar en Israel, atacar ciudades y tomar civiles como rehenes; ni nunca antes había lanzado tantos cohetes de forma continuada.

Ataque de Hamás en Israel Foto: AFP

Y mientras que el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, proclamaba ayer en la televisión Al Aqsa, dirigida por el grupo armado, que vislumbraba una “gran victoria” en Israel, y explicaba que el movimiento había decidido “poner fin a todos los crímenes de la ocupación (israelí)”, el primer ministro Netanyahu ordenaba responder a los ataques con bombardeos aéreos contra varias instalaciones de Hamás en Gaza, como inicio de la operación Espadas de Hierro.



“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no en rondas de combates, en una guerra”, advirtió, al tiempo que agregó: “Debemos cobrar un precio inmenso al enemigo. Y debemos reforzar otros frentes a fin de que nadie cometa el error de sumarse a esta guerra”.



La magnitud de la respuesta israelí fue tal que miles de civiles gazatíes de localidades en el norte de la Franja como Beit Hanoun, Jabalia o Beit Lahia fueron evacuados y huyeron a la ciudad de Gaza para ser alojados en escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos por la dureza de los enfrentamientos.



Al tiempo, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, acusó a las fuerzas israelíes de haber atacado deliberadamente a personal médico y hospitales, mientras que al menos cinco edificios quedaron derruidos.



El Ministerio de Energía de Israel también ordenó cortar el suministro de electricidad de Gaza, donde viven 2,3 millones de palestinos, sometido desde 2007 a un estricto bloqueo israelí, agravando la situación en la zona. Pero Israel culpó a Hamás de instalar sus centros de operaciones dentro de zonas llenas de civiles.



Ayer, el presidente palestino, Mahmud Abás, que gobierna en zonas reducidas de Cisjordania ocupada a través de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y no tiene control sobre Gaza, pidió poner fin a “la actual escalada israelí” y aseguró que la raíz de la situación actual se debe “a las prácticas colonialistas” y las acciones de fuerzas israelíes, así como “la agresión” contra lugares islámicos.



Anoche, el ejército de Israel indicó que aún libraba combates en “22 lugares” con “cientos de infiltrados”, mientras continuaban los combates en localidades próximas a la Franja.



Lo cierto es que la guerra puso en alerta a la comunidad internacional, que teme que el conflicto se extienda a otras zonas como la frontera norte con Líbano, extremadamente volátil, o a Cisjordania ocupada.



Hamás, por su parte, considera que podrá ahora, con la gran cantidad de secuestrados israelíes –afirmando que tiene en sus manos también a altos oficiales–, lograr la liberación de todos sus presos en cárceles israelíes.

JANA BERIS

EL TIEMPO

JERUSALÉN