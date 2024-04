La polémica ley sobre el servicio militar obligatorio que provoca división en Israel

El servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel siempre fue para el promedio de la ciudadanía un motivo de orgullo debido a la clara conciencia acerca de su necesidad para proteger al país, luchar por la seguridad del pueblo y la integridad territorial del Estado. El tema quedó regularizado por ley en 1949 tras las primeras elecciones parlamentarias, determinándose que el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres que tengan18 años cumplidos.

Israel suele destacar el concepto de “ejército del pueblo”, en el sentido que todos tienen la obligación de enrolarse y que en todas las unidades, tanto en tiempos de rutina como en el campo de batalla, se mezclan ciudadanos de las más diversas procedencias y estratos sociales mientras sirven juntos.

Pero lo de “todos” es relativo. Hay excepciones que siempre despertaron polémicas, y que ahora se están agudizando: la exención de los jóvenes ultraortodoxos, los que se conocen como el sector “haredí”.

Esta semana, sin embargo, Israel entró en una nueva etapa. Al haber expirado la ley que los eximía de prestar servicio, la asesora jurídica del gobierno determinó que, desde ahora, los institutos rabínicos en los que estudian jóvenes en edad activa para enlistarse ya no podrán recibir el subsidio de apoyo que les daban y que, formalmente, ahora están incumpliendo la ley de servicio militar obligatorio.

A continuación, en estas doce claves le explicamos este tema que divide seriamente a Israel y por qué causa tanta polémica.

1) ¿Por qué están exentos los jóvenes ultraortodoxos del servicio militar?

Todo surgió muy cerca del establecimiento del Estado de Israel en 1948. El entonces primer ministro, David Ben Gurion, pactó con el liderazgo rabínico espiritual de los ultraortodoxos que 400 alumnos de "yeshivot", los institutos superiores de estudios religiosos judíos, quedarían exentos del servicio militar obligatorio a fin de poder abocarse al estudio de las sagradas escrituras. Siempre y cuando realmente se dediquen a ello.

El trasfondo es que durante el holocausto, perpetrado por los nazis contra seis millones de judíos, quedaron destruidas las “yeshivot".

Ben Gurion, aunque era un líder político secular, tenía plena conciencia de la importancia que el estudio de la Torá había tenido a lo largo de la historia judía. Y también quería llegar a un entendimiento con el liderazgo ultraortodoxo.

Judíos ultraortodoxos protestan en Israel contra el fin de la exención del servicio militar. Foto:Oren ZIV / AFP Compartir

2) ¿Cuál es el problema detrás de esto?

El problema es que desde hace décadas ya no son 400 estudiantes ultraortodoxos. A comienzos de los años 70 pasaron a ser 800. Pero el gran cambio surgió en 1977, cuando por primera vez el partido laborista perdió las elecciones nacionales y el entonces líder del partido Herut Menajem Begin asumió como primer ministro. Necesitaba a los partidos ultraortodoxos en su coalición y éstos, conscientes de ello, presentaron exigencias a gran escala. Desde entonces, la modesta limitación de unos cientos de exentos desapareció.

Hoy en día, más de 63.000 jóvenes del sector “haredí” que están en edad de ser reclutados estaban exentos por los ya mencionados arreglos que datan de años anteriores.

3) ¿Cómo ve el resto del país esta situación?

En forma cada vez más crítica. Siempre se destacó que el sistema de la exención a los jóvenes el sector “haredí” es una afrenta al principio de igualdad ante la ley. Pero, más que eso, constituye una injusticia porque al no repartirse de modo igualitario la carga del cuidado del país. Quienes sí se enrolan tienen que dedicar mucho tiempo al ejército y agregar días y semanas en la reserva en situaciones de emergencia. Pero, más que nada, esta situación significa que mientras algunos arriesgan sus vidas para servir al país otros están sentados estudiando.

4) ¿La guerra actual con Hamás ha incidido en la polémica?

Mucho, ya que se ha destacado lo urgente de cambiar la situación ya que el ejército necesita más combatientes. Los requerimientos de la seguridad tanto en la guerra contra Hamás en Gaza como contra Hezbolá, en la frontera norte, han impuesto una situación en la que tras cuatro meses seguidos en el servicio de reserva, numerosos soldados y oficiales volvieron por unas semanas a sus casas y ahora están siendo enrolados nuevamente, o ya recibieron aviso de presentación, con órdenes de emergencia.

5) ¿Cuál es el problema para cambiar la ley y enrolar a los ultraortodoxos?

En gran medida, por la postura de los rabinos, que son la autoridad espiritual máxima, pero que también indican a los políticos de sus partidos en el Parlamento cómo actuar. Mientras sus críticos sostienen que lo que quieren es mantener sus influencias, ellos se dicen convencidos de que estudiando la Torá aportan a proteger a Israel. Dado que el estudio religioso siempre fue un pilar de la existencia judía a lo largo de los siglos, ahora afirman que la dedicación en las “yeshivot” constituye parte de la defensa nacional.

En otro orden de cosas, sostienen que el enrolamiento arruinaría al mundo “haredí”, ya que alejaría a los jóvenes de su forma de vivir estrictamente de acuerdo a los preceptos religiosos del judaísmo. Pero también el público, al menos el que sale a la calle a manifestar, se opone. En algunas de las recientes protestas se oyeron frases como “no vamos al ejército, preferimos morir”.

Una expresión extrema que ha ocupado mucho lugar en la prensa “haredí” ha sido alegar que el Estado quiere eliminar el estudio de la Torá. Eso no es cierto. No hay contradicción entre la Torá y el aporte al país a través de su defensa. El hecho es que hace décadas todos iban al servicio militar.

Agentes israelíes desaloja a un judío ultraortodoxo que protestaba contra el fin de la exención del servicio militar para esa comunidad. Foto:AFP Compartir

6) ¿Todos los jóvenes ultraortodoxos piensan así?

No. En los últimos años ha habido un proceso paulatino de apertura en cuyo marco hay cada vez más miembros del sector “haredi” que deciden enrolarse. Eso va acompañado también de un cambio en la forma en que la sociedad ve a esos jóvenes. Antes había recurrentes casos de extremistas que escupían a jóvenes de uniforme cuando volvían a sus barrios de residencia. Hoy el fenómeno es mucho menor. Pero los números son muy pequeños y el cambio es demasiado lento. Suele decirse que en el público mismo hay mayor disposición al cambio que en el liderazgo, pero el hecho es que aún no se ve una corriente masiva en otra dirección. Probablemente, una de las mayores confirmaciones de lo problemático del tema es que entre los exentos supuestamente para estudiar las sagradas escrituras no más del 30 o 40 por ciento de ellos realmente están dedicados al estudio en las “yeshivot”.

7) ¿Hay también críticas duras entre los propios ultraortodoxos?

No. Pocas, tanto de parte de varios rabinos del sector “haredi” como de rabinos y figuras públicas ortodoxas y de otras corrientes religiosas judías. Uno de los aspectos que destacan los críticos es que cuando hay una guerra se puede dejar el libro de lado para salvar vidas. Además, señalan que es imperioso comprender lo que siente la mayoría de la ciudadanía israelí, generalmente secular, tradicionalista o religiosa no “haredí”, que arriesga su vida para proteger a todos. Precisamente, la gran decepción en la ciudadanía israelí es que, a pesar del trauma de la guerra, únicamente 540 ultraortodoxos decidieron sumarse a las filas del ejército en el último medio año.

8) ¿El ejército tiene parte de la culpa por los bajos números?

El ejército tiene la responsabilidad de crear marcos que permitan a los ultraortodoxos servir en sus filas sin que se vaya erosionando su forma de vivir. Eso va más allá de tiempo para plegarias y de abastecimiento de comida “kosher”, según el rito religioso judío. De hecho, toda la cocina en el ejército es “kosher”, aunque los ultraortodoxos requieren un grado más estricto. Pero, por otro lado, también se refieren a un tema más complejo: garantizar que puedan servir en unidades en las que no tengan que hacerlo junto a mujeres. Cabe recordar que ya hay soldados ultraortodoxos en distintos marcos y han logrado desempeñarse en general sin problemas. Pero, por ahora, ha sido algo minoritario, no de números enormes de enrolados.

De todos modos, el Estado tiene que ver por qué canales puede manejarse. El ejército precisa combatientes, pero también se necesitan más paramédicos en los servicios de emergencia, por dar un ejemplo. Hay diferentes opciones para garantizar mayor igualdad en la repartición de la carga nacional.

El ejército de Israel en Gaza Foto:Ejército de Israel/ Efe Compartir

9) ¿Por qué se dice que esta semana es clave en esta saga de los ultraortodoxos exentos del servicio militar?

Porque al expirar la ley que regularizaba este tema y antes de la promulgación de una nueva –que aún no ha sido elaborada- los institutos de estudios religiosos que tienen alumnos en edad de enrolarse que rehúsan hacerlo, dejan de recibir los presupuestos de apoyo de parte del Estado que siempre recibieron y esto entró en vigencia este lunes 1°de abril.

10) ¿Esto significa que ahora se enrolará por la fuerza a los ultraortodoxos?

No, en absoluto. No hay ningún interés en hacerlo y hay plena conciencia de que eso no funcionaría. Ningún político sugiere este camino. Lo que sí se propone hace tiempo, y muchos exigían, es que si no hay enrolamiento, pues tampoco haya apoyo financiero del Estado.

11) ¿Los ultraortodoxos son los únicos que no se enrolan?

Son el único sector de la población judía que está exento en bloque. Hay cada vez más ciudadanos seculares que por distintas razones logran librarse del servicio militar. Pero son iniciativas individuales.

Otro sector entero de la ciudadanía que no es enrolado por ley son los ciudadanos árabes, que constituyen el 22 por ciento de la población. Hay cada vez más voluntarios árabes en el ejército, en otros servicios de seguridad y en servicios de emergencia, tanto musulmanes como cristianos, aunque claramente son una minoría. Pero como sector, no son reclutados por ley, con excepción de los drusos, a pedido ya hace más de 70 años de su propio liderazgo. También los circasianos, musulmanes originarios del Cáucaso, se enrolan por ley.

12) ¿Se hallará una verdadera solución al problema?

El desafío es que “solución” no es solamente que se logre un acuerdo dentro de la coalición, algo que quizás se consiga, sino una fórmula que haga posible el reclutamiento aunque sea paulatino de los ultraortodoxos, de modo que se ponga fin a uno de los problemas que más desgarran desde adentro a la ciudadanía israelí.

JANA BERIS

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

JERUSALÉN