La 'mayoría' de los rehenes en Gaza 'están vivos', afirma el ejército israelí

El ejército israelí estimó el viernes en un comunicado que "la mayoría de los rehenes" secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás durante su ataque del 7 de octubre "están vivos".



"De los aproximadamente 200 rehenes que se encuentran actualmente en la Franja de Gaza, más de 20 son menores de edad, entre 10 y 20 tienen más de 60 años, y la mayoría de ellos están vivos", dijo el ejército en su comunicado.





ONU: Israel atacó en inmediaciones de panaderías donde gente hacía colas

La aviación israelí atacó este jueves las inmediaciones de dos panaderías en las que numerosas personas hacían cola para conseguir pan, entre ellas mujeres y niños, causando la muerte de veinte personas en la ciudad de Gaza y de otras cinco en el campo de An Nussairat, según informaciones recogidas en un reporte de hoy de Naciones Unidas.



El día anterior, una de las seis panaderías contratadas por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y que suministraba pan a 12.000 personas sufrió daños y dejó de funcionar, agrega el informe diario sobre la situación en Gaza que publica la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA) de Naciones Unidas.



Ahora la gran mayoría de panaderías no pueden funcionar por la escasez de ingredientes esenciales, en particular harina de trigo, que se calcula se agotará totalmente en menos de una semana.



Por otra parte, se reitera que los hospitales están al borde del colapso debido a la falta de energía, medicamentos, equipos y personal especializado, y para mantener operativas las salas de urgencias se prevé la interrupción en breve de los procedimientos vitales como la esterilización y la diálisis. ​

AFP Y EFE