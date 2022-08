Un policía en Beer Sheva, Israel logró salvar a un perro luego de que quedó atrapado en un ascensor luego de que el animal saliera del elevador detrás de él, sin que su dueña hiciera lo mismo.



Luego de ver que las puertas se cerraron, el hombre sale rápidamente corriendo hacía el ascensor, toma el perro en brazos y logra soltar la correa en cuestión de segundos para liberar al animal.



Cuando logra soltar la correa, tanto el policía como la mascota caen al piso debido a la fuerza que tuvieron que hacer para impedir que el elevador ahorcara al perro.



El video se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde muchos internautas celebran la reacción del uniformado y su agilidad para salvarle la vida al perro.



Policía salvó a último minuto a un perrito de morir ahorcado por un ascensor. Un policía israelí, salió a trabajar, en el ascensor encontró una mujer con un perro, el salió y el perro lo siguió, su dueña no salió. 😟😉pic.twitter.com/HzT9IY7L8S — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 25, 2022

Este es un evento similar a otro que quedó registrado en 2019, cuando Johnny Mathis evitó una tragedia en un edificio de Houston, en el estado de Texas.



El joven, de 27 años, experto en soldadura, también pudo salvar a un pequeño perro de raza Pomerania de morir ahorcado por un ascensor.



Además, el joven manifestó en la cadena NBC en ese entonces: “creo que todo sucedió porque la correa que tenía el perro era retráctil y ella no sintió el tirón”.



Lo que muestra que este es un evento que sucede más amenudo de lo que se espera, debido a que los dueños no se percatan del movimiento de sus mascotas o tal vez no tienen tiempo de reaccionar.

