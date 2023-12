La Asamblea General de la ONU pide un alto el fuego humanitario en Gaza

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este martes por abrumadora mayoría una resolución no vinculante en la que pide un cese el fuego humanitario inmediato en Gaza, un llamado que hasta ahora no hizo el paralizado Consejo de Seguridad de la organización.



De los 193 países miembros de la ONU, 153 votaron a favor de la resolución, sobrepasando los alrededor de 140 que han apoyado con frecuencia textos similares que condenan la invasión rusa de Ucrania. Diez naciones, entre ellas Estados Unidos e Israel, votaron en contra, y 23 se abstuvieron.

La resolución de hoy era "de mínimos" y se concentró en pedir el alto el fuego ante "la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza y el sufrimiento de la población palestina", aunque incluyó también un llamamiento a la liberación de todos los rehenes, y no mencionó a Hamás por su nombre.



Previo a la resolución misma, la Asamblea rechazó dos enmiendas que trataron de introducir Austria y Estados Unidos, en el primer caso para condenar explícitamente los atentados del brazo armado de Hamás del pasado 7 de octubre y en el segundo para introducir además una condena de la violencia sexual cometida supuestamente por los miembros de Hamás en aquel ataque y en el tratamiento a sus rehenes.



La votación de hoy había sido pedida por dos grupos de países, el árabe y el islámico, tras el veto introducido por Estados Unidos el viernes pasado a una resolución de contendido casi similar y que fue apoyado por trece de los quince miembros del Consejo de Seguridad pero no pudo salir adelante tras el veto de Estados Unidos.



Según el reglamento de la ONU, cada vez que una resolución es vetada en el Consejo, se discute en la Asamblea a petición de al menos dos miembros.



En la sesión de hoy, el presidente de la Asamblea, Dennis Francis, que suele limitarse a intervenciones de procedimiento sin expresar su opinión, tomó la palabra al comienzo de la sesión y proclamó: "Me pregunto cuántas miles de vidas más tienen que perderse antes de que hagamos algo. No queda tiempo. Esta carnicería debe parar. Así que sumo mi voz a la demanda de un alto el fuego humanitario inmediato".



Estados Unidos, aliado inquebrantable de Israel, razonó su oposición porque -en palabras de su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield- "cualquier alto el fuego ahora mismo sería en el mejor de los casos temporal, y en el peor peligroso para los israelíes, que se encontrarían sujetos a ataques sin merced, así como peligroso para los palestinos, que merecen la oportunidad de un futuro mejor, libres de Hamás".



Thomas-Greenfield lamentó que su país no puede apoyar "un Consejo de Seguridad sesgado ni una Asamblea General que ignora todo aquello que defendemos".



Las mismas ideas fueron repetidas por el embajador de Israel, Gilad Erdan, que fiel a su estilo fue más lejos en la retórica, al decir que "todos los que apoyen esta resolución están dando vía libre a los terroristas (porque) un alto el fuego significa una única cosa, la supervivencia de Hamás".



Añadió que resoluciones de este tipo convierten a la ONU "en una mancha moral para la Humanidad", además de contribuir a su irrelevancia.



EFE y AFP