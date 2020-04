Netanyahu buscaría anexión de Cisjordania como mayor hito de su legado

El pacto de Gobierno en Israel firmado entre Benjamín Netanyahu y el centrista Beny Gantz pone fecha al inicio de la anexión de parte de Cisjordania ocupada, que el primer ministro intentará que se convierta en el principal hito de su "legado político", según consideran analistas.



El 'rey Bibi' no dudará "en usar sus plenos poderes" para materializarla. Su mandato tiene fecha de caducidad -en octubre de 2021, según el acuerdo por el que Gantz le tomará el relevo-, por lo que busca que esta sea la guinda de su "herencia", señaló el analista Aviv Bushinsky, antiguo asesor de Netanyahu.



Tras semanas de negociación con Gantz, quien pedía una anexión coordinada con la comunidad internacional que no fuera unilateral, Netanyahu pudo superar este escollo e imponer su posición entre los planes del Ejecutivo unitario que se presentó este lunes.



La anexión "es un punto fundamental del acuerdo", aseguró Bushinsky, y el mayor triunfo de Netanyahu es que podrá llevarla a votación del Gabinete y sacarla adelante a partir del próximo julio sin la oposición de sus socios gubernamentales.

Pendiente del 'visto bueno' de Trump

Pero pese a su firme voluntad, también tiene condiciones: "Deberá recibir el visto bueno" definitivo del presidente Donald Trump, que abrió la puerta a la anexión del Valle del Jordán y las colonias israelíes en territorio palestino en la iniciativa de paz que presentó en enero.



Además, tendrá que realizar consultas con la Inteligencia y el Ejército para asegurarse de que no deriva en un peligroso repunte de violencia con los palestinos y una desestabilización en la región que pongan en jaque la seguridad de Israel.



Por ello, debe tantear antes las posibles reacciones de Egipto y Jordania, los únicos países árabes vecinos que tienen tratados de paz con el Estado judío.

El presidente estadounidense, Donald Trump y el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, durante la presentación del plan de paz para Oriente Medio. Foto: EFE

En caso de hacerse efectiva la anexión, alertó Bushinsky, sus relaciones se podrían ver perjudicadas, por lo que Netanyahu deberá trabajar para prevenir el deterioro de unos vínculos que refuerzan la posición israelí en Oriente Próximo.



Precisamente por este motivo, lo más probable es que intente inicialmente anexionar los bloques de colonias en Cisjordania próximos a Jerusalén, estrechamente conectados con la Ciudad Santa y en los que viven decenas de miles de colonos.



El Valle del Jordán, un territorio fértil y geoestratégico al estar en la frontera con Jordania, podría quedar en un principio exento para mantener los lazos con el reino hachemita, que "amenazó con romper su acuerdo de paz con Israel" si se inicia la anexión.

Netanyahu deberá trabajar para prevenir el deterioro de unos vínculos que refuerzan la posición israelí en Oriente Próximo

Según el experto, que conoce bien la mente del "rey Bibi", este no percibe como un peligro las amenazas del liderazgo palestino, que el lunes se apresuró a condenar los inminentes planes del Gobierno y reiteró que tomará medidas contra este paso.



La relación con los palestinos "se verá afectada", pero hará falta ver "si solo son palabras y retórica agresiva" o "algo más". En opinión de este asesor, el hecho de que las autoridades palestinas no tomaran con la presentación del plan de Trump pasos drásticos para liquidar sus vínculos con Israel, como advirtieron, hacen pensar a Bibi que no tienen por qué hacerlo en el futuro.

Fotografía de la colonia israelí de Ariel, ubicada en Cisjordania, territorio palestino ocupado. Foto: Jack Guez, AFP

Vuelve la cuestión palestina tras la pandemia

La presentación del plan de paz en enero tensó de nuevo la situación en Jerusalén Este y Cisjordania, pero la crisis del coronavirus lo volvió a relegar a un segundo plano y puso el conflicto en un relativo ralentí.



Sin embargo, superado el bloqueo político en Israel de más de un año y la emergencia más grave de la pandemia, las dinámicas propias de la región han vuelto progresivamente a la mesa, como la anexión de parte de Cisjordania, a la que se ha opuesto la mayoría de la comunidad internacional.

Esta, también centrada estas últimas semanas en contener el covid-19, parece no haber reaccionado públicamente, pero medios israelíes aseguran que países europeos contactaron con Gantz durante las negociaciones para avisar de lo que supone aceptar la anexión como parte de su acuerdo con Bibi.



El analista palestino Sam Bahour cree que Israel goza "de inmunidad" y anticipa que "seguirá el camino de estas últimas décadas" en los territorios palestinos, pero advierte: la anexión podría provocar graves "daños políticos", no solo para el Gobierno, "sino al Estado israelí" en su conjunto.



EFE