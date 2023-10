Colombiana de 18 años atrapada en Gaza pide ayuda para retornar a Colombia

A 60 kilómetros de Gaza se encuentra Karen Daniela Cardona, de 18 años y oriunda de Cúcuta, que clama ayuda del Gobierno Nacional para volver a Colombia y poner fin a su sufrimiento.



La joven contó lo difícil que es la situación y el estado emocional en el que se encuentra. La familia, además, se unió a su petición e implora por ayuda para la mujer.



La situación en Israel y la Franja de Gaza se complica cada vez más. El conflicto ha dejado millones de muertos y de desplazados.



Además, las historias de horror no paran. Jóvenes, padres y mujeres, niños, sin excepción, han sido testigos de situaciones sumamente difíciles y desgarradoras.



De hecho, el pasado 17 de octubre se produjo un bombardeo a un hospital que dejó otros cientos de muertos.



Entre las amenazas y las confrontaciones del Ejército Israelí y Hamás, hay personas como Karen Daniela que esperan una salida para dejar de vivir estos angustiosos momentos.

Hospital Al Ahli de Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

La historia de la cucuteña

De acuerdo con Noticias Caracol, Karen Daniela migró con sus padres hace 8 años, cuando tenía tan solo 10.



Este año decidió independizarse. Su nuevo hogar está ubicado a 60 kilómetros de Gaza. Sin embargo, y desafortunadamente, justo cuando se fue de su casa, estalló el conflicto.



Debido a la situación que se vive en la región, la mujer pidió ayuda por medio de un video en el que se le nota muy triste y angustiada.

La colombiana pide ayuda. Foto: X: @NoticiasCaracol/ redes sociales

El clamor de una joven y su familia

Me siento sola. Me siento con ansiedad y no sé qué hacer. Hace unos días dijeron que tal vez quitarían la luz y el internet FACEBOOK

“La situación está muy fea. Porque no se sabe cómo se va a poner la situación si va a estar bien, si va a estar, si va a estar peor. Realmente no se sabe que va a pasar”, dijo Karen en el video compartido por Noticias Caracol.



Y agregó: “Me siento sola. Me siento con ansiedad y no sé qué hacer. Hace unos días dijeron que tal vez quitarían la luz y el internet”.



Además, su abuela y su tía se unieron a la petición para que la Cancillería la traiga de regreso en un vuelo humanitario, ya que no han recibido respuesta tras la solicitud que ella realizó.

“No nos han dado respuesta y necesitamos que nos ayuden a sacar a mi nieta que se encuentra allá. Karen Daniela está desesperada, estresada. No duerme, solo llora. Quiere que la saquen, que nos colaboren para que retorne a Colombia”, dijo Nubia Moros, Abuela de Karen.



“Estamos solicitando ayuda a la Cancillería y a la Presidencia de Colombia para que por favor envíen más vuelos humanitarios”, señaló Paola Toscano, tía de Karen, al citado medio.



“La niña está viviendo una situación de ansiedad, ella está sola en un país que no es el suyo y no tiene red de apoyo. Y nosotros queremos solicitar apoyo para que la niña vuelva a estar con nosotros”, finalizó con la voz quebrada.

Vuelos humanitarios de Colombia

Hace una semana, dos vuelos con 110 connacionales, cada uno, llegaron a Colombia tras quedar atrapados en el conflicto que hoy vive el medio oriente.



La detallada operación tuvo éxito en las dos oportunidades y los colombianos retornan al país.

Vuelo humanitario Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Sin embargo, en Israel quedaron otros que hoy claman la ayuda de la Cancillería de Colombia y el Gobierno Nacional.



Por esta razón, la Cancillería activó “canales de atención para asistir a colombianos y colombianas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o hayan sido afectados por los ataques en Israel”, señaló la entidad en su cuenta de X.

#Atención | Hemos activado nuestros canales de atención para asistir a colombianos y colombianas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o hayan sido afectados por los ataques en Israel 🇮🇱.



Comparte si conoces a alguien que necesite esta info: https://t.co/YkrqYdwKYK pic.twitter.com/1hKX4nd17H — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

