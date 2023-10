Las desgarradoras últimas palabras de Ivonne Rubio, colombiana hallada muerta en Israel

En la mañana de este miércoles, varios amigos de la colombiana Ivonne Rubio, quien vivía en Israel desde hace varios años, informaron que la joven fue encontrada muerta después de que el grupo yihadista Hamás iniciara una escalada de violencia en Medio Oriente, el pasado sábado.

Rubio estaba el sábado junto a su esposo, el también colombiano Antonio Mesias Montano, en un festival de música electrónica conocido como el 'Tribe of Nova', que se desarrolló en el desierto de Néguev, en proximidades de la Franja de Gaza, donde empezaron los ataques que a hoy ya dejan más de dos mil muertos.



Según los primeros reportes oficiales, cerca de 260 asistentes al festival fallecieron en el lugar. Además, alrededor de 3.500 de los presentes en el evento fueron tomados como rehenes por el grupo miliciano. Hasta el momento, se desconocen los detalles de la muerte de Rubio.



"Mucha fortaleza para mis tíos y sus familiares, les acompañamos en su dolor. A Ivonne la esposa de mi primo Antonio, la encontraron muerta. De mi primo no se sabe nada, aun sigue desaparecido... Ayúdenme a orar por ellos y estamos esperando un milagro", apuntó Johanna Macias, familiar de Antonio, en su cuenta de Facebook.



"Me mataron a mi niña", aseguró Julio Rubio, padre de Ivonne.



'Papi, estamos en guerra. Voy a buscar un búnker'

Ivonne Rubio desapareció desde el sábado. Foto: Twitter: ivonne_rubio24

En medio del dolor por el fallecimiento de Ivonne Rubio, quien permanecía desaparecida desde el sábado, cobró eco el duro relato que su padre entregó esta semana.



"Estamos destrozados. Estamos totalmente destrozados, mi esposa, mis hijos..., todos estamos desechos porque la crueldad no tiene límites", relató Julio Rubio en charla con Univisión.



"No puede ser posible que fueran atacados unos jóvenes que estaban departiendo en una fiesta, que no estaban armados, que no tenían nada que ver con el conflicto", añadió entonces.



El padre de Ivonne, que decidió viajar a Israel junto a su familia en 1991 producto de la ola de violencia que se vivía en Colombia, expresó entre lágrimas "Ivonne es mi vida". Paso seguido, contó las que fueron las últimas palabras de su hija.



"El sábado a las siete y cuarto de la mañana (hora de Israel) mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, relató en charla con Caracol Radio.



“No la volví a escuchar más. Intentamos llamar, llamar, llamar. No pudimos contactar con ella”, lamentó desde Israel.

➡️ "Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un refugio": las últimas palabras que escuchó un padre colombiano de su hija en Israel.



➡️ Ivonne Rubio está desaparecida desde el sábado y su padre Julio la busca desesperado.



Informa @satchapretto pic.twitter.com/31M06e46MA — Univision Noticias (@UniNoticias) October 10, 2023

Cancillería envía sus condolencias

Soldados israelíes recogen los cuerpos en el kibutz de Kfar Aza cerca de la frontera con Gaza, este martes. Foto: EFE

"El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado la muerte de Ivonne Rubio, ciudadana colombo-israelí desaparecida junto con su novio Antonio Macías en medio de los gravísimos sucesos ocurridos en un desierto al sur de Israel el pasado sábado", expresó la Cancillería en un comunicado.



"La embajadora Margarita Manjarrez, en comunicación directa con el padre, constató lo que ya las autoridades locales le habían comunicado, en cuanto al resultado de las pruebas de ADN que establecieron que Ivonne se encontraba entre los fallecidos. La embajadora expresó sus sentimientos de profundo pesar y absoluta solidaridad, en estos momentos tan angustiosos de indescriptible dolor para su padre y el resto de su familia", indicó la entidad.



Asimismo, la Cancillería recordó que "para atender a los ciudadanos colombianos afectados por los ataques o en situación de vulnerabilidad, la sección consular de Colombia en Tel Aviv mantiene habilitada la línea de emergencias +972 542349992 y el correo electrónico ctelaviv@cancilleria.gov.co".

Inició operación para repatriar colombianos

