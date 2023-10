En imágenes: el desgarrador sepelio de Ivonne Rubio, la colombiana asesinada en Israel

La colombo-israelí Ivonne Rubio, de 26 años, fue sepultada en Jerusalén. En una emotiva ceremonia, su familia y amigos clamaron para que la violencia suscitada a raíz del conflicto entre Israel y Hamás se detenga.

(En contexto: ‘La destrozaron’: denuncia familia de Ivonne Rubio, asesinada por Hamás, en su entierro).

Rubio, quien había nacido en Israel y tenía ciudadanía colombiana, fue asesinada tras la ofensiva que desplegó el grupo Hamás contra Israel.

Las milicias ingresaron el sábado 7 de octubre al sur del país cuando cientos de personas, entre ellas la joven, estaban en un festival de música cerca a la Franja de Gaza. Desencadenaron así una guerra que ha dejado más de 1.400 palestinos muertos en Gaza y de más de 1.200 personas fallecidas en suelo israelí.

"Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un búnker", fue lo último que dijo en una llamada.

Facebook Twitter Linkedin

Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño. Foto: Cortesía

(Vea: Padre Chucho recibe esperada noticia en Israel: 'Estaba decidido a cruzar el desierto').

Gracias a pruebas de ADN, el Ejército de Israel le confirmó a la familia hasta el miércoles 11 de octubre que Ivonne, madre de un niño, había sido asesinada.

El paradero de su pareja Antonio Macías Montaño, con quien había asistido al festival, es desconocido. Sus familiares indagan si estaría con vida.

Los conmovedores mensajes de los padres y amigos de Ivonne Rubio

Facebook Twitter Linkedin

Cementerio de Jerusalén en el que ha sido enterrada Ivonne Rubio. Foto: EFE/ Pablo Duer

Rubio fue enterrada en el cementerio Har Hamenujot, en una conmovedora ceremonia en la que hablaron también el alcalde de Jerusalén, Moshe Lión, sus compañeras de trabajo y del servicio militar y amigos de la familia, muchos de ellos colombianos.

"Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa", dijo Julio Rubio, su papá, con la voz cortada. "Me mataron a mi niña, desgraciados, me la mataron", gritó desconsolada su madre, Gloria.

(Puede leer: Ella era Ivonne Rubio, la joven colombiana que fue asesinada por Hamás en Israel).

Que alguien nos despierte de esta pesadilla FACEBOOK

TWITTER

Varios de sus amigos que asistieron al sepelio compartieron imágenes con emotivos mensajes.

"Le dices adiós al mundo cruel. Hoy enterraste contigo todo el dolor y sufrimiento que pasaste durante tu vida, de ellos supiste levantarte y levantar la cabeza con determinación y emociones, con amor y una sonrisa", expresó Dekel Winkler.

"Prometo recordarte y apreciarte mientras viva y respire. Y contar nuestras historias y sentirnos orgullosos de haber tenido una colombiana de verdad. ¡Te quiero mi hermana de sangre! Voy a extrañar escuchar tu español", agregó.

(Le recomendamos: ‘No es fácil’: conmovedor relato de santandereana radicada en Israel).

"Mi corazón se niega a creerlo, que alguien nos despierte de esta pesadilla", puntualizó Asaf Amar.

Por su parte, Shiran Flyshman prometió estar pendiente de los padres de Ivonne: "Estamos dolidos, destrozados y no digerimos el enorme agujero que se ha abierto entre nosotros".

Facebook Twitter Linkedin

Mensajes de amigos de Ivonne Rubio. Foto: Redes sociales

La situación de los colombianos en Israel

La Cancillería no tiene reporte de otros colombianos que hayan sido asesinados.

Avanzan en el acompañamiento de quienes estaban de turismo o residen allá. 230 han recibido orientación para reprogramar sus vuelos de regreso al país. 42 connacionales ya habían salido de Israel a principio de semana en un vuelo con destino a Turquía.

Este 12 de octubre viajaron 110 colombianos, en un primer vuelo que hizo escala en Lisboa, Portugal, y llegará al país en las próximas horas. Un segundo vuelo está planeado para el 13 de octubre.

Facebook Twitter Linkedin

El avión de la FAC aterrizó en Lisboa, Portugal, con el primer grupo de colombianos extraídos de Israel. Foto: FAC

(Lea: ¿Por qué la ONU advierte que asediar a Gaza podría constituir un crimen de guerra?).

En entrevista con EL TIEMPO, Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en Israel, afirmó que podrían preparar vuelos humanitarios.



"Confiamos en que tenemos que darnos un par de días para ver cómo evoluciona y si hay necesidad de hacer más vuelos, pues entonces se harán porque la prioridad del gobierno colombiano es atender a sus colombianos en Israel, es mi prioridad, mi responsabilidad", comentó.

Los colombianos que necesiten ayuda o estén en situación de vulnerabilidad en ese país pueden comunicarse a la línea de emergencias +972 542349992 y al correo ctelaviv@cancilleria.gov.co.

También puede leer:

- La historia de amor de dos colombianos en Israel que acabó el letal ataque de Hamás.

- Sale a la luz el primer video de Daniel Sancho en la cárcel con evidente cambio físico.

- 'Mataron a mi cachorro': migrante colombiano llora por perro con el que cruzó 12 países.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE