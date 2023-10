Ella era Ivonne Rubio, la joven colombiana que murió en Israel tras el ataque de Hamás

“Me mataron a la niña”. Así, entre lágrimas, Julio Rubio confirmó en la mañana de este miércoles que su única hija mujer, Ivonne Patricia Rubio Vargas, fue hallada muerta en Israel; país al que él y Sharon, su esposa, llegaron a comienzos de los noventa tratando de huir de la dura realidad que se postraba entonces sobre Colombia.

Ivonne, de apenas 26 años, había sido reportada como desaparecida desde el sábado pasado, cuando el grupo fundamentalista Hamás inició una nueva escalada de violencia en Medio Oriente, atacando inicialmente la Franja de Gaza, estrecha banda de tierra que ha sido testigo de las peores atrocidades del conflicto regional.

A poca distancia de Gaza, muy cerca del kibutz (comuna) de Reim, Rubio era una de las miles de personas que pretendían celebrar, en el desierto de Néguev, la primera edición en Israel del Universo Paralello, reconocido como el mayor festival de música trance de Latinoamérica y rebautizado para esta versión como Supernova. Pero ni ella— siempre tan consciente de la tensión del conflicto— ni el resto de asistentes esperaban que llegase una ofensiva de Hamás. Y mucho menos que fuera de semejante alcance.



Los videos en redes sociales mostraron el momento en el que la música del evento fue interrumpida por una serie de misiles. Luego, el sonido de los disparos silenció el de los bajos. En adelante, el festival se convirtió en una tragedia que, según estimaciones oficiales, ha dejado ya 260 personas muertas y cerca de 3.500 asistentes como rehenes de Hamás, conforme adelanta el diario El País, de España.



Lamentablemente, ayer, 10 de octubre, el nombre de Ivonne Rubio pasó a integrar la lista de los más de 1.200 fallecidos que se cuentan en el reporte general. Pero su legado está lejos de quedar atrás. Los seres queridos de la familia, que este jueves se reunirán a las 3 p.m. (hora local) en Jerusalén para los actos fúnebres, han dejado claro que recordarán a Ivonne por lo que desde pequeña ha representado para ellos: resiliencia y fortaleza.



Ivonne, una mujer que siempre se sobrepuso a la adversidad

Ivonne Rubio, colombiana hallada muerta en Israel.

Ivonne, estudiante universitaria de Contaduría y promisoria modelo, se presentaba en una audición días antes del Supernova como una mujer orgullosamente colombiana, “que hablaba español y hebreo”.



La joven, oriunda de Bogotá, creció en Israel sin perder de lado su conexión con Colombia. Cada oportunidad que tenía de viajar al país era vista como un regalo; cada concierto de J Balvin o cada partido de la Selección era un motivo para honrar sus raíces; y cada charla suya era la oportunidad para que los israelíes, argentinos y europeos con los que compartía en Israel conocieran un poco del país. Todo, en medio de algunos momentos difíciles que forjaron su carácter.



En 2015, cuando apenas tenía 19 años, Ivonne tuvo que sufrir la partida de Simor, una de sus mejores amigas, quien falleció en un accidente en el que otras dos compañeras de secundaria también perdieron la vida.



Luego, siguiendo las leyes nacionales, prestó el servicio militar como ya lo había hecho Andrés, su hermano mayor. En esa experiencia, con el grupo de la Fuerza Aérea de Israel, experimentó de cerca el conflicto que lamentablemente cobró eco de la peor forma hace unos días.



Después de regresar del ejército, hace cuatro años, Ivonne tuvo a Aviel, su hijo. Y aunque el pequeño fue una luz para ella desde un inicio, la relación con el padre no fue la ideal. Ella, como contó en una dura carta compartida con sus amigos, fue víctima de violencia de género por el hombre que, dijo, llegó a amenazarla de muerte.



He pasado por lo que he pasado y hoy me siento más fuerte, lo logro todos los días para que mi Aviel no se pierda nada FACEBOOK

“Levantar la mano contra una mujer que es más débil que él es cobardía (…) El día que amenazó con matarme, sosteniendo un cuchillo en la mano, tomé la decisión más difícil... ¡Me escapé!”, apuntó en su misiva.



“He pasado por lo que he pasado y hoy me siento más fuerte, lo logro todos los días para que mi Aviel no se pierda nada. Sí, no es fácil ser una madre joven

pero es lo mejor que me ha pasado y no me arrepiento ni por un minuto”, escribió entonces.

Ivonne Rubio, colombiana fallecida en Israel.

Hace tres años, en un nuevo relanzamiento en la ciudad de Kfar Saba, en el centro de Israel, Ivonne conoció a Antonio Macías, barbero de origen colombiano y cuya familia lleva asentada desde hace más tres décadas en Medio Oriente. Con él, entablaron una relación en la que forjaron un hogar con Aviel, de cuatro años, y Manuela, hija de Antonio y quien tiene seis años.



Junto a Antonio, Ivonne vivió el difícil momento por la muerte de su abuela, apenas un par de semanas atrás. Y este sábado, en un viaje exprés, en plena celebración de su aniversario, la joven compartió a su lado los que serían sus últimos minutos en el festival Supernova.



“Papi, estamos en guerra. Voy a buscar un búnker”, fue lo último que alcanzó a decirle Ivonne a Julio, su padre, antes de ser reportada como desaparecida.



La familia de Antonio, de quien aún no se tiene mayor información, mantiene la esperanza de que el joven siga con vida.



Cuando se dio el ataque se llevaba a cabo el Festival Supernova.

“No sabemos si (a Antonio) le tocó salir corriendo luego de que la mataran. Es demasiado fuerte. Uno no quiere dejar sola a la persona que ama. Ellos eran una gran pareja”, relató Alex Macías, primo de Antonio.



Hasta el momento, se desconocen los detalles de la muerte de Ivonne. Sin embargo, la familia de Macías asegura que la pareja alcanzó a refugiarse en un búnker, pero, dicen, habría sido atacada por los hombres de Hamás en medio de su ofensiva.



Ayer, tras confirmarse el fallecimiento de la colombiana en la nueva escalada, a la casa de los padres de Antonio llegó un equipo de psicólogos del Gobierno de Israel para manejar la situación. Hasta entonces, habían contado los familiares, los menores no sabían lo que había ocurrido el sábado.



Esta tarde, en Har Hamanouch, Jerusalén, serán las exequias de Ivonne. En la funeraria, el último adiós a una mujer que llevó con orgullo la bandera colombiana a más de 11.000 kilómetros y que, a pesar de los momentos más duros, siempre hizo todo por contagiar al mundo con su sonrisa.

El aviso fúnebre tras el fallecimiento de Ivonne Rubio.

Cancillería recuerda sus líneas de ayuda

La Cancillería recordó ayer, luego de lamentar el fallecimiento de Ivonne, que “para atender a los ciudadanos colombianos afectados por los ataques o en situación de vulnerabilidad, la sección consular de Colombia en Tel Aviv mantiene habilitada la línea de emergencias +972 542349992 y el correo electrónico ctelaviv@cancilleria.gov.co".



Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que “A través de la página web de la Sección Consular de Colombia en Tel Aviv (https://telaviv.consulado.gov.co/newsroom), se ha establecido una ruta de apoyo que contiene instrucciones precisas para los colombianos que se encuentran en el área”.

La Cancillería lamenta informar que se ha confirmado la muerte de Ivonne Rubio, ciudadana colombo-israelí desaparecida junto con su novio Antonio Macías en medio de los gravísimos sucesos ocurridos en un desierto al sur de Israel el pasado sábado.https://t.co/dgTIVOeuQ9 pic.twitter.com/RXLGBPrj7S — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 11, 2023

