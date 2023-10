¿Por qué se desató la guerra entre Israel y los palestinos y qué viene en adelante?

Israel declaró este sábado el estado guerra después de que milicias palestinas de la Franja de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamás, lanzaran una operación combinada, con el lanzamiento de más de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí, en un ataque sorpresa y sin precedentes.



"Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no en rondas de combates, en una guerra", advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el ataque por tierra, mar y aire de Hamás, que pilló por sorpresa a Israel.

Un grupo de milicianos de las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, se infiltraron en varias localidades fronterizas con la franja, donde se desataron duros enfrentamientos con tropas israelíes; secuestraron a soldados y civiles, robaron un blindado militar israelí e incluso han derribado con retroescavadoras parte de la valla de separación entre Israel y Gaza.

¿Qué fue lo qué pasó?

El ataque palestino comenzó alrededor de las 6:30 a.m. hora local (10:30 p.m. del viernes en Colombia) y para el mediodía, unos sesenta milicianos estaban todavía en al menos 14 puntos diferentes de Israel acometiendo este vasto ataque, que cogió desprevenido al país y que incluye el secuestro de israelíes, según Hamás.



Se trata de una agresión inédita en Israel, no solo por su carácter combinado, sino por el número de cohetes que lanzados -2.200 según Israel pero 5.000 según Hamás- y por la cantidad de milicianos que se lograron infiltrar en territorio israelí, por tierra, por mar y por aire, mediante el uso de parapentes.

Las Brigadas de Al Qasam aseguraron haber secuestrado los cuerpos de varios soldados israelíes muertos y heridos en enfrentamientos en la frontera; además de tener cautivos a varios civiles israelíes, capturados durante su incursión por tierra a Israel, cuyas autoridades no se has pronunciado al respecto.



Los milicianos de Hamás también afirman haber tomado el control del cruce fronterizo de Erez, así como de la cárcel de la ciudad cercana de Ashkelon, donde liberaron a los presos palestinos.



"El enemigo aún no conoce los resultados de esta batalla", advirtió en una intervención televisada el portavoz militar de Hamás, Abu Obeida, que instó al resto de palestinos de Cisjordania e Israel "a luchar" para que "el enemigo sionista se derrumbe ante la resistencia".

¿Cómo respondió Israel?

En respuesta a ese ataque múltiple, que incluyó el lanzamiento de miles de proyectiles, Israel respondió con bombardeos por aire a varias instalaciones de Hamás en Gaza, como inicio de la operación "Espadas de hierro", en respuesta al ataque sorpresa del grupo islamista, ofensiva que han bautizado como "Tormenta de Al Aqsa" y a la que también se ha unido la Yihad Islámica.



"En las últimas horas, decenas de aviones de combate israelíes atacaron 17 complejos militares y 4 centros de mando operativo pertenecientes a la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza", informó el Ejército, aunque todavía se espera una respuesta mucho más contundente de Israel ante la envergadura y alcance de la agresión palestina en pleno shabat, día de descanso judío.



"Estamos combatiendo en varios puntos en el entorno de la Franja de Gaza", aclaró el portavoz del Ejército israelí, Richard Hecht, que incluyen el cruce fronterizo de Erez, los kibutz cercanos al enclave de Nahal Oz y Maguén; así como las bases militares israelíes de Zikim y Kfar Aza.



Hecht también confirmó que el Ejército está reclutando a miles de reservistas para lo que se prevé como una guerra intensa, ya que Israel no descarta que los escenarios de conflicto se multipliquen a Cisjordania o a la frontera norte, con ataques desde el sur de Líbano, donde operan milicias palestinas y la milicia chií Hizbulá.

Decenas de misiles y cohetes han caído sobre la ciudad de Gaza en las últimas 8 horas. Foto: Tomada de video

"Nuestras tropas están preparando su respuesta y nos estamos ocupamos tácticamente de la situación, mientras nuestra aviación ataca Gaza", indicó el portavoz del Ejército, que también ha reforzado los batallones desplegados en torno a la franja palestina.



"Fueron capaces de sorprendernos tácticamente y causar mucho daño en términos de víctimas. Civiles han sido asesinados en sus casas, en sus camas. Esto no tiene precedentes. Hamás nunca ha podido hacer nada así", indicó Eyal Hulata, asesor de seguridad nacional del anterior gobierno (2021-23) y expresidente de Consejo de Seguridad Nacional, quien cree que ese episodio va a dejar un fuerte trauma en el imaginario colectivo israelí, similar al de la guerra del Yom Kipur.



La Guerra del Yom Kipur, de la que se conmemoran justo ahora 50 años, resuenan este sábado con fuerza en Israel, que afronta un nuevo conflicto armado en una escala sin precedentes con las milicias del grupo islamista Hamás que, como en 1973, le ha pillado por sorpresa y con la guardia baja.

¿Por qué ocurre ahora?

El estallido se produce en un momento de enorme sensibilidad diplomática y un momento de debilidad para Israel que los analistas han venido advirtiendo que sus enemigos podrían tratar de aprovechar.



El país está negociando con Estados Unidos y Arabia Saudí un complejo acuerdo a tres bandas en el que Washington ofrecería garantías de seguridad a Riad. Los saudíes, por su parte, normalizarían las relaciones con Israel.



Israel también ha mantenido conversaciones con Turquía y otros países sobre la exportación de gas a Europa junto con corredores para el comercio desde Asia.



Internamente, Israel se ha visto envuelto en una agitación política que lo ha dejado vulnerable. El pasado mes de abril, la nación se vio brevemente comprometida en tres frentes simultáneos -Gaza, Líbano y Siria- tras el lanzamiento de cohetes desde esos puntos. Parte del detonante fue que judíos israelíes entraron en el recinto de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén la semana pasada.



"No puedo excluir una guerra en varios frentes que suponga una amenaza muy grave para el Estado de Israel", declaró Giora Eiland, ex asesor de seguridad nacional de Israel, en una reunión informativa con periodistas. Eiland añadió, sin embargo, que Israel prefiere luchar contra un enemigo a la vez y no se apresuraría a abrir otro frente.



Las autoridades israelíes llevan meses afirmando que los grupos militantes palestinos, dirigidos y financiados por Irán, se están preparando para la violencia y que Israel está preparada para contraatacar. Dicho esto, el ataque del sábado, día de descanso y festividad judía, cogió al país claramente por sorpresa, lo que aumenta la sensación de herida que podría alimentar su respuesta.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

¿Qué consecuencias habrá?

Para analistas, Netanyahu, en el punto de mira de las manifestaciones semanales contra el gobierno, encontrará muy probablemente un momento de unidad nacional tras el ataque, lo que llevaría a los políticos de la oposición a respaldar una respuesta contundente.



De hecho, la protesta que debía celebrarse este sábado contra el primer ministro fue cancelada.



"Ciudadanos de Israel, estamos en guerra", dijo Netanyahu en una declaración grabada en vídeo. "No en una operación. No en un vaivén. En guerra". Y añadió: "El enemigo pagará un precio que nunca ha conocido".



Eso sí, el conflicto podría afectar aún más a los mercados financieros israelíes, que se han visto sacudidos este año por las protestas masivas contra un plan del Gobierno para debilitar el poder de los jueces.



El shekel, la unidad monetaria de Israel, ha caído casi un 9 % frente al dólar, uno de los peores resultados entre las principales divisas analizadas por Bloomberg, mientras que la inversión en el sector tecnológico israelí se ha desplomado.

Palestinos se tomaron carros del ejército israelí. Foto: EFE

¿Rieso en Cisjordania?

Se espera que parte del acuerdo saudí implique concesiones israelíes en Cisjordania para fortalecer a la Autoridad Palestina y sumar a la posibilidad de un Estado palestino independiente.



Ese acuerdo peligraría si los últimos enfrentamientos llevaran a Israel a ampliar sus operaciones a Cisjordania.



Arabia Saudí quiere garantías de protección estadounidenses, en parte debido a su propia preocupación por Irán. Pero si se demuestra que Irán desempeñó un papel clave en el ataque de este sábado contra Israel, eso podría afectar a esas negociaciones.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

(*) Con información de Blomberg y Efe