La reciente declaración en Alemania del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en la que acusó a Israel de cometer un "Holocausto" contra los palestinos, provocó la indignación del gobierno israelí este miércoles, mientras el lado palestino insiste en que Israel reconozca "sus crímenes".



"Que Mahmud Abás acuse a Israel de haber cometido ´50 Holocaustos´ mientras está en suelo alemán no sólo es una vergüenza moral, sino una mentira monstruosa", escribió en Twitter el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid.

"Seis millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto, incluido un millón y medio de niños judíos. La historia nunca lo perdonará", añadió.



Para el ministro de Defensa, Benny Gantz, "la comparación reprobable e infundada entre el Holocausto, que fue llevado a cabo por los nazis alemanes en un intento de exterminar al pueblo judío, y las Fuerzas de Defensa de Israel, que aseguraron el ascenso del pueblo judío en su patria (...) es la negación del Holocausto".



Abás pronunció sus polémicas declaraciones el martes durante una rueda de prensa en Berlín, tras un encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz, quien también mostró indignación por sus palabras.

"Desde 1947 hasta el día de hoy, Israel ha cometido 50 masacres en 50 localidades palestinas", dijo Abás ante la pregunta de si pediría disculpas por los atentados de las Olimpíadas de Múnich de 1972, en los que un grupo palestino mató a 11 israelíes, y agregó: "50 masacres, 50 Holocaustos".



"Si queremos seguir hurgando en el pasado, hagámoslo", declaró, y señaló que el Ejército israelí mata a palestinos casi todos los días.



Abás afirmó además que la implementación por parte de las autoridades israelíes de un sistema "de un único Estado y de apartheid", en referencia al sistema de segregación racial en Sudáfrica, no contribuye a la seguridad y a la estabilidad de Oriente Medio.

El canciller alemán expresó su oposición al uso de este último término, que según afirmó no comparte y que "no es correcto para describir la situación".



Scholz no tuvo ocasión de replicar a Abás con motivo del empleo de la palabra "Holocausto" ya que la rueda de prensa finalizó inmediatamente después, pero poco más tarde lo calificó de "inaceptable" en declaraciones al diario "Bild".



"Precisamente para nosotros los alemanes cualquier relativización del Holocausto es insoportable e inaceptable", aseveró.



Este miércoles, el ministerio de Relaciones Exteriores palestino volvió a la carga al asegurar que "el reconocimiento de Israel de sus crímenes es el comienzo de una paz real".

"La potencia ocupante no se conforma con cometer estos crímenes de forma diaria y continua, sino que tampoco tolera y rechaza cualquier conversación o declaración que recuerde a los israelíes y a la comunidad internacional los muchos crímenes cometidos", indica un comunicado del ministerio, que calificó de "engañosa" la reacción de Lapid.



Durante su visita en Alemania, Abás abogó por la solución de los dos Estados, "pidiendo a la comunidad internacional que ponga fin a las agresiones israelíes y reconozca el Estado de Palestina y su plena pertenencia a las Naciones Unidas", según la agencia oficial de noticias palestina, WAFA.



También dijo que para lograr un horizonte político que termine con la ocupación, Israel debe abstenerse de "violar el derecho internacional y los acuerdos firmados, detener los asentamientos israelíes, la violencia de los colonos, los asesinatos, la demolición de viviendas e instalaciones en tierras palestinas ocupadas", añadió la misma fuente.

