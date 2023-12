Israel y Hamás entran en su tercer mes de combates mientras se agudiza crisis en Gaza

La guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás entró este jueves en su tercer mes en medio de violentos combates que sacuden las principales ciudades de Gaza y de intensos llamados de la comunidad internacional para proteger a la población civil del enclave, al borde de una crisis cada vez más aguda.



El conflicto estalló hace exactamente dos meses tras un ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre que, según las autoridades del país hebreo, dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles pero también más de 300 militares, además de 240 rehenes, de los que 138 aún se encuentran en Gaza tras no haber podido ser liberados en el marco de una tregua humanitaria entre las partes que se rompió el pasado 1.° de diciembre.

Desde el ataque, Israel impone un bloqueo completo y ataca masivamente la Franja de Gaza, reduciendo a ruinas varias zonas del enclave. Según el Ministerio de Sanidad, hay al menos 17.177 muertos confirmados, un 70 por ciento de ellos mujeres y niños, y los heridos superan los 46.000.



Solo en las últimas 24 horas hubo más de 350 muertos y unos 900 heridos por bombardeos israelíes, aunque el Ministerio asegura que “tiene dificultad para contar los muertos y heridos” por los continuos bombardeos y cortes de comunicaciones.



Israel asegura estar “eliminando docenas de terroristas” con los ataques terrestres y aéreos en Gaza, además de infraestructura y armamento de Hamás oculto en lugares como túneles bajo escuelas. Esta semana, de hecho, el país hebreo dio inicio a la denominada tercera fase de la ofensiva terrestre en el enclave palestino y estrechó el cerco sobre los principales centros urbanos en su voluntad de “aniquilar” al movimiento islamista.



Bombardeos israelíes sobre Gaza. Foto: AFP

Las tropas israelíes, con el apoyo de aviones, tanques y excavadoras blindadas, aseguran que luchan contra los milicianos en la principal urbe del sur de Gaza, Jan Yunis, así como en la ciudad de Gaza y el distrito de Jabaliya. Las fuerzas ya penetraron hace semanas y controlan gran parte del norte de la Franja y la ciudad de Gaza, pero ahora pretenden avanzar en lugares que consideran bastiones de Hamás.



Su objetivo más claro es controlar la ciudad de Jan Yunis, bastión de Yahya Sinwar, líder de Hamás en el enclave y donde las Brigadas al Qasam, brazo armado del grupo islamista, tiene su ala militar más poderosa.



“Israel despejó la presencia de Hamás del norte de Gaza con la presión militar. Para cumplir con el objetivo de la guerra de erradicar la presencia del Hamás de toda la Franja, Jan Yunis debe ser el próximo objetivo”, aseguró esta semana Eran Lerman, analista de seguridad y ex alto cargo en la Inteligencia Militar israelí, a Efe.



El ejército de Israel también dijo que su misión es destruir un estimado de 500 kilómetros de túneles de Hamás a través de la Franja de Gaza para derrotar el poder del grupo, aunque aseguran que ese objetivo podría tomar meses.



Pero lo cierto es que la masiva cantidad de víctimas civiles que han dejado los ataques israelíes en el enclave palestino ha provocado preocupación internacional, acentuada por el asedio impuesto por Israel sobre el territorio donde solo entra una limitada cantidad de comida, agua, combustible y medicinas.

Palestinos desplazados que huyeron de Jan Yunis acampando cerca de almacenes afiliados a la ONU en Rafah. Foto: AFP

Organización no gubernamentales, como la israelí B’Tselem, advirtieron este jueves que “matar de hambre” a la población de Gaza “es un crimen de guerra”.



Mientras Save the Children denunció que “la intensidad de la ofensiva del Gobierno de Israel junto con su asedio han socavado la capacidad de proporcionar asistencia humanitaria”.



El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, también alertó este jueves que el sur de Gaza ya sufre los mismos niveles de violencia que la mitad norte, por lo que las operaciones de asistencia son casi imposibles.



Según las autoridades de la Franja, los hospitales ya quedaron fuera de servicio en el norte de Gaza, con “desastrosas consecuencias para los heridos” y su reactivación se enfrenta a grandes dificultades por la escasez de combustible. En algunos lugares, de hecho, hubo que instalar atención médica en “callejones” cercanos para los heridos.



Por su parte, los centros médicos que aún están activos en otras partes de la Franja tienen que afrontar una ocupación del 206 por ciento. Tal es el caso del hospital Naser en Jan Yunis, que recibió en las últimas horas a un millar de heridos a los que intenta atender en el suelo.

Edificio destruido durante los bombardeos israelíes en Rafah. Foto: AFP

A ello se suma la crítica situación de los refugiados, pues la aviación israelí también bombardea Rafah, una ciudad en el extremo sur de la Franja y fronteriza con Egipto, que se ha convertido en un inmenso campamento para muchos de los 1,9 millones de gazatíes desplazados por el conflicto, es decir, en torno al 80 por ciento de la población de la Franja (2,3 millones).



Con todo, la ONU anunció este jueves que aún hay camiones con ayuda que cruzan el paso fronterizo de Rafah “e intentan circular por carreteras que aún no hayan sido minadas o destruidas, para distribuirla a unas pocas personas”, pero alertó que “es un plan improvisado del que no se puede depender y que, francamente, no es sostenible”.



La guerra, además, provocó hostilidades con otros grupos armados respaldados por Irán, como el Hezbolá libanés o los hutíes de Yemen, además de un recrudecimiento de la violencia en Cisjordania.



En este territorio palestino ocupado, más de 250 personas murieron por ataques del ejército o colonos israelíes desde el inicio del conflicto, según la Autoridad Palestina. Y en el norte de Israel, la violencia tampoco para con continuos lanzamientos de proyectiles por parte de Hezbolá desde territorio libanés a los que responden las fuerzas israelíes.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este jueves que si Hezbolá “decide iniciar una guerra total”, Israel hará que “Beirut y el sur del Líbano” parezcan “Gaza y Jan Yunis”.

*Con AFP y EFE