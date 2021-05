Se intensifica la escalada de violencia entre Israel y Hamás

Una profunda tensión reinaba ayer a ambos lados de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, al registrarse una clara escalada de violencia entre Hamás e Israel, con una lluvia de cohetes lanzados por el grupo islamista contra Tel Aviv y los bombardeos del ejército israelí contra el enclave palestino.



(Además: ¿Por qué ha escalado la tensión en Jerusalén y Gaza?)

La escalada de la violencia ya tiene nombre: ‘Guardián de las Murallas’, según Israel, y ‘Espada de Jerusalén’, de acuerdo con Hamás. Se trata del peor estallido de violencia en años entre el movimiento islamista, en el poder en la Franja de Gaza, e Israel, desencadenado por enfrentamientos entre policías israelíes y manifestantes palestinos en Jerusalén Este.



De lado palestino, los bombardeos de los aviones y helicópteros israelíes dejaron al menos 32 muertos, entre ellos diez menores, y más de 220 heridos, según el Ministerio de Salud en Gaza. Israel, por su parte, confirmó oficialmente que mató a “decenas de terroristas” de los brazos armados tanto de Hamás como de la Yihad Islámica.



Del lado israelí, tres personas civiles murieron y más de 80 resultaron heridas, algunas de gravedad, por los disparos desde el enclave palestino.



(Lea aquí: ONU: Israel utiliza fuerza desproporcionada contra palestinos)



Cientos de cohetes fueron disparados desde Gaza hacia numerosas localidades israelíes casi sin cesar, detonando las alarmas a un ritmo de una cada dos minutos.

Hasta las 9 p. m. (hora local) se hablaba de 350 cohetes, de los cuales 150 habían caído por error dentro de la propia Gaza, y 200 habían sido interceptados por el sistema protector israelí Cúpula de Hierro.

Facebook Twitter Linkedin

Ondas de humo de un ataque aéreo israelí contra el complejo de Hanadi en la ciudad de Gaza, controlado por el movimiento islamista Hamás. Foto: Mohammed Abed. AFP

Pero minutos después de publicado ese dato, se amplió la ofensiva de Hamás al comenzar los disparos en todo el centro del país. Hubo numerosos lanzamientos hacia Tel Aviv y toda su área metropolitana, Modiin, Rishon LeTzion, Givataim, Hertzlia y Raanana, entre otros.



En Holon hubo un impacto directo en un bus, con tres heridos, y en distintas ciudades cayeron cohetes sobre carros.



La ola de cohetes sobre Tel Aviv y los alrededores fue para Hamás una venganza por los ataques israelíes en los que se destruyeron desde el aire 4 torres de numerosos pisos en Gaza, respecto a lo que el movimiento islámico había advertido.



(Le puede interesar: Expulsiones de familias palestinas podrían ser 'crímenes de guerra')



Contrario a lo alegado por Hamás, Israel señaló que en esos edificios funcionaban varios servicios de la organización instalados entre los civiles y los destruyó totalmente.

Según los testimonios de varios civiles palestinos residentes en dichos edificios, Israel les comunicó de antemano con llamadas o mensajes al celular, que se retiraran de los mismos porque serían destruidos.

Facebook Twitter Linkedin

Los ataques se han intensificado desde este lunes en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Por la noche, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Beni Gantz –férreos adversarios políticos y al mismo tiempo socios en el gobierno–, se dirigieron al país, mostrando un frente unido contra Hamás.



“Hamás y la Yihad Islámica pagarán un precio muy alto por sus agresiones”, recalcó el primer ministro, quien anunció que “esta lucha llevará tiempo y requerirá determinación, unidad y fuerza para reinstaurar la seguridad de la ciudadanía de Israel”.



Fuentes en Jerusalén señalaron ayer que Israel había rechazado un alto el fuego propuesto por Egipto. Israel no se pronunció oficialmente al respecto.



Otro de los frentes de violencia, totalmente distinto, fueron diversas ciudades mixtas dentro de Israel en las que viven judíos y árabes, que fueron escenario de tumultos por parte de ciudadanos árabes israelíes que atacaron judíos, quemaron automóviles, sinagogas y varias propiedades.

Llaman a cesar acciones

El enviado de la ONU para Oriente Próximo, Tor Wennesland, advirtió ayer las partes se encaminan a una “guerra a gran escala”, por lo que urgió detener la violencia y rebajar la tensión. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció ayer que hoy tendrá una reunión de urgencia sobre el conflicto, la segunda en tres días.



En la primera reunión, el lunes, no hubo declaración común debido a la renuencia de EE. UU. a adoptar “en esta etapa” un proyecto de texto propuesto por Noruega que pedía “exigir a Israel detener las actividades de colonización, demoliciones y expulsiones” de palestinos.



Estados Unidos –aliado histórico de Israel– llamó ayer a las partes a cesar las acciones que provocan muertes de civiles. Sin embargo, advirtió que Israel tiene derecho a defenderse, así como los palestinos “a tener seguridad”.



“Seguimos pidiendo calma, seguimos pidiendo a todas las partes que reduzcan la escalada y actúen con moderación”, dijo ayer a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



Cuando se le preguntó a Price si Estados Unidos había levantado su oposición a una declaración del Consejo de Seguridad, el portavoz no quiso responder directamente. “Queremos que las medidas, ya sea que emanen del Gobierno israelí, la Autoridad Palestina o el Consejo de Seguridad de la ONU, no sirvan para provocaciones o escaladas, sino para desescalar”, sostuvo.



Los ataques israelíes provocaron manifestaciones de protesta en Jordania, Sudáfrica y Túnez y otros países. Uruguay y otros países expresaron su preocupación por la violencia.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

* Con información de Jana Beris, AFP y EFE

Le puede interesar

- La tensión crece en Jerusalén y se extiende a la Franja de Gaza

- El tiroteo en Kazán, uno de los ataques más graves en Rusia

- ¿Por qué China registra el crecimiento demográfico más lento en años?