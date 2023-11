Israel y Hamás estarían cerca de acuerdo para liberar rehenes en Gaza, asegura EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió ayer que está cerca de concretarse un acuerdo entre Israel y Hamás para pausar los bombardeos en Gaza y lograr la liberación de los rehenes que tiene en su poder el grupo islamista.

El asesor adjunto de Seguridad Nacional Jonathan Finer le dijo al canal estadounidense NBC que están “más cerca” que nunca de cerrar un pacto, y aunque no quiso precisar cifras de liberados, señaló que serían “mucho más de 12”.

“Lo que puedo decir en este momento es que algunas de las áreas pendientes de acuerdo, negociaciones muy complicadas y muy sensibles, se han reducido”, afirmó Finer en el programa Meet the Press, del medio NBC.



Además, se negó a entregar todos los detalles de las negociaciones y tampoco indicó cómo funcionaría la pausa de los bombardeos, aunque resaltó que esta se extendería por “varios días” y que es un paso clave para concretar el acuerdo. Además, señaló que una de las prioridades será garantizar la entrada de ayuda humanitaria.



La posibilidad de que se lleve a cabo este pacto ha sido un motivo de esperanza para el mundo, pues desde que comenzó la guerra –el 7 de octubre pasado– los combates no han cesado.



De hecho, las autoridades de Gaza estiman que debido a los miles de personas que se encuentran bajo los escombros, la cifra de fallecidos a raíz de los bombardeos ejecutados por las fuerzas de Israel supera los 16.000.

Imagen satelital de los daños que ha sufrido el hospital de Shifa por los ataques israelíes. Foto: AFP

Por su parte, el ejército de Israel informó ayer que Hamás mantuvo en el hospital Al Shifa a algunos de los rehenes que secuestró, y publicó imágenes supuestamente tomadas el 7 de octubre que muestran a milicianos llevando a dos de los civiles capturados, un nepalí y un tailandés.



Israel ha justificado su asedio y ataques contra varios hospitales e incluso ambulancias en la Franja de Gaza, argumentando que Hamás utiliza esas infraestructuras para fines militares.



Las tropas israelíes han señalado que Hamás construyó infraestructura subterránea en el área del hospital Al Shifa, el centro médico más importante del enclave palestino, para instalar su cuartel general.



Mientras tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció ayer los “horrendos” incidentes contra civiles en Gaza durante los últimos dos días, que incluyeron ataques a escuelas y el intenso asedio al hospital Al Shifa, y pidió el fin de estas continuas violaciones del derecho internacional.

REDACCIÓN EL TIEMPO

Con información de EFE y AFP

