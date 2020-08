Israel y Emiratos Árabes acordaron establecer lazos diplomáticos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este jueves que Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.



"¡ENORME logro hoy! ¡Acuerdo de Paz Histórico entre dos de nuestros grandes amigos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos!", tuiteó Trump. En otro mensaje en Twitter, el mandatario estadounidense publicó un comunicado conjunto entre EE.UU., los EAU e Israel.



"El presidente Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y el jeque Mohamed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y vicecomandante supremo de los Emiratos Árabes Unidos, conversaron hoy y acordaron la completa normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos", señala el texto.



La nota agrega que, como resultado del logro diplomático y a petición de Trump, con el apoyo de los EAU, "Israel suspenderá declarar la soberanía sobre las áreas destacadas en la Visión por la Paz del presidente y enfocará sus esfuerzos ahora en expandir los lazos con otros países en el mundo árabe e islámico".



La llamada Visión de Paz es el plan presentado por la Administración de Trump, elaborado por su yerno y asesor, Jared Kushner, que da luz verde a Israel para que se anexione partes de Cisjordania.

En ese sentido, el comunicado recuerda la presencia del embajador emiratí en la Casa Blanca en enero pasado durante la presentación de esa propuesta.



La nota adelanta, además, que delegaciones de Israel y de los EAU se reunirán en las próximas semanas para firmar acuerdos bilaterales en materia de inversiones, turismo, vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones, tecnología, energía, atención sanitaria, cultura y medioambiente.



Dentro de esos pactos destaca "el establecimiento de embajadas recíprocas". Asimismo, los EAU e Israel "expandirán inmediatamente y acelerarán la cooperación respecto al tratamiento y el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Trabajando juntos, estos esfuerzos ayudarán a salvar vidas musulmanas, judías, cristianas en la región", indica el texto.



Preguntado sobre la conversación con Netanyahu y Bin Zeyed, Trump respondió a los periodistas en el Despacho Oval: "Fue como el amor".



Y afirmó que la situación era tensa cuando él llegó a la Casa Blanca en 2017, pero que ahora lo es menos.



"He mantenido (a EE. UU.) fuera de la guerra", aseguró Trump. Con este paso, los EAU se convierten en el tercer país árabe en establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel, después de Egipto y Jordania, y en la primera nación del golfo Pérsico en hacerlo. El comunicado resalta que la normalización de las relaciones y la diplomacia pacífica "unirá a dos de los socios regionales más fiables y capaces".



"Israel y los Emiratos Árabes Unidos se unirán a Estados Unidos para lanzar la Agenda Estratégica para Oriente Medio para ampliar la cooperación diplomática, de comercio y de cooperación de seguridad", indica la nota.



En julio pasado, la empresa estatal Industria Aeroespacial de Israel (IAI) y la compañía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) Group42 firmaron un acuerdo histórico de colaboración para investigar soluciones médicas y tecnológicas para detectar la covid-19.



Israel ha acercado posturas en los últimos tiempos con los Estados del Golfo como Arabia Saudí, Baréin o Emiratos.

¿Qué dice Palestina del acuerdo?

Hanan Ahsrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), reprochó este jueves a Emiratos Árabes Unidos el acuerdo diplomático con Israel y consideró que "no hace ningún favor" a los palestinos.



"Los EAU han sacado a la luz sus tratos secretos-normalización con Israel. Por favor, no nos hagan un favor. No somos la hoja de parra de nadie", publicó Ashrawi en su cuenta de Twitter en referencia a la condición del acuerdo por el que Israel suspende la anexión de territorio palestino ocupado.



El movimiento islamista palestino, Hamás, que controla la Franja de Gaza, rechazó también el acuerdo y aseguró que "no sirve en absoluto a la causa palestina".



"Esto alienta a la ocupación (israelí) a continuar negando los derechos de nuestro pueblo palestino y a aumentar sus agresiones contra nosotros", dijo desde el enclave costero el portavoz de Hamás, Hazem Qassem. Ashrawi también se refirió a la larga ocupación israelí de territorio palestino que comenzó en 1967.



"Que nunca experimente la agonía de que le roben su país; que nunca sienta el dolor de vivir en cautiverio bajo una ocupación; que nunca sea testigo de la demolición de su casa o del asesinato de sus seres queridos. Que nunca te vendan tus 'amigos'", respondió la dirigente de la OLP al jeque emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que alabó el acuerdo en sus redes sociales.

EFE