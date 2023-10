'El que no condena el terrorismo da apoyo a Hamás': Israel por declaraciones de Petro

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Haiat, afirmó este lunes que quienes no condenan los ataques de Hamás en territorio israelí, dan apoyo al grupo islamista palestino. Así lo dijo en respuesta a una pregunta que le hizo EL TIEMPO en una rueda de prensa con medios latinoamericanos.



El portavoz hizo referencia a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que en días recientes ha protagonizado un cruce de declaraciones con el embajador de ese país en Colombia, Gali Dagan, sobre la situación que se vive en la Franja de Gaza.

Este domingo, además, aseguró que si se deben suspender la relaciones con ese país, así se hará. Aunque el canciller Leyva ya bajó el tono y dijo: "Las relaciones con Israel se mantendrán si este país así lo desea. Nuestros principios constitucionales nos enseñan y mandan respetar el derecho internacional. Algo que debe ser de doble vía".



Ahora bien, la semana pasada, por ejemplo, el mandatario comparó lo que ocurre en el enclave palestino con lo que se vivió en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Unas declaraciones que llevaron al gobierno de Israel a suspender las exportaciones de seguridad a Colombia.

En la rueda de prensa, este diario le preguntó al portavoz por la decisión de suspender dichas exportaciones tras las declaraciones del presidente Petro, pero este se negó a dar detalles adicionales de las implicaciones de la suspensión.



Igualmente, se le indagó por las relaciones diplomáticas de ambos países y si desde Israel se está considerando llamar a consultas a su embajador Dagan, lo que representaría un punto de máxima tensión en las relaciones entre ambos países. Pero también se negó a dar detalles.



"Todavía estamos mirando la situación. Nuestra relación con el pueblo colombiano lleva desde la creación del Estado de Israel y la amistad entre los pueblos", afirmó al respecto.



(Puede leer: Las dudas por duro mensaje del canciller contra embajador israelí: ¿lo está expulsando?)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro / Franja de Gaza. Foto: Presidencia / EFE

El portavoz aseguró que desde la semana pasada el mundo ha podido observar las imágenes que dejó el ataque de Hamás contra Israel, que hoy se salda con más de 1.400 muertos, entre ellos dos colombianos, y afirmó que alguien que ve esas imágenes y no condena el "terrorismo brutal" le da su apoyo a Hamás.

"Personalmente vi casas quemadas con las familias adentro, vi bebes quemados. Vi los secuestros y mujeres violadas. Vi el bosque donde ejecutaron 260 jóvenes en un festival de música. Si alguien, mirando esas imágenes, no condena el terrorismo brutal de una organización terrorista peor que ISIS, como es Hamás, la verdad no entiendo cómo puede hacerlo. No hay una manera de equilibrar", afirmó.



"En esa guerra contra el terrorismo solo hay un lado que es condenar el terrorismo. Quien no condena el terrorismo, de hecho, da apoyo a Hamás", agregó.



(Además: Presidente Gustavo Petro responde a cuestionamientos por manejo de la política exterior)

Facebook Twitter Linkedin

Un edificio palestino fue derrumbado por misiles lanzados por Israel. Foto: EFE

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también fue cuestionado por medios colombianos sobre la citación realizada a la embajadora de Colombia en ese país en la que, según Israel, hubo una reprimenda por los comentarios del actual mandatario.



Según Haiat, en esa reunión se le informó a la embajadora que el gobierno hebreo se encontraba muy decepcionado por los mensajes que salieron desde el Ejecutivo colombiano y que, dijo no representan la relación entre ambos países.



(Siga leyendo: Relación Colombia-Israel, en crisis tras opiniones del presidente Petro: ¿qué pasará?)



"En forma muy general en la conversación, dijimos que estamos muy decepcionados por los mensajes que salieron de Colombia de las autoridades de Colombia, que no representan la amistad entre los pueblos", dijo.



Y agregó: "Después de ese tipo de ataque brutal contra los civiles israelíes, esperamos de nuestros amigos que condenen al terrorismo".

ANGIE RUIZ Y AURA SAAVEDRA

REDACCIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICA

EL TIEMPO