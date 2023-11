El vicepresidente del parlamento de Israel pide 'quemar Gaza' y no enviar combustible

El vicepresidente de la Knéset (el Parlamento israelí), Nissim Vaturi, instó este viernes "a quemar Gaza" en un mensaje difundido en las redes sociales en reacción a la decisión del Gobierno de permitir la entrada diaria de dos camiones cisterna con diésel a la Franja.

"Toda esta preocupación por si hay o no Internet en Gaza demuestra que no hemos aprendido nada. Somos demasiado humanos. ¡Quemen Gaza ahora, nada menos (que eso)!", escribió Vaturi, del partido derechista Likud, que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu, en la red social X.



Asimismo, en otro mensaje afirmó: "¡No permitan la entrada de combustible, no permitan la entrada de agua hasta que los rehenes sean devueltos!". El grupo islamista Hamás mató el pasado 7 de octubre más de 1.200 personas en Israel y secuestró a más de 240 personas que mantiene cautivas en Gaza.

Israel anunció hoy que dos camiones cisterna cargados de diésel podrán entrar diariamente a Gaza desde Egipto, en una concesión ofrecida ante las presiones internacionales para que permita la entrada de ayuda a la Franja, donde más 11.500 personas han muerto y 1,5 millones han sido desplazadas.



"El Gabinete de Guerra aprobó por unanimidad una recomendación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Shin Bet (servicio de inteligencia interior) para cumplir con la solicitud de Estados Unidos y permitir la entrada de dos camiones cisterna diésel al día para las necesidades de la ONU de apoyo a la infraestructura de agua y alcantarillado", aseguró a Efe un funcionario del Gobierno israelí.



La comunidad internacional lleva semanas presionando a Israel para que permita la entrada de combustible a Gaza, necesario también para la generación de electricidad y el funcionamiento de otros muchos servicios civiles básicos, como los hospitales.

Pese a la entrada de camiones de ayuda, Israel no ha permitido el ingreso de combustible a Gaza. Foto: EFE

La fuente del gobierno subrayó que esta medida "permite a Israel seguir teniendo el espacio de maniobra internacional necesario para eliminar a Hamás".



El Director del Consejo de Seguridad Nacional y Asesor de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, insistió por su parte, en una rueda de prensa en que el objetivo de dicha medida es evitar una epidemia que pueda afectar a los civiles "allí" o a "nuestros soldados".



"Si hay una epidemia, se detendrán los combates. Si hay una crisis humanitaria y un clamor internacional, no podremos continuar la lucha en esas condiciones", dijo antes de aclarar que dicha decisión no afectará "negativamente a los objetivos operativos".



