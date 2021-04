Se reanuda juicio contra Netanyahu, acusado de corrupción en el poder

Israel vivió este lunes una jornada, que dejó en claro cuan compleja es la situación política actual. Por un lado, se reanudó el juicio al primer ministro Benjamin Netanyahu por sospechas de corrupción en cuatro casos investigados, por los cuales se le imputaron cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, que él rechazó.



Por otro lado, se llevaron a cabo en la residencia oficial del presidente de Israel, Reuven Rivlin, las consultas con los representantes de los partidos electos en los pasados comicios parlamentarios, de cara a la formación de la nueva coalición.



Mientras llegaba a la casa presidencial la primera delegación, la del Likud de gobierno, el jefe del partido, Netanyahu, estaba en la sala del Juzgado de Distrito de Jerusalén escuchando el discurso inicial de la fiscal Liat Ben Ari, quien afirmó que el juicio era “por corrupción en el poder”.



Poco después, el 'premier reiteró la línea que adoptó hace mucho. No se limitó a decir que es inocente y que lo demostrará en el tribunal, sino que volvió a acusar a la Fiscalía de organizar un golpe de Estado en su contra.



A Netanyahu se le imputaron los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, que él rechazó. Foto: Abir Sultan. AFP

Lo problemático de la situación es que Netanyahu, no está impedido por la ley de ser quien intente formar el gobierno, si el presidente así lo decide. La discusión sobre el tema es pública, moral, no legal.



Contrario a lo que le dijo a Rivlin en tono firme el ministro del Likud Amir Ohana, el presidente no tiene obligación de encargar esa misión a quien tenga la mayor cantidad de recomendaciones, o sea Netanyahu.



La ley no lo determina así. Y tampoco la costumbre hecha tradición según la cual los presidentes han encomendado siempre la formación de la coalición a quien tiene las mayores probabilidades de armar el gobierno de mayoría. “Eso es lo que haré también esta vez”, aclaró Rivlin. Nadie tiene mayoría, y las divisiones internas lo complican todo. Su decisión se anunciará este martes.



Un hombre con una máscara del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una manifestación en los juzgados de Salah El-Din, en Jerusalén. Foto: Atef Safadi. Efe.

En la situación creada, se cruzan varios problemas. El más notorio es la fragilidad del sistema político israelí por la cual no se puede aún descartar que sea necesario ir en agosto por quinta vez a elecciones.



Además, es probable que mientras continúa el juicio, se agudicen las diferencias entre los distintos campos en la población respecto a Netanyahu y su permanencia en el poder. Los opositores están seguros de que aunque sea legal, es indebido que el premier siga en el poder a pesar de hallarse en juicio.



Y a esto se agrega su mencionada línea de defensa en la que no dice que luchará por demostrar que la fiscalía está equivocada, sino que opta por quitar toda legitimidad al funcionamiento del sistema judicial israelí, alegando que le inventaron cargos para quitarlo del poder.



Jana Beris

Corresponsal de EL TIEMPO

JERUSALÉN

