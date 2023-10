Israel enfrenta a la ONU: pide renuncia de Guterres y rechaza visados a representantes

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este miércoles sentirse "asombrado por las tergiversaciones de algunos" con respecto a las palabras que el martes usó para hablar del grupo islamista palestino Hamás, cuyas acciones volvió a condenar, aunque sin retractarse de sus palabras.



(Lea también: ¿Por qué el apoyo de Estados Unidos a Israel es 'incondicional e inquebrantable'?).

Guterres aseguró ante el Consejo de Seguridad que el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel "no viene de la nada, sino de 56 años de asfixiante ocupación".



Las acerbas críticas recibidas principalmente desde Israel -donde el ministro de Exteriores ha llegado a pedir su dimisión- por la frase pronunciada.



En una declaración sin preguntas a la entrada del Consejo de Seguridad este miércoles, Guterres recordó que en sus declaraciones había "condenado inequívocamente los actos de terror de Hamás en Israel, horribles y sin precedentes", y que "nada puede justificar el asesinato deliberado, el secuestro de civiles ni el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles".



Y aunque volvió a recordar "los agravios del pueblo palestino", inmediatamente añadió que "no pueden justificar los atroces ataques de Hamás".

Facebook Twitter Linkedin

Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres Foto: KHALED DESOUKI. AFP

El ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel no viene de la nada, sino de 56 años de asfixiante ocupación... FACEBOOK

TWITTER

Lo cierto, es que en ningún momento Guterres se corrigió de las palabras pronunciadas el martes, y por el contrario insistió en que se trataba de "dejar las cosas claras, por respeto a las víctimas y a sus familias", matizando el asunto.



Y, como consecuencia, el embajador israelí ante la ONU, Guilad Erdán, afirmó este miércoles que Israel rechazará visados a los representantes de Naciones Unidas, y explicó que ya ha comenzado a aplicar esta política, concretamente negando el visado al subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.



(Siga leyendo: Israel niega visados a representantes de la ONU tras declaraciones de Antonio Guterres).



"Es hora de darles una lección" a los altos cargos de la ONU, afirmó Erdán en una entrevista con la radio del Ejército israelí.

Facebook Twitter Linkedin

Martin Griffiths Foto: EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

Reino Unido le pide a Guterres que se 'retracte'

La breve declaración no menciona la inusual petición de dimisión pronunciada por Israel, así como tampoco las críticas que otros aliados de Israel, como el Reino Unido, han hecho.



Según dijo el secretario británico de Inmigración, Robert Jenrick, su país le ha pedido a Guterres que "se retracte" de sus palabras.



Jenrick rechazó además en el canal ITV que, como sostuvo el jefe de Naciones Unidas, Israel haya quebrantado la ley en su asedio de Gaza. "El Reino Unido no cree que Israel haya violado el derecho internacional", manifestó este político conservador.

Facebook Twitter Linkedin

Primer ministro británico, Rishi Sunak Foto: EFE / EPA / Neil Hall

No obstante, el primer ministro británico, Rishi Sunak, que aseguró que discrepa de las declaraciones sobre el ataque de Hamás en Israel que Guterres, insistió en que Reino Unido seguirá apoyando los esfuerzos del organismo, según informó este miércoles su portavoz.



"Evidentemente, no estamos de acuerdo con la descripción planteada. Tenemos claro que no hay ni puede haber justificación para el bárbaro ataque terrorista de Hamás, impulsado por el odio y la ideología", ha dicho el portavoz del jefe del Ejecutivo de Londres.



(Le puede interesar: Cumbre del Futuro, una oportunidad para replantear el Sistema de Naciones Unidas).



La fuente añadió que la ONU, "como organismo, seguirá desempeñando un papel importante, y eso cuenta con el apoyo del Gobierno del Reino Unido".

Gobierno español se dice a favor de la ONU

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español Foto: AFP

Por su parte, el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, respaldó a Guterres, y sus peticiones ante el conflicto en Oriente Próximo, después de que Israel haya pedido su dimisión por unas palabras sobre la actuación de Hamás.



"Quiero trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del Gobierno de España y de la sociedad española a nuestro secretario general de Naciones Unidas, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades del mundo que quieren una pausa humanitaria" en el conflicto, subrayó.



Sánchez hizo estas declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde participa en la cumbre social tripartita previa a la reunión de líderes de la Unión Europea. Para Sánchez, lo que está haciendo Guterres es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades del mundo que quieren que se ponga fin al "desastre humanitario" que está provocando el conflicto.

Facebook Twitter Linkedin

El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes en el norte de la Franja de Gaza. Foto: EFE/MOHAMMED SABER

Además de expresar su apoyo a Guterres, Sánchez ha vuelto a secundar su llamada para que haya un alto el fuego humanitario en Gaza que permita la entrada urgente de ayuda "de manera sistemática, permanente y proporcionada a las necesidades de la población".



(Le recomendamos: Guterres pide a Hamás que libere rehenes y a Israel que permita el paso de ayuda a Gaza).



Sánchez hizo una nueva petición para recurrir a la vía diplomática con el fin de resolver una crisis que ha recalcado que tiene un origen claro, los atentados de Hamás contra Israel, y que ha dicho que merecen toda la condena de España y de la sociedad internacional.



(*) Con AFP y EFE