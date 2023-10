¿Israel está preparando una intervención terrestre a gran escala en Gaza?

¿Está Israel preparando una intervención terrestre a gran escala en Gaza? Es algo difícil de saber, porque una invasión significaría casi con certeza la muerte de los 130 rehenes en manos de la milicia islamista, pero solo con bombardeos aéreos es imposible acabar con Hamás, indicaron a EFE este jueves varios analistas.



(Además: Israel denuncia oficialmente decapitaciones de bebés durante el ataque de Hamás)



"Estoy feliz de no ser el primer ministro en estos momentos", dice en conversación telefónica Eyal Pinko, politólogo de la Universidad Bar-Ilan. "Es un enorme dilema".



(Puede leer: Estados Unidos condena ‘enérgicamente’ declaración de presidente Petro sobre Israel)

"Sin una operación terrestre, el objetivo de destruir a Hamás no se puede cumplir. Porque hay una enorme infraestructura de Hamás bajo tierra. Pero luego están los rehenes; si hay una incursión, los ejecutarán, los masacrarán", resume Pinko.



Tras el choque emocional que ha vivido Israel por la masacre cometido por Hamás el sábado pasado durante su asalto a unas 30 localidades en las cercanías de la Franja de Gaza, con un saldo provisional de 1300 muertos, la gran mayoría civiles, todos los políticos han prometido erradicar la milicia para siempre.



(Siga leyendo: El presidente palestino condena los asesinatos de civiles de 'ambos lados')

Sin una operación terrestre, el objetivo de destruir a Hamás no se puede cumplir. Porque hay una enorme infraestructura de Hamás bajo tierra. FACEBOOK

TWITTER

"Vamos a destruir completamente a Hamás, el ISIS (Estado Islámico) de Gaza. Se esfumarán de la Tierra, ya no existirán. Cada miembro de Hamás es hombre muerto", prometió ayer el primer ministro, Benjamín Netanyahu.



Eso es fácil decirlo, pero "hay un gran trecho entre este objetivo y las maneras de alcanzarlo", observa Giora Eiland, general retirado con experiencia en las guerras de Líbano y exjefe del Consejo Nacional de Seguridad. "Es algo que en los últimos 17 años hemos evitado intentar", comenta a EFE.



(Le recomendamos: Relaciones con EE. UU. empiezan a complicarse por opinión de Gustavo Petro sobre Israel)



Una operación terrestre necesariamente sería larga y compleja y mantendría Israel enmarañado en el sur, lo que aumentaría el riesgo de un ataque desde el norte por parte de la milicia libanesa Hizbulá, que hasta ahora solo ha lanzado algún ataque menor, pero podría pasar a la ofensiva, si ve a Israel vulnerable, analiza.

Facebook Twitter Linkedin

Unidad de artillería israelí bombardea una zona de la frontera con Gaza, en el sur de Israel. Foto: EFE

Este riesgo es menor, opina el coronel retirado Eran Lerman, politólogo de la Universidad de Tel Aviv, ya que Hizbulá es demasiado importante para su gran aliado, Irán, como para sacrificarlo en una guerra contra Israel solo para salvar a Hamás, y además, los 300.000 reservistas que han acudido voluntariosamente a la primera llamada serían suficientes para ambos frentes.



"Las cosas no se pueden hacer con prisa. Pero deberá haber y habrá una operación terrestre. Prácticamente todo el espectro político, incluida la izquierda laborista, está de acuerdo en que se debe destruir a Hamás. Y eso no se puede hacer desde el aire", esgrime Lerman a EFE.



(Lea también: ¿Por qué Hamás rechazó la propuesta de un corredor humanitario hecha por Egipto?)



El analista se muestra convencido de que "aparte la retórica contundente", el Gobierno entiende la necesidad de acabar con la milicia islamista, algo que también esperan, asegura, los socios estratégicos de Israel en la región, especialmente Arabia Saudí, que no tiene interés en que Hamás salga fortalecido el conflicto.



También el académico Yehuda Weinraub, teniente coronel retirado, da por hecho que "tras unos fuertes bombardeos habrá una intervención terrestre", porque "si la intención es eliminar a Hamás como fuerza de combate, no basta con una campaña aérea" y "todo el país está a favor de una operación para desmantelar Hamás por completo".



(Siga leyendo: Exjefe de Hamás llama a protestas y a países vecinos a unirse a la guerra contra Israel)

Facebook Twitter Linkedin

Un grupo de ciudadanos palestinos rezan delante de los cuerpos de sus seres queridos en el hospital Al-Shefa de la ciudad de Gaza. Foto: EFE

"Es inconcebible que Hamás siga ahí, amenazando... Con los años ha acumulado un arsenal de decenas de miles de misiles que usan contra nosotros. Ya se les ha infligido un considerable daño, pero con la campaña aérea no basta. Al final habrá que entrar", indica Weinraub por teléfono a EFE.



¿Y qué ocurre con los rehenes? "El Ejército está totalmente decidido a sacarlos, pero no tengo ni idea de cómo se podría hacer. No tenemos nada de información sobre ellos. No sé si se puede hacer por la fuerza", admite Weinraub.



(Puede leer: Extranjeros rehenes de Hamás: ¿de qué nacionalidades y cuántas personas son?)



"Por otra parte, el total del pueblo israelí, 8 millones de personas, también son rehenes de Hamás", reflexiona, y sería nefasto que Hamás, después de esto, pudiera recuperarse fácilmente, "porque entonces podría volver a ocurrir".



Eiland, en cambio, está rotundamente en contra de una operación terrestre: "Podríamos lanzar incursiones, pero no deberíamos intentar reconquistar Gaza. Sería un error", asevera.

La alternativa que yo recomiendo es imponer un asedio muy, muy estricto a Gaza, durante semanas o meses. FACEBOOK

TWITTER

"La alternativa que yo recomiendo es imponer un asedio muy, muy estricto a Gaza, durante semanas o meses. Impidiendo que llegue comida, agua, energía; así la única manera de sobrevivir para la población sería cruzar la frontera hacia Egipto. Los que prefieran quedarse probablemente no sobrevivirían", describe el exjefe de seguridad de Israel la estrategia.



Solo se quedarían los miembros de Hamás, si no prefieren dejar las armas y salir como unos refugiados más, y Egipto tendrá que facilitar este éxodo, aunque sea presionado por los demás países árabes, y construirá campos de refugiados, prevé Eiland.



(Además: Casa Blanca aclara que el presidente Biden no ha visto fotos de Hamás decapitando niños)



"Si el Estado de Israel no puede proteger a todos sus ciudadanos, no tiene razón de existir. Es una guerra existencial. Y si dos millones de personas en Gaza tienen que ser evacuadas, temporalmente o permanentemente, pues que así sea. Es Gaza o nosotros", concluye el militar.

El Jefe del Ejército israelí admite errores

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, admitió este jueves que el aparato de Seguridad "cometió errores" tras no poder impedir la ofensiva de Hamás y la incursión terrestre que causó la muerte de 1.300 personas en Israel, en su primera intervención pública tras seis días de guerra.



En una rueda de prensa cerca de la línea divisoria con la Franja, donde siguen los fuertes ataques aéreos contra el enclave que ya han dejado al menos 1.417 muertos palestinos y más de 6.000 heridos, el máximo cargo del Ejército prometió también que "se investigarán los fallos en la cadena militar", pero instó a centrarse por ahora en gestionar el conflicto las milicias palestinas del enclave costero.

Las Fuerzas Armadas de Israel son responsables de la seguridad del país y sus ciudadanos, y el sábado por la mañana en los entornos de la Franja de Gaza no nos ocupamos de ello. FACEBOOK

TWITTER

"Las Fuerzas Armadas de Israel son responsables de la seguridad del país y sus ciudadanos, y el sábado por la mañana en los entornos de la Franja de Gaza no nos ocupamos de ello", declaró Halevi.



(Además: 'Nos escondimos 16 horas': colombiana que logró escapar de Hamás en festival de música)



"Aprenderemos, investigaremos, pero ahora es momento de la guerra", agregó, en un contexto en que Israel va acumulando gran cantidad de tropas entorno a la Franja, mientras se especula con una ofensiva terrestre que podría ser cada vez más inminente.



Halevi dijo que se hará lo posible para rescatar a rehenes tomados de las comunidades al sur de Israel que ahora están cautivos en Gaza y en manos de Hamás y Yihad Islámica, que exigen un intercambio con presos palestinos en cárceles israelíes.



Las fuerzas de seguridad israelíes fueron tomadas por sorpresa en la ofensiva del sábado por la mañana de Hamás, que derivó en el mayor masacre y el peor fracaso militar en la historia del país.

Facebook Twitter Linkedin

Israel asegura que ha recuperado unos 1.500 cadáveres de milicianos de Hamás en territorio israelí. Foto: AFP

"La matanza por parte de los terroristas asesinos de Hamas, animales humanos, de nuestros niños, mujeres y nuestra gente, es animal e inhumano", recalcó Halevi, que culpó también al líder de Hamás en Gaza, Yahia Sinwar, "de este horrible ataque".



"Él y todo el sistema bajo su mando son hombres muertos. Los atacaremos, desmantelaremos y desarticularemos su sistema", afirmó.



(Además: EE. UU. no contempla por ahora enviar vuelos de repatriación a Israel)



Desde que estalló la guerra, se desconoce el paradero de Sinwar y otros altos cargos de Hamás en la Franja, que tampoco hicieron declaraciones ni pronunciaciones públicas durante estos días.

EFE