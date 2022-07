En cuatro meses, la ciudadanía israelí irá a las urnas por quinta vez en tres años y medio, una nueva vuelta de tuerca dramática en la compleja situación política local, con ya varias elecciones que no arrojan una mayoría clara para formar un gobierno estable.



La gran pregunta en este momento, habiéndose disuelto el Parlamento, es si después del 1° de noviembre –fecha para los comicios– los israelíes habrán logrado o no un resultado claro y tajante.

La situación arroja tres escenarios posibles ante la crisis política en el país. Primero, que los sectores que quieren al ex primer ministro Benjamin Netanyahu al frente logre llegar a por lo menos 61 escaños (la mitad más uno) y pueda formar coalición, algo que no consiguió en tres elecciones consecutivas anteriores a las últimas.



Segundo, que sea el lado representado en la coalición “de cambio” –hoy convertida en gobierno de transición– el mayoritario, en el que el común denominador de todos sus componentes sea la oposición a Netanyahu. Pero volvería a ser inestable por su heterogeneidad.



Y el tercero, que se llegue nuevamente a un estancamiento como el que siguió a tres elecciones anteriores a la última que produjo la coalición anti-Netanyahu, y que eso lleve al partido Likud del ex primer ministro y a sus socios a decidir que no le dan otra oportunidad.

El exprimer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

EL TIEMPO consultó al respecto a Alberto Spectorovsky, profesor de Ciencias Políticas en la universidad de Tel Aviv, quien se dijo “convencido” que en las elecciones del 1° de noviembre Netanyahu se juega su vida política.



Pero hasta entonces, hay otros desafíos en el camino. Los centrales son los del nuevo primer ministro Yair Lapid, el Canciller que asumió la jefatura de gobierno en la medianoche del jueves pasado, en base al acuerdo de rotación que tenía con Naftali Bennett, que ahora pasó a ser ‘premier’ alternativo.



En su primer discurso, Lapid puso énfasis en la necesidad de unidad, evidentemente esforzándose por dejar de lado las discrepancias y destacando que lo que une a los israelíes es mucho más que lo que los separa.



Ahora tiene cuatro meses para convencer a la ciudadanía que lo merece, maniobrando entre la condición de Primer Ministro de todos y de adversario del jefe de la oposición, Netanyahu.



“En los próximos meses nuestra meta, de toda esta mesa, es dirigir el gobierno como si no hubiera campaña electoral”, declaró este domingo de mañana al encabezar por primera vez la sesión de gobierno en calidad de Primer Ministro. Habló de algunos temas económicos y reiteró advertencias sobre Irán, Hamás y Hezbolá.



A todo esto, llega dentro de menos de dos semanas el Presidente de Estados Unidos Joe Biden de visita oficial a Israel, y será Lapid quien lo reciba. Un desafío inmediato será preservar la línea que logró el hasta ahora Premier Bennett, de dejar en claro las discrepancias en el tema del acuerdo nuclear con Irán, sin chocar públicamente con la administración norteamericana. Y eso no es seguro que se repita exactamente en temas como la relación con Arabia Saudí y la situación israelo-palestina.



