Pase verde, entre el regreso a la normalidad y la polémica en Israel

Israel se vanagloria, con razón, de ser el país que lidera las cifras de vacunación en el mundo, al haber vacunado ya a más de 5,2 millones de ciudadanos con la primera dosis de Pfizer contra el covid-19 y a más de 4,2 millones también con la segunda.



Aunque aún se está lejos de erradicar la pandemia, que ha dejado más de 6.000 muertos en ese país, estos buenos números de vacunación han permitido iniciar el regreso paulatino a la normalidad. Al menos, a la ‘nueva normalidad’ bajo el covid-19.



Y una herramienta clave en esta nueva etapa es el pase verde, una constancia de vacunación que ‘abre puertas’. De hecho, Israel se convirtió en el primero en emitir una certificación de este tipo para sus ciudadanos inoculados, quienes tienen privilegios para ingresar a los bares, cafés y restaurantes de todo el país, entre otras cosas.



La constancia es entregada a quienes se hayan recuperado de covid-19 o hayan recibido la segunda dosis de la vacuna hace al menos una semana.



El pase verde se puede descargar en el celular desde la página web del Ministerio de Salud Pública. También es posible solicitarlo a un número de teléfono en la central del ministerio y recibirlo en el correo electrónico o por fax.

La constancia de vacunación fue lanzada por el Ministerio de Salud Pública el 18 de febrero. El encargado de esa cartera, Yuli Edelstein, recalcó la importancia de poder ingresar a diversos establecimientos gracias a la constancia de que uno está vacunado. “Con el pase verde podremos salir de donde estamos ahora, volver gradualmente a las actividades y retomar la normalidad”, afirmó.



Y si bien se trata de un paso clave, el director general de su ministerio, el profesor Hezy Levy, recordó por su parte que “el objetivo principal de la vacunación es salvaguardar la salud de la población”.

Se requiere el "Green Pass" para ingresar a ciertos lugares y participar en ciertas actividades, como gimnasios, teatros, hoteles, conciertos y sinagogas Foto: Getty Images

Las ventajas

Tres días más tarde, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que dio ejemplos concretos de las ventajas del pase verde.



“Con esto se te abren las puertas. Puedes ir a restaurantes, entrenarte en un gimnasio y ver un espectáculo”, señalaba un comunicado emitido por el ministerio. En efecto, de acuerdo con una resolución del Gobierno, ese 21 de febrero se abrieron establecimientos que durante muchos meses habían estado cerrados.



Ahora, quienes quieran ingresar a los locales deben presentar a la entrada el pase. Esta situación la mostró satisfecho el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, semanas atrás al canciller de Austria, Sebastian Kurtz, y a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a quienes llevó de visita a un gimnasio en la ciudad de Modiin apenas volvieron a abrirse esos establecimientos.

Otro gran tema es el de los viajes al exterior. Los israelíes que tienen el pase verde pueden volver del extranjero sin tener que hacer una cuarentena. Y la constancia servirá también en acuerdos con países amigos con los que se pacta, con base en la reciprocidad, que los ciudadanos que viajen como turistas al otro país puedan entrar sin cuarentena al mostrar que están vacunados.



Pero el pase verde no es exigido para todo. Según explicó Ofer Lotan, uno de los expertos organizadores de este proyecto por parte del Gobierno, “no se requiere el pase, por ejemplo, para entrar a un centro comercial, ya que allí también hay supermercados y farmacias, clínicas médicas, cosas esenciales”. Pero para sentarse en el café que está dentro del centro comercial, sí.



La exigencia es clara. “Todos los vacunados pueden usar la aplicación, que les abrirá puertas”, declaró Netanyahu. “El pase verde abrirá gradualmente el país, por favor úsenlo. Vacúnense, reciban el pase verde y así se podrá volver a vivir”, aseguró.



Uno de los ejemplos más destacados de las últimas semanas de actividades de las que se puede disfrutar si uno tiene el pase verde es el del mundo de los espectáculos, pues el Gobierno también abrió salones de eventos culturales, estadios y auditorios.

De hecho, la municipalidad de Tel Aviv organizó recientemente un concierto de varios cantantes famosos, abierto por el muy conocido Ivri Lider, en el gran estadio de fútbol Bloomfield. Aunque el lugar tiene capacidad para 30.000 espectadores, solo pudieron entrar 500 personas con tapabocas, ya que todo, inclusive con pase verde, es con limitaciones. El objetivo es seguir cuidándose.



En otro punto de Tel Aviv, el popular cantante Aviv Geffen se presentó ante el público y manifestó estar emocionado por ello. Además, proclamó: “Hay que vacunarse; solo así podemos seguir viviendo”.

La polémica de fondo

Sin embargo, como era de esperar, y como tantos otros asuntos relacionados con el manejo de la pandemia en Israel, el pase verde también es objeto de críticas y motivo de polémicas dentro del país.



La discusión entra en temas filosóficos y éticos de fondo, como la libertad de cada persona de decidir sobre su cuerpo. Pero la otra cara de la moneda es el peligro al que los no vacunados exponen a todos aquellos con quienes están en contacto.



Los debates son fuertes. Y, probablemente, el ejemplo más claro de la carga emocional que esto incluye se vio en una manifestación días atrás en Tel Aviv, en la que quienes protestaban aseguraron que el pase verde equivale a la estrella amarilla que los nazis obligaron a los judíos a llevar sobre sus ropas para distinguirlos.



Pero el pase verde no discrimina a nadie para la recepción de servicios esenciales en la vida diaria. La constancia es exigida únicamente para ingresar a sitios de ocio.

Lo cierto es que la discusión es más amplia. De fondo, ya tiene una expresión concreta en distintos lugares de trabajo en los que se están tomando decisiones respecto a los empleados que no necesariamente responden a leyes existentes.



Raz Nizri, número dos en la Fiscalía General, dijo que los empleadores pueden por ley exigir a sus funcionarios que se vacunen, pero que ello debe estar “justificado”. Esto quiere decir que no puede haber una exigencia generalizada, sino que depende del trabajo.



La lógica indicaría que, por ejemplo, institutos educativos y centros médicos exijan que todo su personal esté vacunado. Ello no se está cumpliendo por ahora en la medida necesaria, pero hay municipalidades en las que ya se impuso esa norma de forma tajante.

En algunos centros de vacunación en Tel Aviv, las personas reciben pizzas después de recibir dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNtech. Foto: AFP

Pero los intentos de navegar entre lo que la ley todavía no autoriza en forma explícita y lo que cada empleador considera que hay que hacer para proteger a su gente se dan en distintos niveles también en sitios de trabajo privados, no solo en el sector público. De hecho, hay compañías que exigen a quien no se vacuna, sea cual sea la razón para ello, presentar una o dos respuestas negativas de test de coronavirus por semana. Y, en general, lo tiene que costear el funcionario.



Evidentemente, la discusión no es necesariamente sobre el pase verde, sino sobre lo que simboliza, sobre su trasfondo: la vacuna y la obligatoriedad o no de recibirla. Como es sabido, esta no es obligatoria en Israel, pero hay quienes sostienen que permitir ciertas actividades a quien se vacunó y prohibirlas a quienes no lo hicieron es una forma de presionar a todos a vacunarse.



“En Israel no habrá vacunación forzada”, proclamó el ministro de Salud Pública, Edelstein. “Quienes optan por no vacunarse, esa es su elección y no habrá sanciones contra ellos”, dijo.

Pero, por otro lado, fue promulgada días atrás una ley que permite al Ministerio de Salud Pública pasar a otros ministerios y más que nada a los consejos municipales y locales información sobre quienes no se vacunaron. Eso desató serias protestas y no está claro que se vaya a implementar.



En el país se intenta convencer a la población con una combinación de esclarecimiento y restricciones como la prohibición de ingreso a ciertos lugares si no hay pase verde, que también pueden verse desde otro ángulo como beneficios a quienes sí se vacunan.



Por eso, lo que unos llaman “discriminación”, otros lo ven como un derecho y hasta una obligación de proteger a la sociedad de quienes pueden contagiar de covid-19.



JANA BERIS

Corresponsal de EL TIEMPO

JERUSALÉN​

