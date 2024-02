Israel revela video del que sería el jefe de Hamás huyendo por un túnel en Gaza

El ejército israelí difundió este martes un video en el que, según afirma, aparece el jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, en un túnel del territorio palestino el 10 de octubre, tres días después del ataque del movimiento islamista en el sur de Israel.



Las imágenes de una cámara de vigilancia descubierta durante una operación militar muestran "al líder de Hamás y asesino en masa Yahya Sinwar huyendo con sus hijos y una de sus esposas, guiados por su hermano Ibrahim Sinwar", afirmó el portavoz del ejército, Daniel Hagari

🔴REVELADO: Imágenes del líder de #Hamas en #Gaza, Yahya Sinwar, huyendo con su familia por un túnel en la zona de Khan Younis.



Sinwar huye como cobarde y se esconde debajo de los civiles de Gaza a los que usa como escudos humanos.



— Embajador Gali Dagan (@galida12) February 13, 2024

Es "el resultado de nuestro rastreo, un rastreo que solo terminará cuando lo hayamos capturado vivo o muerto", declaró en una rueda de prensa televisada.

Una unidad de blindados del ejército israelí avanza hacia la frontera con la Franja de Gaza. Foto: Atef Safadi. EFE

La AFP no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de este video en blanco y negro, que muestra a un joven guiando a una mujer, tres niños y otro hombre, identificado por las autoridades israelíes como Yahya Sinwar, quien no ha sido visto desde el ataque del 7 de octubre.



"Este video o cualquier otro no es lo que realmente importa. Lo que importa es la información que recabamos y que nos permitirá encontrar a los altos cargos de Hamás y a los rehenes", añadió Hagari, sin especificar dónde se filmaron las imágenes.

En este túnel subterráneo estuvo escondido el terrorista asesino de Hamas, Yahya Sinwar - rodeado de comida, ayuda humanitaria que debía ser para civiles, armas y MILLONES de dólares en efectivo.



— Israel en Chile (@IsraelinChile) February 14, 2024

La semana pasada, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que Sinwar va "de escondite en escondite", al tiempo que las fuerzas israelíes avanzaban hacia el sur de la Franja de Gaza y seguían bombardeando Jan Yunis, su ciudad natal.



Sinwar se unió a Hamás cuando el grupo fue fundado en 1987, año en que estalló la primera Intifada (el levantamiento contra la ocupación israelí).



Israel lo acusa de haber orquestado el sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre, que hizo estallar la guerra.



Ese día, los combatientes islamistas mataron a unas 1.200 personas en Israel, en su mayoría civiles.



En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ha dejado al menos 28.473 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y menores de edad, según el ministerio de Salud de Hamás, que gobierna ese territorio palestino.



De acuerdo con el ejercito israelí, 700 cuidadanos fallecieron y 2000 han sido heridos. Foto: EFE/ MOHAMMED SABER

Lo que se sabe de Yahya Sinwar

El exjefe del departamento de interrogatorios de los servicios secretos israelíes, Micha Kobi, quien lo interrogó "al menos 150 horas" a finales de los años 80, describe a Yahya Sinwar, el máximo líder de Hamás en Gaza, como un hombre "muy inteligente" con "ojos de asesino" que no huirá de la Franja porque prefiere morir "mártir".



"Lo arresté en 1989 cuando (entonces jefe espiritual de Hamás) Ahmed Yasin nos dijo durante un interrogatorio que lo había nombrado para ser el hombre que dirigiera la unidad denominada 'Mayid' (gloria en árabe)", que se encargaba de investigar si había palestinos que colaboraban con las fuerzas israelíes, cuenta a Efe Kobi en una llamada telefónica.



Sinwar confesó que había matado a doce sospechosos de cooperar con los israelíes. "Hoy te puedo asegurar que ninguno de ellos cooperaba con los israelíes, ninguno, pero los mató con un machete de carnicero", asegura Kobi.



Agrega que al último de ellos le obligó a cavar su propia tumba y que, después, "lo metió vivo y la llenó de aceite hasta que murió". "Es dramático".

Facebook Twitter Linkedin

Ismail Haniyeh (izq) y Yahya Sinuar, su sucesor en la dirección de Hamas. Foto: AFP

Kobi explica que Sinwar fue detenido en un primer momento en 1988 porque le explotó una bomba casera que estaba preparando en su casa y resultó herido.



"Fue interrogado pero no confesó que era miembro de Hamás, aunque fue detenido varios años. Después cuando Ahmed Yasin (detenido en 1989) me dijo que él era un miembro de Hamás, lo volví a llevar a la sala de interrogatorio", recuerda.



Sinwar fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas por Israel en 1989 por planear el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes y cuatro palestinos "colaboracionistas", pero fue liberado en 2011 como parte de un canje de 1.047 presos palestinos por la devolución del soldado israelí Gilad Shalit.



En 2017 fue elegido jefe de Hamás dentro de la Franja de Gaza, supervisando las operaciones tanto políticas como militares, por detrás de Ismail Haniyeh, quien preside el buró político de Hamás desde su exilio en Catar.



Kobi no duda en describir a Sinwar como alguien "muy inteligente", que ya entonces quería destruir Israel. "Quería matar a todos los judíos del mundo y luego a los infieles".

AFP y EFE