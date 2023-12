'Es muy difícil traer a rehenes con miles de toneladas de diplomacia': Portavoz israelí

Una cuestión de semanas o meses. Eso dice Roni Kaplan, portavoz del Ejército de Israel para medios hispanohablantes, cuando se le pregunta por el tiempo que puede llegar a tomar la operación militar en la Franja de Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamás al país hebreo el pasado 7 de octubre.



Además de ofrecer un balance sobre la denominada operación terrestre en Gaza, este portavoz uruguayo-israelí pasa su tiempo desde hace semanas contestando a las preguntas de la prensa hispana sobre las críticas de la comunidad internacional por la pérdida de vidas civiles en la Franja o sobre el futuro del enclave palestino que, según Israel, no pretende volver a controlar tras la guerra.

Kaplan conversó con EL TIEMPO en una base militar en Tel Aviv en un encuentro organizado por Fuente Latina. Desde allí, asegura que su Ejército se adhiere al derecho internacional y que maximiza sus esfuerzos para evitar la pérdida de civiles en Gaza.



También acusa al mundo de un doble estándar para juzgar el conflicto y habla sobre los pasos a seguir una vez logren el objetivo de neutralizar a Hamás.

Tras el cese el fuego que permitió la liberación de más de 100 rehenes, Israel trasladó sus operaciones militares al sur de Gaza. ¿En qué zonas se concentran hoy y qué balance hacen?

Nosotros, por un lado, tenemos el objetivo de devolver a nuestros rehenes y, por otro lado, desmantelar a Hamás. Estamos en una etapa relativamente avanzada. Principalmente, estamos luchando en la zona del norte, en Jabalia y en Shejaiya, que son dos centros de gravedad del Hamás muy importantes. Yo diría que de acá a unos días, quizás una semana, vamos a estar en dominio de toda esa zona. Por otro lado, en la zona del sur, en Jan Yunis, todavía faltan varias semanas seguramente.



Esto se trata de devolver la seguridad y la percepción de seguridad de la población israelí y de no permitir que Hamás levante cabeza el día de mañana. Que no pueda ser ni Gobierno ni ejército dentro de la Franja de Gaza. Pero obviamente esto tiene un precio caro y ya tenemos 434 soldados muertos dentro de las más de 1.200 personas que murieron desde el 7 de octubre.



Roni Kaplan, portavoz del Ejército de Israel para medios hispanohablantes. Foto: Cedida

¿A qué se refieren exactamente cuando hablan de desmantelar a Hamás?



Estamos hablando de diezmar a sus cabecillas, sus túneles y toda su infraestructura terrorista. Hasta este momento, hemos encontrado 800 bocas de túneles. De los 800 ya hemos neutralizado 500. Además, hemos logrado encontrar tanto en Shejaiya como en Jabalia a todos los jefes de batallón y, en algunos casos, a jefes de brigada de Hamás. Cuando podemos los detenemos. Cuando no podemos los neutralizamos. Estamos hablando de un total de 500 terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina detenidos, 144 de ellos desde que se reanudó el combate después de la pausa operativa.

En una conversación con el portavoz del Ministerio de Relaciones, él hablaba de los tres objetivos de la guerra y los dos primeros, en ese orden, eran desmantelar a Hamás y liberar a los secuestrados. Por su declaración, parece que el orden de los factores sí es importante…

Nosotros lo vemos como algo paralelo. Comprendemos que es muy difícil traer a los rehenes con miles de toneladas de diplomacia. A los rehenes se les trae, se les devuelve, como se hizo la primera vez. En la pausa operativa 110 personas salieron: 86 israelíes, 24 trabajadores extranjeros y tres cadáveres volvieron. También quedan 137, y es solamente continuando con la guerra que van a volver. Si seguimos desmantelando a Hamás, los rehenes van a volver más rápido, esa es nuestra percepción de las cosas: en paralelo. Vamos a ver si estamos en lo cierto, pero esa es la percepción de nuestros líderes.



¿Está cerrada la posibilidad de un nuevo diálogo para el intercambio de rehenes por presos o un freno temporal en los combates?



Es algo que maneja la oficina del primer ministro, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa. Nosotros como ejército en el momento que recibamos la directiva de detener el fuego lo vamos a hacer. Obviamente protegiéndonos. Si es que se abre el fuego vamos a abrir fuego de vuelta, pero es algo que depende absolutamente de los tomadores de decisiones políticas del gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Homenajes en Tel Aviv a los israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Foto: Angie Ruiz. EL TIEMPO

¿Por qué Israel se niega rotundamente a un cese al fuego definitivo en el conflicto?



La realidad es que si Israel entra en un cese al fuego y no sigue adelante con la guerra, estaría poniendo en peligro a diario a la población israelí porque Hamás se va a ver fortalecido. Además, estaría renegando a la población palestina en la Franja de Gaza a que siga viviendo bajo el régimen de este tipo de organizaciones represivas que no respetan los derechos humanos. Israel es la primera barrera de la lucha contra el terror. Si ellos logran traspasar la barrera van a llegar a otros lugares y esto va a inspirar a muchos yihadistas en todas partes del mundo.



Lamentablemente es una especie de trampa que pone el terror contra Occidente. Al terror en realidad no le interesa que se muera un gazatí. El Hamás prefiere un gazatí muerto que un israelí vivo. ¿Y por qué? Porque eso le pone más presión internacional a Israel y la única forma que tienen para pelear contra Israel es con propaganda y con presión porque en la batalla no pueden.

¿Cuánto tiempo esperan que se prolongue la operación militar en la Franja de Gaza?

No sé si esto es un tema de semanas o es un tema de meses. No es algo que pueda comprometerme a decir. Lo que puedo comprometerme a decir es que nuestro modus operandi, por más de que el mundo no lo esté viendo de esa manera, se adhiere completamente al derecho internacional en todas y cada una de las cosas. Inclusive cuando actuamos dentro de hospitales, como vieron en el hospital Al Shifa.



Los esfuerzos que se hacen aquí por disminuir los daños a civiles en la Franja de Gaza son enormes, con la mayor tecnología. Sacamos un mapa que establece vecindarios en la Franja de Gaza y cada persona tiene que identificar en qué vecindario está por su número y luego, llegado el momento, se le pide que evacue a un lugar cercano. Pero hay varias complicaciones acá.



¿Cuáles son esas complicaciones?



Primero, que todas las guerras son trágicas. Sabemos que hay civiles muertos. No tenemos un número, pero sabemos que el que está diciendo un número está mintiendo porque nadie tiene uno en este momento. Por eso nosotros no estamos dando uno. Pero básicamente estamos hablando de un Hamás que se está robando los más de 3.500 camiones que han entrado a la Franja de Gaza con más de 62.000 toneladas de ayuda humanitaria. Se está robando partes de esa comida, parte de esa agua, parte de esas mantas, frazadas, equipos médicos, etcétera.



Segundo, en todas las guerras que tuvo Occidente con el terror en los últimos años el porcentaje de víctimas civiles es lamentablemente alto. A Naciones Unidas le dijo un grupo de expertos justamente que el 90 % de los muertos en este tipo de guerras son víctimas civiles. En Mosul y en Raqa, cuando Occidente luchó allí, 70 % de las infraestructuras fueron destruidas. Según el Instituto Watson de la Universidad Brown, en las últimas guerras contra el terror en Pakistán, en Irak, en Afganistán, etcétera, el 71% de las víctimas fueron civiles.

Facebook Twitter Linkedin

Cadáveres de palestinos yacen en el hospital Al Aqsa. Foto: EFE

Hamás habla de casi 20.000 víctimas en la ofensiva israelí en Gaza y algunos relatores de la ONU e integrantes de la comunidad internacional han denunciado incluso un genocidio en el enclave palestino. ¿Qué responden ustedes?



Lo que nosotros pensamos es que hay un fraude en parte de la opinión pública cuando se habla de que aquí hay un genocidio o que hay una limpieza étnica. Aquí hay un ejército profesional haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades para disminuir el daño a los civiles y para maximizar los daños a los terroristas. No hay ningún tipo de daño colectivo ni nada, simplemente que para un ejército profesional es muy difícil luchar contra un grupo terrorista que durante 16 años se esparció a lo largo y ancho de la Franja de Gaza incrustándose y mimetizándose dentro de la población civil.



Cada uno de los muertos se lamenta profundamente, sea gazatí o sea israelí. Somos un ejército cuya reserva se compone de padres y madres de familia, por lo que lamentamos profundamente cada muerte. Ninguna vida vale más que la otra. Si Hamás en este momento devuelve nuestros rehenes y depone las armas, esto terminaría rápidamente.



¿Puede detallar un poco más las medidas que menciona para proteger a la población civil en Gaza? Usted habla de un mapa de zonas seguras, pero en un territorio bombardeado constantemente esa medida no parece útil...



Hemos alcanzado unos 22.000 objetivos en la Franja de Gaza. Todos y cada uno de ellos son objetivos militares, ninguno es porque Israel quiso alcanzar la posición de un niño en Gaza. No, bajo ningún concepto. Muchos de esos objetivos se abortan. Se elige la munición específica para la necesidad militar, para la proporcionalidad, para la distinción entre involucrados y no involucrados en el conflicto. La proporcionalidad en el derecho internacional es la ventaja específica que puedes obtener del ataque específico frente a los daños colaterales. Y hay todo un departamento de derecho internacional que está absolutamente enterado de todas las cosas.

Otra medida es el movimiento de la población. Antes de la pausa operativa le pedimos a la población en el norte de la Franja de Gaza que se fuera hacia el sur. No había otra forma de hacerlo. Es verdad que cuando nosotros le pedimos a la gente que se vaya hacia el sur, allí también alcanzamos posiciones terroristas. El sur es más seguro, pero no hay impunidad. En el momento que se fueron al sur y después de la pausa operativa, lo que hicimos es básicamente dividir la zona para que los civiles puedan moverse a sitios humanitarios. ¿Pero sabe lo que hizo Hamás? Hamás está lanzando cohetes desde los sitios humanitarios todo el tiempo porque cuando Israel define una zona humanitaria, Hamás lo ve como un lugar donde puede utilizar sus escudos humanos y puede lanzar cohetes.



¿Qué brazo armado y qué capacidad le queda hoy a Hamás, dos meses después de iniciado el conflicto?



Les queda mucha gente todavía, y parte de lo que se está quejando el pueblo en Gaza es que los cabecillas de los terroristas están o fuera de la Franja o en la parte de abajo. Les queda bastante y ellos se prepararon mucho para este momento. Así y todo, estamos teniendo un éxito muy grande en el ingreso por tierra, porque todas las líneas defensivas la logramos flanquear de forma bastante rápida. Encontramos miles de armamentos en mezquitas, en zonas residenciales, encontramos también en jardines de infantes, en escuelas, obviamente en hospitales.



Repito, Israel no alcanza un hospital porque tiene ganas de alcanzar un hospital. El hospital pierde su protección especial según el derecho internacional en la medida que es utilizado por una de las partes para sus necesidades militares, como está siendo utilizado por Hamás. Lo mismo con una ambulancia. Una vez llegamos a una ambulancia, sí porque realmente vimos que estaba poniendo en peligro a nuestras fuerzas.

Facebook Twitter Linkedin

Soldados israelíes en la Franja de Gaza. Foto: Ejército israelí/ AFP

Ustedes menciona el hallazgo de armamento y otro tipo de elementos de Hamás incluso en instalaciones de las agencias de la ONU en Gaza. ¿Hay una respuesta de la ONU al respecto?



Es algo para preguntarle a las Naciones Unidas. Pero sí es verdad que hubo secuestrados que dijeron a la prensa que estuvieron en casas de maestras de Naciones Unidas.

Dos meses después aún persisten las dudas sobre las fallas de seguridad que permitieron un ataque como el que Hamás perpetró en los kibutz del sur de Israel. ¿Cómo explican que esto fue posible?



Nosotros ya habíamos leído en 1987 el artículo siete de la Constitución de Hamás que dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, pero no considerábamos o no teníamos la concepción de que Hamás tenía la capacidad de hacer lo que hizo. Sí la intención, pero no la capacidad. Israel estaba pensando que quizás Hamás se podía llegar a moderar, por eso también fue tomado por sorpresa.

Usted menciona que Hamás llevaba mucho tiempo preparando el ataque del 7 de octubre y un informe del New York Times habla de que funcionarios conocieron el plan de ataque un año antes pero lo desecharon. ¿Qué saben hasta ahora sobre la preparación de la masacre del 7 de octubre?



Yo no leí el plan de acción de Hamás, pero efectivamente sí había un plan de acción muy concreto con ayuda internacional y un plan que tenía muchos años. La Comisión de Investigación de Israel va a estar muy basada en eso.



Yo no creo que no sea verdad lo que dijo el New York Times de que alguien recibió esa información. Ahora, desde que usted tiene una información de inteligencia hasta que prepara un plan de acción para enfrentarse al día que se concreta esa amenaza hay un largo trecho. En ese sentido, quizás la información estaba, pero no se llegó a hacer un plan operativo para luchar contra eso y la pregunta es por qué y ahí vamos a sacar las lecciones aprendidas. Pero nuestros jefes en el ejército lo primero que hicieron fue decir: ‘Nosotros somos responsables’. Esa es la cultura en este lugar.

Facebook Twitter Linkedin

Carteles que piden la liberación de los rehenes en manos de Hamás. Foto: Angie Ruiz. EL TIEMPO

Ya concentraron sus operaciones en el norte, ahora están en el sur. ¿Qué sigue ahora?

El tema central acá es ir a los centros de gravedad de Hamás. Básicamente vamos obteniendo información de inteligencia con los detenidos y vamos llegando a los lugares. Nosotros no vamos a luchar dentro de una escuela o dentro de un hospital o dentro de un vecindario porque tenemos ganas de ir al vecindario. Nosotros tenemos que ir a donde está el enemigo. Es el enemigo el que nos lleva ahí, no somos nosotros.

Una vez finalizada la ofensiva en Gaza, ¿qué planes tiene Israel dentro del enclave palestino? El primer ministro Netanyahu ha hablado de encargarse de la seguridad de forma permanente...



Israel lo único que quiere generar en el futuro es seguridad y paz para los palestinos en la Franja de Gaza y para los israelíes. Si las Fuerzas de Defensa de Israel se van a tener que quedar por una directiva política dentro de la Franja de Gaza por un tiempo es solamente para estabilizar esto. No tenemos ninguna intención de conquistar la Franja de Gaza, no tenemos ninguna intención de vivir en Gaza. La única intención acá es devolver la seguridad y la percepción de seguridad y no solamente en Gaza, sino que esto es mucho más amplio.

La división estratégica está estableciendo las posibles salidas a esta crisis. Obviamente que todos queremos volver a la diplomacia en cierto momento y no seguir toda la vida en guerra, pero lamentablemente en esta zona el que quiere la paz debe prepararse para la guerra y estar dispuesto a hacerla cuando sea necesario. Pero básicamente esa va a ser una decisión del Gobierno y nosotros como ejército estamos para seguir esa directiva.



Desde el inicio de la guerra también se han presentado ataques de Hezbolá en la frontera norte. ¿Están preparados para un nuevo frente de batalla activo en el otro lado del país?



Yo creo que tuvimos mucha suerte en lo que pasó (el 7 de octubre), que no entraron otros 10.000 terroristas de Hezbolá al mismo tiempo hacia la zona de Galilea. Nosotros estamos concentrados en la Franja de Gaza y no queremos que nos distraigan, pero obviamente estamos preparados para cualquier tipo de contingencia.



No cabe duda que Hezbolá durante muchos años estuvo hablando de la conquista de la Galilea. Pero en este momento nosotros le negamos a Hezbolá el efecto sorpresa. Es decir, si hay una nueva guerra en el norte es por una sorpresa táctica, o sea que empiezan los ataques a las 12:35 a.m, pero ya no está esa sorpresa estratégica. Tenemos 120 kilómetros de límite con Líbano, o sea que es más complejo todavía el límite con Líbano que el límite con Gaza.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

ENVIADA ESPECIAL

TEL AVIV