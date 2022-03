Israel ha sido noticia en los últimos días. Una histórica cumbre ha puesto la mirada sobre ese país. Pero, pareciera que el acercamiento entre países árabes sumado a la presencia de Estados Unidos ha desencadenado el malestar de los grupos radicales.



Tres ataques armados en una semana han dejado 11 muertos, entre ellos dos policías. El Estado Islámico se ha atribuido al menos uno de los hechos. Las autoridades de ese país han reforzado la seguridad y detenido a algunos ciudadanos palestinos.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, alertó el miércoles de una posible "ola" de violencia, antes del entierro de dos de las cinco personas muertas en un ataque armado palestino en el centro de Israel.



La matanza de cuatro civiles y un policía en Bnei Brak,ocurrió en una ciudad ultrarreligiosa cerca de Tel Aviv. Bennett, quien encabeza una heterogénea coalición de gobierno que agrupa desde judíos nacionalistas hasta árabes, afirmó que el país "se enfrenta a una ola de terrorismo árabe asesino".



El jefe de gobierno también anunció una reunión el miércoles de los principales responsables de seguridad del país para revisar la situación. "Diaa Armashah, de 27 años, un palestino de la localidad cisjordana de Yabad, llegó a la calle Jabotinsky en Bnei Brak armado con un fusil de asalto M-16", informó la policía israelí en un comunicado.



Siguiendo a una calle cercana, disparó a dos ucranianos de 32 y 23 años y luego mató a dos israelíes antes de ser confrontado por la policía, y uno de los oficiales murió en el tiroteo, agregó. La policía indicó que sus fuerzas se mantienen en alerta máxima y que enviaría unidades adicionales a Cisjordania y sus alrededores.



Con los hechos del martes aumentó a 11 el número de muertos en ataques en

Israel en la última semana, sin contar a los atacantes. Las restantes víctimas fueron identificadas como Yaakov Shalom, de 36 años, y Avishai Yehezkel, de 29, ambos ultraortodoxos radicados en Bnei Brak, y Amir Khoury, de 32, un policía árabe cristiano.



Los dos ucranianos no han sido identificados de nombre, aunque su embajada en

Israel confirmó su nacionalidad y condenó los "atroces ataques terroristas". Unos 15.000 ucranianos viven en Israel, pero desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, el país ha recibido a unos 20.000 refugiados procedentes de esa antigua república soviética, señaló una vocera del ministerio del Interior. Una fuente diplomática ucraniana dijo a AFP que eran trabajadores temporales que llevan años en Israel, a diferencia de los refugiados de la guerra.

La cumbre



El pasado 28 de marzo Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos y Estados Unidos, se concentraron en Israel para hablar un tema fundamental: detener las pretensiones de Irán en su avanzada nuclear. El hecho que EE.UU. haya estado como asistente y no como anfitrión revela el carácter relevante con el que se está posicionando Israel.



Palestina fue la gran ausente. “Es la primera vez que tiene lugar una reunión de este tipo en la que Israel es el anfitrión, con la participación de cuatro países árabes, y en la que Estados Unidos es un invitado, no quien determina ni la agenda ni los temas”, dijo a EL TIEMPO el General (retirado) Yaakov Amidror, presidente del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalem, exjefe de la División de Investigación en el Servicio de Inteligencia militar.



El anfitrión, el israelí Yair Lapid, aseguró que “esta cumbre es el primer encuentro de este tipo, pero no el último” y reveló que “decidimos convertir la Cumbre del Neguev en un foro permanente”.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP

