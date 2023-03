Tras muchas horas de expectativa en Israel, un país que vive una sensación de crisis sin precedentes, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, habló por televisión y llamó este lunes a suspender el proyecto de reforma judicial que ha provocado una serie de protestas inéditas.



Aunque Netanyahu aclaró que la intención no es quitarla de la mesa, sino postergarla por unas semanas, en el intervalo tratará de llegar a entendimientos con la oposición para poder presentar acuerdos a nivel nacional, pero dando a entender que, de todos modos, se volverá a ella después del receso parlamentario previsto para el 13 de abril. “No quiero desgarrar al pueblo”, proclamó Netanyahu.

Por su parte, el jefe de la oposición Yair Lapid aseguró que está dispuesto a hablar, aclarando que espera que Netanyahu no haga “trucos”. Lapid insistió en que ya han sido varias las ocasiones en las que el líder israelí no cumplió sus promesas.



Un tanto menos escéptico, aunque cauteloso, se mostró el otro líder de la oposición Beni Gantz, quien recalcó que irá a dialogar “con todo el corazón”, pero que seguirá “oponiéndose a este gobierno”.

Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/AMIR COHEN / POOL

Cabe recordar que durante tres meses, y a pesar de las críticas de la oposición por la forma arrolladora y acelerada que estaba promoviendo la polémica reforma judicial, el Gobierno israelí se rehusó a detenerse un minuto siquiera.



El parteaguas de esta vez fueron las escenas registradas el domingo por la noche, especialmente en Tel Aviv, cuando unos 600.000 ciudadanos salieron espontáneamente a protestar en lo que se percibe como una nueva etapa en la lucha contra el mencionado proyecto. De hecho, este lunes otras 100.000 se agolparon en las calles antes del anuncio de Netanyahu.



La reforma socavaría la independencia judicial, la separación de poderes y las bases democráticas formales de Israel, según críticos. La reforma promovida por el gobierno de Netanyahu busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.



Pero lo que también sacó a tantos ciudadanos a la calle fue la decisión de Netanyahu de destituir a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien el sábado había exhortado públicamente a suspender la legislación explicando que está desgarrando al pueblo, también a las Fuerzas de Defensa de Israel, y con ello está trayendo “un peligro concreto e inmediato” a la seguridad nacional.



En lugar de escuchar sus advertencias, Netanyahu decidió removerlo de su puesto y encendió una luz roja en numerosos ciudadanos que reaccionaron furiosos, sintiéndose desprotegidos y gobernados por un primer ministro al que acusaron de actuar sin criterio y de forma irresponsable. “Ha perdido el criterio totalmente. No es la misma persona que yo conocí”, declaró el general (retirado) Tal Russo. “Netanyahu debe renunciar, no puede seguir al frente”, dijo por su parte Tamir Pardo, exjefe del Mossad.



Las imágenes de las calles y las reacciones airadas generalizadas llegaron también a oídos de la coalición y más que nada del partido Likud de Netanyahu. Algunos ministros y diputados se sumaron a Gallant y dijeron públicamente que hay que detenerse y tratar de hablar.



El problema de fondo es la profunda desconfianza que hay de por medio. Y el hecho de que en su discurso Netanyahu presentó a los opositores a la reforma como “una minoría extremista” y violenta no aportó.

Facebook Twitter Linkedin

Según los críticos, la reforma merma la independencia de la Justicia y aumenta el control del Ejecutivo sobre la misma. Foto: AFP

Un sondeo publicado por el canal N12 reveló un amplio apoyo de la ciudadanía a la suspensión de la legislación y a la opción de diálogo. Esto cruza líneas partidarias de izquierda y derecha.



Y en efecto, el sábado por la noche, en la manifestación central en la calle Kaplan en Tel Aviv, numerosos manifestantes gritaban, en hebreo, ¡juká, juká!, que significa ‘¡constitución!’.

Ese era uno de los clamores destinados a intentar calmar la situación a largo plazo. Pero había también otros esloganes como titpatér, que significa, en imperativo ‘renuncia’.



En otras palabras, no todos se contentarán con la suspensión de la legislación. Hay en las filas de la protesta círculos convencidos de que Netanyahu, por más que haya sido electo democráticamente, ya no puede gobernar.



Y eso, puede a su vez, complicar el intento de diálogo, que aún no ha comenzado.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN