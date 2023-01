Las fuertes discrepancias entre el nuevo gobierno de Israel -encabezado por Benjamin Netanyahu- y la oposición, que estuvo en el poder durante aproximadamente un año y medio, abarcan una diversidad de temas. Sin embargo, en estos momentos parece claro que el mayor potencial de choque se halla en el ámbito judicial.



(Lea también: Israel: Netanyahu vuelve al poder en el gobierno más derechista de la historia)

Afirman que el equilibrio de poderes en democracia está siendo alterado desde hace años al tomarse la Suprema Corte de Justicia atribuciones que la ley no le ha dado. El flamante ministro de Justicia, Yariv Levin, con el apoyo del primer ministro, lanzó días atrás un plan de reformas en el sistema judicial que sus críticos consideran peligroso para el régimen democrático.



“Esto no es una reforma para corregir sino para hacer trizas al sistema”, declaró días atrás Esther Hayut, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Israel, en un discurso sin precedentes de crítica directa al ministro de Justicia. Este no se quedó atrás y la acusó directamente de hablar como una figura política de la oposición.



(Puede leer: Cosa Nostra: la historia de la poderosa organización criminal de Matteo Messina)



No es casualidad que el presidente del Estado, Itzhak Herzog, que trata de facilitar un diálogo desde una postura nada sencilla haya hablado del riesgo de una “crisis institucional histórica”.

Esto no es una reforma para corregir sino para hacer trizas al sistema. FACEBOOK

TWITTER

De fondo hay una lucha de poder, pero no meramente de influencias. Es producto de un proceso que comenzó hace aproximadamente 30 años cuando el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Aharon Barak, lanzó un enfoque revolucionario que paulatinamente fue ganando terrenos según el cual prácticamente cualquier tema puede ser presentado a decisión de los Jueces Supremos. El problema central es que, aunque no hay una ley que lo haya determinado explícitamente, la Suprema Corte ha abolido aproximadamente 30 leyes en todos estos años que consideró inconstitucionales, impropias, y supuestamente avasalladoras de los derechos del ciudadano.



(Siga leyendo: Brasilia duplicará su presencia policial tras el intento golpista)



Es clave hacerlo, sostienen, para frenar posibles atropellos del poder, sea quien sea el que está en el Gobierno y sea cual sea la minoría afectada.



Esto creó lo que el actual oficialismo, con el apoyo del primer ministro Netanyahu a la cabeza, sostiene es una situación de exagerado poder en manos de la Suprema Corte, de modo perjudicial para la Kneset (Parlamento) cuyos miembros son electos por el pueblo.



En realidad, no es probable hallar hoy en Israel juristas que no aleguen que es necesario hacer reformas de fondo en el sistema judicial israelí, no solamente corregir procesos lentos por los que lleva mucho tiempo terminar un expediente.



(De interés: Nepal: ¿qué pudo causar la caída del avión con 72 personas a bordo?)



“Reformas sí, por supuesto, pero no es eso lo que busca este plan”, dijo a EL TIEMPO la Profesora Suzie Navot, experta en Derecho Constitucional y vicepresidenta del Instituto israelí de Democracia. “Aquí se quiere destruir, no corregir, y eso es un peligro para la democracia”, sostiene. Tampoco da crédito a las promesas de buscar un diálogo. “Si así fuera, no habrían anunciado el plan antes de hablar con alguien”, aseguró.



Los problemas, a su criterio, son varios.

Reformas sí, por supuesto, pero no es eso lo que busca este plan. FACEBOOK

TWITTER

Uno es la intención de promulgar una enmienda a una de las leyes básicas de Israel que permite, por una mera mayoría de 61 diputados -o sea la mitad más uno del Parlamento-, cancelar una decisión de la Suprema Corte de abolir una determinada ley.



Otra se refiere al deseo de determinar que los asesores jurídicos de los ministerios sean puestos de confianza, lo que amenaza con politizarlos. También se pretende cambiar la composición de la comisión que elige a los jueces supremos de modo que haya mayor presencia de políticos, con el riesgo claro que ello supone.



(Siga leyendo: Alemania: las razones que motivaron la renuncia de la ministra de Defensa)



“Esto me quita el sueño, realmente me ha costado dormir varias noches”, dijo a este diario el ex juez supremo, Elyakim Rubinshtein, duro crítico de la anunciada reforma judicial. “Es peligroso, así no se arregla nada, sino que se destruye”.



Por su parte, el profesor Yuval Elbashan, jurista y crítico jurídico en la radio pública israelí, sostiene que se exagera sobremanera en la forma de ver el plan presentado. “Ante todo, creo que es bueno para el ciudadano que haya luchas de poder entre los cuerpos de autoridad, ya que así se llegará al equilibrio necesario y el ciudadano se beneficiará. Pero hay que hacer las cosas con inteligencia, a otro ritmo, no así. De esta forma, impuesto casi sin tiempo a dialogar y analizar, será desastroso”, aseguró en entrevista a este diario.



Elbashan discrepa categóricamente de quienes piensan que la reforma terminará con la democracia israelí. “Hay cosas que corregir desde hace tiempo, y si se cambian los equilibrios, puede ser para bien. Discrepo de algunas cosas, pero no estoy espantado en absoluto”.



(Además: Estados Unidos responde a Maduro que mantendrá sus sanciones a Venezuela)



Pero según la temperatura de la calle israelí, no son pocos los ciudadanos preocupados. El sábado pasado, más de 80.000 personas se reunieron en Tel Aviv para manifestarse contra el gobierno, mientras otros miles lo hacían en Jerusalem, Haifa y Modiin. Sostienen que no cesarán de protestar, afirmando que “es nuestra responsabilidad, cuidar a Israel”.



Como siempre, no todos abordan la necesidad de manifestar de la misma forma. El ex primer ministro, Ehud Barak, que años atrás fue titular de Defensa en uno de los gobiernos de Netanyahu y se convirtió después en uno de sus más férreos críticos, llamó explícitamente a la ciudadanía a levantarse en “rebelión civil”. “Si la democracia está en peligro, eso no es sólo un derecho sino una obligación”, aseguró.

JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN