Israel reabre este lunes sus puertas a turistas extranjeros

Por primera vez desde marzo del 2020, cuando Israel cerró sus fronteras al turismo extranjero debido a la pandemia del coronavirus , el país vuelve a abrirlas este lunes 1° de noviembre. Ciudadanos de cualquier país del mundo que tengan certificado de vacunación podrán entrar a Israel.



(Le puede interesar: EE. UU. estima posible que Irán no vuelva al acuerdo nuclear)



En estos momentos son reconocidas por Israel las vacunas de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Sinovac y Sinopharm. A partir del 15 de noviembre se reconocerá también la Sputnik V.



(Lea aquí: Aterriza en Israel el primer vuelo entre El Cairo y Tel Aviv)

Para el ingreso, en el caso de países de la Unión Europea, se aceptará también un certificado de recuperación de covid-19 que haya sido expedido menos de seis meses antes.



Mientras tanto, Israel continúa intentando avanzar con su campaña de vacunación. Son ya 4 millones los vacunados con la tercera dosis y en los últimos meses ha aumentado también la cantidad de inoculados con la primera y segunda. Este jueves tendrá lugar un debate de expertos sobre la vacunación de niños de entre 5 y 11 años.



Este tema enardece a los opositores radicales a la vacuna, que inclusive han amenazado de muerte a la Dra. Sharon Elroi-Price, Directora de los Servicios de Salud Pública, percibida como una figura clave en la lucha por la vacunación. Es tal el nivel de amenazas que el ministro de Seguridad Interna y el Inspector General de la Policía han decidido ponerle guardaespaldas desde este domingo, agregando guardia especial junto a su casa, que es foco de manifestaciones de radicales.

Facebook Twitter Linkedin

En estos momentos son reconocidas por Israel las vacunas de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Sinovac y Sinopharm. Foto: EFE / EPA / ABIR SULTAN

Vuelve el turismo

Israel ha maniobrado con la cuarta ola hallando un equilibrio entre la continuación de la vacunación, incluyendo el refuerzo, y la economía funcionando, sin nuevos cierres a nivel nacional. La apertura del país al turismo es una señal especialmente fuerte al respecto.



El gran cambio es que desde hoy podrán entrar turistas en forma individual. En cuanto a grupos, estos han recibido permiso de ingresar a Israel desde mayo, en el marco de un plan piloto, pero fue en números limitados. Se trató de algunos miles de turistas especialmente provenientes de Estados Unidos y Europa. En estos días se determinarán las regulaciones exactas para el ingreso abierto de grupos ya en forma generalizada. Todo, siempre, supeditado a las normas publicadas por el ministerio de Salud de Israel.



(En otras noticias: Israel sancionará a profesores sin vacunar y que no presenten test negativo)



Al arribar al aeropuerto internacional Ben Gurion, todo viajero debe hisoparse y podrá salir de cuarentena apenas reciba resultado negativo, lo cual suele llegar 12 horas más tarde. Ya no era necesario un examen serológico.



En otras palabras, ya no hay distinción entre israelíes y ciudadanos extranjeros para entrar al país, distinción que había entrado en vigencia a raíz de la pandemia.

Previo al viaje hacia Israel, es necesario presentar resultado negativo de un hisopado realizado hasta 72 horas antes de la partida.



La nueva etapa se concreta, evidentemente, dada la gran mejoría en la situación de la pandemia en el país. Los números continúan bajando y si bien las autoridades de la salud sostienen que es imperioso prepararse para nuevas olas futuras, en este momento la situación permite aliviar las restricciones.



Desde el 3 de septiembre último, el día con mayor cantidad de contagios desde el comienzo de la pandemia-11.603 confirmados en 24 horas- se ha ido en franco descenso en las cifras. En las últimas 24 horas han sido sólo 224 los confirmados como enfermos de covid-19, y continúa bajando la cantidad de enfermos graves, un elemento clave para el sistema hospitalario.



Los expertos recalcan que es indudable que todo esto ha sido posible por el efecto de la tercera dosis, el refuerzo, cuya inoculación lleva tres meses. La cuarta ola-que en Israel se dice de hecho está terminando- ha sido indudablemente la de nos no vacunados.



Según un estudio hecho por la principal caja de seguro médico de Israel, la Klalit, junto con la universidad de Harvard, la tercera dosis ha reducido en un 93% la hospitalización por covid en Israel, en un 92 % la enfermedad grave y en un 81% la mortalidad.



JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN

Más noticias