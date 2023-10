Primer ministro de Israel forma gobierno de emergencia junto a líder opositor

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles la formación de un gobierno de emergencia junto a Beny Gantz, miembro de la oposición, exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor del Ejército, para hacer frente a la guerra con las milicias palestinas de Gaza.



"Ambos acordaron el establecimiento de un gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de la guerra", informó un comunicado conjunto firmado por ambos líderes.



El acuerdo indica que Gantz, junto al exministro de Justicia, Gideon Saar; otro exjefe del Estado Mayor del Ejército, Gadi Eisenkot, y otros dos diputados se integrarán al gabinete político y de seguridad del Gobierno por la duración de la guerra. Los cinco son miembros del partido de centro-derecha Unidad Nacional, comandado por Gantz.

El gabinete de gestión de la guerra estará integrado por Netanyahu, Gantz y el actual ministro de Defensa, Yoav Gallant.



Eisenkot y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, actuarán como observadores de este gabinete, agregó el comunicado.



Además, se reservará un sitio en el gabinete de gestión de la guerra para Yair Lapid, quien junto a Gantz son los dos miembros más fuertes de la oposición a la coalición de Netanyahu en el Parlamento.



Las negociaciones para la inclusión de Lapid aún no han concluido y medios locales explican que se debe a desacuerdos con los socios ultraderechistas de coalición de Netanyahu.



Por último, el acuerdo establece que, mientras dure la guerra, no se podrán impulsar proyectos de ley ni tomar decisiones gubernamentales que no se vinculen al conflicto con las milicias.



La guerra, que comenzó el sábado con un sangriento ataque sorpresa del movimiento islamista Hamás, marca hoy su quinto día de combates y ha dejado ya más de 1.200 muertos en Israel y al menos 1.055 en la Franja de Gaza.

Gantz ya fue socio de gobierno de Netanyahu en el pasado, pero sus rencillas internas y la negativa de Netanyahu a cumplir el acuerdo de rotación entre ambos hicieron caer la coalición.



Desde entonces, Gantz se ha mantenido en el bando contrario al actual mandatario y se ha negado en múltiples ocasiones a integrarse en su gobierno.



En medio de la polémica causada por la reforma judicial impulsada por el gobierno de Netanyahu, Gantz se ha consolidado como la figura política que recaba más apoyo popular en casi todas las encuestas. EFE

EFE