Israel niega visados a representantes de la ONU tras declaraciones de Antonio Guterres

El embajador israelí ante la ONU, Guilad Erdán, afirmó este miércoles que Israel rechazará visados a los representantes de Naciones Unidas tras las declaraciones de su secretario general, Antonio Guterres, que aseguró que el ataque de Hamás del 7 de octubre "no viene de la nada, sino de 56 años de ocupación".



Erdán remarcó que Israel ya comenzó a adoptar esta política, y que negó el visado al subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.

"Es hora de darles una lección" a los altos cargos de la ONU, afirmó Erdán en una entrevista con la radio del Ejército israelí.



Los comentarios de Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU también suscitaron la condena de Dani Dayan, presidente del Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, que argumentó que "la masacre de judíos por parte de Hamás el 7 de octubre fue genocida en sus intenciones e inmensamente brutal en su forma".



"Parte de por qué difiere del Holocausto es porque los judíos tienen hoy un estado y un ejército. No estamos indefensos ni a merced de otros", agregó el máximo cargo de Yad Vashem.



El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, muestra imágenes de personas secuestradas por Hamás durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Foto: EFE

Según opinó, tras el asalto a Israel del grupo islamista palestino donde asesinaron a más de 1.400 personas ahora "se pone a prueba la sinceridad de los líderes mundiales, intelectuales y personas influyentes" a nivel internacional como Guterres.



Ante ello, el secretario general de la ONU "no pasó la prueba", según Dayan.



Tras las masacres perpetradas por milicianos de Hamás en Israel hace más de dos semanas -el ataque con más muertos en la historia del Estado judío-, el Gobierno israelí ha comparado sus acciones con Estado Islámico o el genocidio de los nazis a millones de judíos.



Israel también remarcó que las atrocidades cometidas por el grupo islamista fueron la peor masacre contra judíos desde el Holocausto.

Secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Foto: EFE

La polémica estalló este martes ante el Consejo General de la ONU, cuando Guterres condenó "inequívocamente los actos terroristas horribles y sin precedentes" de Hamás, aunque matizó que lo sucedido tienes sus raíces en largas décadas de conflicto con los palestinos.



"Los ataques de Hamás no ocurren en el vacío. El pueblo palestino ha estado sujeto a 56 años de ocupación sofocante", indicó Guterres.



El ministro israelí de Exteriores, Eli Cohen, y el embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, pidieron la dimisión del político portugués, que posteriormente subrayó que no hay justificación para la toma de rehenes por Hamás y pedido su liberación.



"¿No le da vergüenza?", declaró el ministro de Exteriores israelí, que estaba presente en la sesión de Naciones Unidas y suspendió una reunión prevista con el secretario general.



El secretario de Estado británico de Inmigración, Robert Jenrick, también pidió este miércoles al secretario general que se "retracte" de sus comentarios sobre el contexto del conflicto Israel-Hamás.



Jenrick rechazó además en el canal ITV que, como sostuvo Guterres, Israel haya quebrantado la ley en su asedio de Gaza. "El Reino Unido no cree que Israel haya violado el derecho internacional", manifestó el político conservador.



"Existe un claro derecho en la legislación internacional para que una nación se defienda, y eso es lo que está haciendo Israel", insistió



Preguntado sobre la afirmación de Guterres de que la incursión de Hamás en Israel no había surgido "de la nada", Jenrick opinó: "Nadie, ya sea de forma deliberada o no, debería dar a entender que hay alguna justificación" para ello".

